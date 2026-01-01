Τα-επτά-ορόσημα-της-αγοράς-ενέργειας-για-το-2026

Το 2026, η αγορά ενέργειας θα πετύχει σημαντικά ορόσημα, όπως η πλήρης απολιγνιτοποίηση, η αποθήκευση ενέργειας και η ενίσχυση διασυνδέσεων, με στόχο τη μείωση του κόστους για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Σειρά από σημαντικά ορόσημα θα κατακτήσει η αγορά ενέργειας το 2026, θέτοντας βάσεις για μείωση του κόστους για επιχειρήσεις και νοικοκυριά το επόμενο διάστημα. Η ολοκλήρωση της απολιγνιτοποίησης, η αποθήκευση ενέργειας και η περαιτέρω προώθηση των διασυνδέσεων είναι ορισμένα από αυτά.

–Σε ό,τι αφορά την απολιγνιτοποίηση, ο προγραμματισμός της ΔΕΗ που επιβεβαιώθηκε με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο 2026-2028 προβλέπει το «σβήσιμο» των τελευταίων λιγνιτικών μονάδων (Αγ.Δημήτριος και Πτολεμαίδα 5) εντός του έτους και τη μετατροπή της τελευταίας σε μονάδα φυσικού αερίου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας δραστηριότητας που ξεκίνησε το 1950 στο Αλιβέρι και επεκτάθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες στην Κοζάνη, τη Μεγαλόπολη και τη Φλώρινα.

–Εντός του έτους επίσης θα ενταχθούν στο σύστημα οι πρώτες μπαταρίες (πέρα από τα υδροηλεκτρικά συστήματα αντλησιοταμίευσης της ΔΕΗ που επίσης λειτουργούν ως αποθήκες ενέργειας). Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς η «πράσινη» ενέργεια που σήμερα απορρίπτεται καθώς δεν υπάρχει επαρκής κατανάλωση προκειμένου να απορροφηθεί, θα αποθηκεύεται για να καταναλωθεί κατά τις ώρες της ημέρας που οι ΑΠΕ δεν είναι διαθέσιμες. Οπότε το φορτίο καλύπτουν με υψηλότερο κόστος οι θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

–Σημαντικές θα είναι οι εξελίξεις και στον τομέα των διασυνδέσεων, εγχώριων και διεθνών. Το 2026 θα είναι το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας της «μεγάλης» διασύνδεσης της Κρήτης (Ηράκλειο – Αττική). Η διασύνδεση θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για την ασφαλή ηλεκτροδότηση του νησιού και για την ελάφρυνση του λογαριασμού των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, της τάξης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ, των 400-600 εκατ. ευρώ ετησίως. Παράλληλα αναμένεται η ωρίμανση του διαγωνισμού για την διασύνδεση των Δωδεκανήσων, ένα έργο προϋπολογισμού 1,35 δισ. για τα καλώδια που επίσης θα έχει θετικές συνέπειες για την ηλεκτροδότηση των νησιών και τον λογαριασμό των ΥΚΩ.

Στον τομέα των διεθνών διασυνδέσεων αναμένεται η λήψη της επενδυτικής απόφασης για την κατασκευή της διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου που «υπόσχεται» πράσινη ενέργεια χαμηλού κόστους και σταθερής ροής.

–Επενδυτική απόφαση θα ληφθεί εντός του νέου έτους και για ένα ακόμη σημαντικό έργο για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και την πράσινη μετάβαση. Πρόκειται για την υπόγεια αποθήκη διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο, που «ξεκλειδώνει» επενδύσεις συνολικού ύψους 4 δις. ευρώ για τη συλλογή του διοξειδίου από τις βιομηχανίες, τη μεταφορά και υγροποίησή του στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα και την μεταφόρτωσή του σε πλοία προκειμένου να διοχετευθούν στην αποθήκη.

-Στον τομέα του φυσικού αερίου, αναμένεται η ωρίμανση του «κάθετου» διαδρόμου για την τροφοδοσία των χωρών της περιοχής, μέχρι και την Ουκρανία, με υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας. Έργο που εκτός από την αναβάθμιση των υποδομών απαιτεί και ρυθμιστικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους, ώστε να είναι ανταγωνιστικό προς τις εναλλακτικές επιλογές εισαγωγής του καυσίμου.

-Τέλος για τις έρευνες υδρογονανθράκων το 2026 είναι το έτος που θα κριθεί η πραγματοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης στο «μπλοκ 2» στο Ιόνιο, ύστερα από τη συμφωνία για είσοδο της ExxonMobil στην ερευνητική Κοινοπραξία, από κοινού με την Energean και την HelleniQ Upstream. Η αμερικανική πολυεθνική προχωρά σε επανεκτίμηση των σεισμικών δεδομένων προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια στη λήψη επενδυτικής απόφασης για την ερευνητική γεώτρηση που υπολογίζεται να κοστίσει μεταξύ 50 και 100 εκατ. δολαρίων.

