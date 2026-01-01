Λαγκάρντ:-Η-ένταξη-της-Βουλγαρίας-στο-ευρώ-είναι-ένας-ισχυρός-συμβολισμός-για-την-Ευρώπη

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη την Πέμπτη αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της Ευρώπης να συνεργάζεται και να αψηφά τις διεθνείς αντιξοότητες.

«Το ευρώ είναι ένα ισχυρό σύμβολο του τι μπορεί να πετύχει η Ευρώπη όταν συνεργαζόμαστε, και των κοινών αξιών και της συλλογικής δύναμης που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια γεωπολιτική αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή», είπε, καλωσορίζοντας το 21ο μέλος του νομίσματος.

🇧🇬🇪🇺 As we step into 2026, we proudly welcome Bulgaria to the euro family! Our sincere thanks to the Bulgarian National Bank for its dedicated work and commitment in preparing for the adoption of the euro. Wishing everyone a happy and successful New Year! pic.twitter.com/N2Xc2aJ5F5 — Christine Lagarde (@Lagarde) December 31, 2025

Το βαλκανικό έθνος των 6,4 εκατομμυρίων κατοίκων μόλις ολοκλήρωσε τον οικονομικό του μετασχηματισμό και έγινε η τελευταία χώρα που εντάχθηκε στη μεγαλύτερη νομισματική ζώνη στον κόσμο. Αυτό σημαίνει επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αυξάνεται σε 27 υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, Ντίμιταρ Ράντεφ, να εντάσσεται στις τάξεις των υπευθύνων καθορισμού επιτοκίων.

«Το ευρώ δεν είναι απλώς μια οικονομική απόφαση, δεν είναι απλώς ένα νόμισμα», δήλωσε ο Ράντεφ σε βιντεοσκοπημένη ομιλία. «Είναι ένα σημάδι του ανήκειν – ότι η θέση σου δεν είναι στην περιφέρεια, αλλά μέσα σε έναν χώρο κοινών κανόνων, εμπιστοσύνης και ευθύνης. Ένα σημάδι ότι η προσπάθεια που έχεις καταβάλει έχει αναγνωριστεί και γίνει αποδεκτή».