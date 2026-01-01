Πρωτοχρονιάτικος-καφές-στο-Κολωνάκι-για-Τασούλα,-Μητσοτάκη,-Κακλαμάνη-και-Γεωργιάδη

Για πρωτοχρονιάτικο καφέ στην πλατεία Κολωνακίου, μετά τη δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών για τον εορτασμό του νέου έτους, βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση συζητήθηκε και η πρόθεση του πρωθυπουργού να αναλάβει πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να κινηθούν εκ νέου και με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας 3/5.

Πριν από λίγες ημέρες κυβερνητικές πηγές μετέφεραν σε συνομιλητές τους την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να προσκαλέσει τον Νίκο Ανδρουλάκη σε συνάντηση, προκειμένου να βρεθεί κοινός βηματισμός και το μίνιμουμ της συναίνεσης που απαιτείται, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα 3/5 και να πληρωθούν οι τρεις θέσεις που παραμένουν ακέφαλες στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Στη συνέχεια, στελέχη του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σε άτυπη ενημέρωση ανέφεραν ότι «το ΠΑΣΟΚ πιστό στη λογική της πρότασης του -της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ευθύνης δηλαδή-, είναι έτοιμο να καταθέσει τις προτάσεις του -όπως οφείλει και κάθε άλλο κόμμα- στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, που είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα» και προς τούτο η Χαριλάου Τρικούπη καλεί τον Πρόεδρο της Βουλής να προσδιορίσει τη συνεδρίαση του οργάνου.

