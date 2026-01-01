Ιταλία:-Οι-ΗΠΑ-μείωσαν-δραστικά-τους-προτεινόμενους-δασμούς-στα-ζυμαρικά

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν δραστικά τους προτεινόμενους δασμούς σε αρκετούς Ιταλούς παραγωγούς ζυμαρικών μετά από επανεκτίμηση των δραστηριοτήτων τους στις ΗΠΑ.

Τον Οκτώβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι 13 ιταλικές εταιρείες ζυμαρικών θα αντιμετωπίσουν επιπλέον δασμό 92% – επιπλέον του κανονικού συντελεστή 15% στις περισσότερες εισαγωγές της ΕΕ – από τον Ιανουάριο του 2026, κατηγορώντας δύο παραγωγούς συγκεκριμένα, την La Molisana και την Garofalo, ότι πωλούν ζυμαρικά σε αδικαιολόγητα χαμηλές τιμές.

Ωστόσο, μετά από επανεξέταση, το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ μείωσε τον δασμό για την La Molisana στο 2,26%, ενώ ο συντελεστής για την Garofalo ορίστηκε στο 13,98%, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι υπόλοιποι 11 παραγωγοί, οι οποίοι δεν εξετάστηκαν ατομικά στην επανεξέταση, αντιμετωπίζουν δασμό 9,09%.

Βούληση για συνεργασία

«Ο επανυπολογισμός των δασμών αποτελεί ένδειξη ότι οι αρχές των ΗΠΑ αναγνωρίζουν την εποικοδομητική βούληση των εταιρειών μας να συνεργαστούν», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόσθεσε ότι τα πλήρη συμπεράσματα της επανεξέτασης των ΗΠΑ θα δημοσιευτούν στις 11 Μαρτίου, προσθέτοντας ότι το υπουργείο θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στις εταιρείες που επηρεάζονται τις επόμενες εβδομάδες.

Οι απειλούμενοι δασμοί στα ζυμαρικά είχαν προκαλέσει αμηχανία στην πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ήλπιζε ότι οι στενοί δεσμοί της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα προστάτευαν τις ιταλικές εταιρείες από τυχόν πρόσθετους δασμούς.

Οι συνολικές εξαγωγές ζυμαρικών της Ιταλίας ανήλθαν σε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ (4,7 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας ISTAT. Η αγορά των ΗΠΑ άξιζε σχεδόν 800 εκατομμύρια δολάρια για τις ιταλικές εταιρείες.

- Reuters