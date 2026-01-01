Η ώρα του Γκρεγκ Έιμπελ έφτασε. Και μαζί της ήρθε το ερώτημα των 358 δισ. δολαρίων: τι θα κάνει ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Berkshire Hathaway με το μεγαλύτερο ταμειακό απόθεμα στην ιστορία του ομίλου;

Ο Έιμπελ αναλαμβάνει επίσημα τα ηνία την Πρωτοχρονιά του 2026, ως διάδοχος του Γουόρεν Μπάφετ, του ανθρώπου που για περισσότερες από έξι δεκαετίες σφράγισε την επενδυτική ιστορία των ΗΠΑ και μετέτρεψε τη Berkshire σε έναν κολοσσό αξίας άνω του 1 τρισ. δολαρίων.

Το βάρος της σύγκρισης είναι αναπόφευκτο: ο Έιμπελ δεν είναι ο Μπάφετ — και οι μέτοχοι το γνωρίζουν.

Το «βουνό» των μετρητών

Το πιο πιεστικό ζήτημα είναι η αξιοποίηση των 358 δισ. δολαρίων σε μετρητά και ισοδύναμα. Το ποσό ζαλίζει. Η Berkshire είναι καθαρός πωλητής μετοχών εδώ και 12 συνεχόμενα τρίμηνα, μια ένδειξη ότι ο Μπάφετ θεωρούσε τις αποτιμήσεις υπερβολικές για να προσφέρουν ελκυστικές μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Το ράλι 16% του S&P 500 το 2025 ενίσχυσε αυτή την εικόνα, ενώ ακόμη και οι επαναγορές ίδιων μετοχών —ιστορικά αγαπημένο εργαλείο της Berkshire— πάγωσαν για πέντε συνεχόμενα τρίμηνα

Το αποτέλεσμα είναι ένα πρόβλημα πολυτελείας: άφθονα μετρητά, αλλά λίγες ευκαιρίες που να πληρούν τα αυστηρά επενδυτικά κριτήρια του ομίλου. Ο ίδιος ο Έιμπελ έχει χαρακτηρίσει το ταμείο «τεράστιο πλεονέκτημα», ιδίως ως μαξιλάρι σε περίπτωση σοβαρής διόρθωσης των αγορών.

Ο Γκρεγκ Έιμπελ (κέντρο) με μετόχους. REUTERS/Brendan McDermid

Ο άνθρωπος της εμπιστοσύνης του Μπάφετ

Ο 63χρονος Έιμπελ δεν είναι άγνωστος στο εσωτερικό της Berkshire. Από το 2018 έχει την ευθύνη όλων των μη ασφαλιστικών δραστηριοτήτων — από τη σιδηροδρομική BNSF έως τη Dairy Queen και τη Duracell. «Ο Γκρεγκ έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μου σε κάθε επίπεδο», έχει δηλώσει ο Μπάφετ, εκφράζοντας την ελπίδα να παραμείνει στη θέση για «20 χρόνια ή και περισσότερο».

Γεννημένος στις καναδικές πεδιάδες, με παιδικά μεροκάματα και έντονο αθλητικό υπόβαθρο στο χόκεϊ, ο Έιμπελ πιστεύει ότι τα ομαδικά σπορ διαμόρφωσαν τη φιλοσοφία ηγεσίας του. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θεωρείται πρακτικός, ανταγωνιστικός και βαθιά προσηλωμένος στη λειτουργική πειθαρχία.

REUTERS/Scott Morgan/

Συνέχεια, όχι ρήξη

Οι μέτοχοι δεν περιμένουν από τον Έιμπελ να γίνει «ο επόμενος Μπάφετ». Περιμένουν όμως να διαφυλάξει το DNA της Berkshire: αποκεντρωμένη διοίκηση, ισχυρό ισολογισμό και υπομονετική κατανομή κεφαλαίων. Ο ίδιος έχει διαβεβαιώσει ότι «η φιλοσοφία των τελευταίων 60 ετών δεν θα αλλάξει».

Ο Μπάφετ θα παραμείνει πρόεδρος, παρών στο Ομάχα, αλλά εκτός καθημερινής διοίκησης. Η Berkshire που παραλαμβάνει ο Έιμπελ είναι μεγαλύτερη, πιο σύνθετη και καταδικασμένη σε πιο αργούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό καθιστά κάθε μεγάλη επενδυτική κίνηση ακόμη πιο δύσκολη — και κάθε απόφαση ακόμη πιο κρίσιμη.

Το ερώτημα των 358 δισ. δολαρίων δεν αφορά μόνο το πού θα επενδυθούν τα μετρητά. Αφορά το αν η Berkshire μπορεί να συνεχίσει να εμπνέει εμπιστοσύνη σε έναν κόσμο όπου ο «Oracle of Omaha» δεν κρατά πια το τιμόνι. Και αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα του Γκρεγκ Έιμπελ.