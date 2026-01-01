ΥΠΕΞ-Ιταλίας:-Οι-ΗΠΑ-θα-μειώσουν-τους-δασμούς-στα-ζυμαρικά

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μειώσουν τους αμφιλεγόμενους δασμούς αντιντάμπινγκ σε ορισμένες ιταλικές μάρκες ζυμαρικών, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μειώσουν τους αμφιλεγόμενους δασμούς αντιντάμπινγκ σε ορισμένες ιταλικές μάρκες ζυμαρικών, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ προχώρησε στην κίνηση αυτή πριν ολοκληρωθεί η έρευνα αντιντάμπινγκ τον ερχόμενο Μάρτιο, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Οι συντελεστές που είχαν οριστεί προσωρινά τον Σεπτέμβριο μειώθηκαν στο 2,3% για τα ζυμαρικά La Molisana, περίπου στο 14% για τα Garofalo και στο 9,1% για 11 άλλους παραγωγούς, από τον προηγούμενο ιδιαίτερα βαρύ δασμό σχεδόν 92%.

«Ο επανακαθορισμός των δασμών αποτελεί ένδειξη της αναγνώρισης από τις αμερικανικές αρχές της προθυμίας των εταιρειών μας να συνεργαστούν», δήλωσε το υπουργείο. Οι συντελεστές υπόκεινται ακόμη σε αλλαγές εν αναμονή των τελικών συμπερασμάτων από την έρευνα, όπως αναφέρει το -.

Η La Molisana, η Garofalo και άλλες εταιρείες αντιμετωπίζουν δασμούς αντιντάμπινγκ, αφού κατηγορήθηκαν ότι πωλούν τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ σε τεχνητά χαμηλές τιμές. Οι δασμοί είναι επιπλέον του βασικού δασμού 15% που ισχύει ήδη για τις περισσότερες εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Αμερική.