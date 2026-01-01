Λιανεμπόριο:-Ποιες-ξένες-αλυσίδες-έρχονται-Ελλάδα-το-2026

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα διεθνή brands αποφασίζουν την είσοδό τους στην ελληνική αγορά. Ποια αναμένονται τη νέα χρονιά

Σε πεδίο δόξης λαμπρό για τις ξένες αλυσίδες μόδας αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια η εγχώρια αγορά του λιανεμπορίου, καθώς ολοένα και περισσότερα διεθνή brands, κάποια περισσότερο και κάποια λιγότερο γνωστά, αποφασίζουν την είσοδό τους στην ελληνική αγορά.

Προκειμένου να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους αρχικά, αλλά και να διεκδικήσουν σημαντικά μερίδια αγοράς στη συνέχεια, η μια μετά την άλλη αρκετές ξένες αλυσίδες μόδας κάνουν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα, είτε μέσω φυσικών καταστημάτων, είτε μέσω του ηλεκτρονικού καναλιού, αλλάζοντας το σύγχρονο ελληνικό retail.

Ποιες νέες αλυσίδες έρχονται το 2026

Σε συνέχεια δε της έντονης κινητικότητας που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, η μαζική απόβαση των ξένων brands στη χώρα μας αναμένεται να συνεχιστεί και τη νέα χρονιά.

Τα σχέδια για την είσοδό της το 2026 σε έξι νέες αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες η Lululemon, το δημοφιλές brand από τον Καναδά, γνωστό για τα διάσημα κολάν του, με έμπνευση από τη yoga.

Η Lululemon που μετρά περισσότερα από 25 χρόνια διαδρομής και πρωταγωνιστεί στον κλάδο των αθλητικών ειδών, με εξειδίκευση στην πώληση εξοπλισμού για yoga, βάζει πλώρη για έξι νέες χώρες την επόμενη χρονιά, σκοπεύοντας να εγκαινιάσει την παρουσία της σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία και Ρουμανία, καθώς και στην Ινδία.

Οι συνεργασίες θα φέρουν τα καινοτόμα αθλητικά και lifestyle ρούχα και αξεσουάρ της Lululemon σε όλη την Ευρώπη και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, προσφέροντας προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως yoga, τρέξιμο, προπόνηση, τένις και γκολφ. Οι επισκέπτες της Lululemon σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία και Ρουμανία θα έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων του brand online μέσω του lululemon.eu, ενώ οι επισκέπτες στην Ινδία θα μπορούν να πραγματοποιούν αγορές ψηφιακά μέσω των online marketplaces Tata CLiQ Luxury και Tata CLiQ Fashion.

Η lululemon ιδρύθηκε το 1998, ενώ πάρα πολύ νωρίς έγινε γνωστή για τα διάσημα κολάν της. Πλέον μετρά περισσότερα από 700 καταστήματα διεθνώς, διαθέτοντας παρουσία σε περισσότερες από 30 αγορές παγκοσμίως.

Όπως έχει ήδη γράψει το -, το brand Lululemon αναμένεται να αναπτύξει στην ελληνική αγορά ο κολοσσός Arion Retail Group με έδρα την Ολλανδία.

Όπως αναφέρεται σε επίσημο έγγραφο που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, στις 11 Δεκεμβρίου ιδρύθηκε, μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, η Arion Retail Group Greece ΜΑΕ με έδρα τον δήμο Αθηναίων του νομού Αττικής και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Ως κύριο αντικείμενο της εταιρείας ορίζεται το λιανικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και μαγιό κολύμβησης, ενώ στις βασικές της δραστηριότητες περιλαμβάνονται ακόμη το λιανικό εμπόριο γυναικείων ζωνών, λιανικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων, λιανικό εμπόριο άλλων αθλητικών υποδημάτων, λιανικό εμπόριο άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ρουχισμού και μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ρουχισμού κ.α. Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Arion Retail Group BV.

Η Arion Retail Group αποτελεί ηγέτιδα δύναμη του διεθνούς λιανεμπορίου αναπτύσσοντας ένα ευρύ portfolio διεθνών και εμβληματικών brands σε 14 χώρες της Ευρώπης. Ανήκει στην Irani Corp της οικογένειας Ιrani, με ισχυρή παρουσία στον χάρτη του λιανεμπορίου του Ισραήλ, με πάνω από 100 φυσικά καταστήματα και αποκλειστική εκπροσώπηση κορυφαίων brands μόδας από όλο τον κόσμο, όπως Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Diesel, Levi’s κ.α. Η Irani Corp είναι υπεύθυνη και για την ανάπτυξη του δικτύου λιανικής της Lululemon στο Ισραήλ, ενώ η Arion Retail Group αναπτύσσει το brand επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Μέσα στη νέα χρονιά δεν αποκλείεται να «έρθει» στην Ελλάδα και μια ακόμη αλυσίδα. Ο λόγος για ένα από τα «αδελφάκια» της Sinsay και δη τη Mohito.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η πολωνική αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού Sinsay – γνωστή σε πολλούς ως η «πολωνική Zara», καθώς ακολουθεί τις επιταγές της προσέγγισης fast – fashion (γρήγορη μόδα) – είναι μέλος του μεγαλύτερου ομίλου μόδας της Πολωνίας LPP. Εκτός της Sinsay ο όμιλος LPP, με 30 χρόνια παρουσίας στην αγορά, αναπτύσσει ακόμη τέσσερα brands μόδας και συγκεκριμένα τα Reserved, House, Mohito και Cropp, με περισσότερα από 1.500 καταστήματα σε περισσότερες από 35 χώρες διεθνώς. Μόνο το brand Sinsay αναπτύσσεται online σε 18 χώρες, ενώ έχει φυσική παρουσία σε 23 χώρες.

Οι πληροφορίες θέλουν τρία χρόνια μετά την έλευση της Sinsay στη χώρα μας, οι Πολωνοί να προετοιμάζουν το έδαφος και για την «κάθοδο» της Mohito.

Το brand Mohito ακολουθεί στενά τις παγκόσμιες τάσεις, προσφέροντας κλασικές και μοντέρνες γραμμές, καθώς και μια ευρεία γκάμα χρωμάτων και σχεδίων.

Διαθέτει παρουσία σε 22 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, με ένα δίκτυο φυσικών καταστημάτων που ξεπερνά τα 230. Παράλληλα, δραστηριοποιείται online σε 19 χώρες.