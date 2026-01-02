Έλον Μασκ: Η αντισυμβατική επιλογή για την διαμάχη με τον Σαμ Άλτμαν – Ένας δικηγόρος που εργάζεται παράλληλα ως… κλόουν

Η διαμάχη μεταξύ του Έλον Μασκ και του Σαμ Άλτμαν με επίκεντρο μία από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, την OpenAI, έχει καταλήξει στα δικαστήρια, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν μηνύσεις.

Οι δύο άνδρες, που ίδρυσαν από κοινού την OpenAI το 2015 και διέκοψαν την κοινή πορεία τους τρία χρόνια αργότερα, έχουν επικρίνει πολλές φορές ανοιχτά ο ένας τον άλλον. Έκτοτε έχουν διαφωνήσει πολλές φορές και για διάφορα θέματα. Ο Μασκ μήνυσε για πρώτη φορά τον Άλτμαν το 2024. Η αγωγή είχε ως στόχο να εμποδίσει την OpenAI να μετατραπεί από μη κερδοσκοπικό εργαστήριο σε εταιρεία.

Στη δικαστική διαμάχη έχουν πιάσει τα «όπλα» τους μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, όπως τα γραφεία Morrison & Foerster και Wachtell Lipton Rosen & Katz που έχουν μακρά ιστορία στην εκπροσώπηση μεγάλων παικτών της Silicon Valley. Σε αυτές εμπιστεύτηκε την υπόθεσή του ο Σαμ Άλτμαν.

Ο Έλον Μασκ κινήθηκε όμως αντισυμβατικά επιλέγοντας δύο μικρότερα δικηγορικά γραφεία. Και στο ένα από αυτά, την Toberoff & Associates, ένας από τους δικηγόρους του Μασκ εργάζεται παράλληλα ως κλόουν.

Ο λόγος για τον Τζέιμι Παρκκίνεν, ο οποίος εκτός από τις δικαστικές μάχες αρέσκεται να δίνει παραστάσεις ως κλόουν ενώ παράλληλα διατηρεί τη δική του επιχείρηση που ονομάζεται «Clown Cardio».

Ο Παρκκίνεν ήρθε να εργαστεί για την Toberoff & Associates λόγω του προσωπικόυ του ενδιαφέροντος για το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, που απορρέει από την εμπλοκή του στη σκηνή του θεάματος στο Λος Άντζελες. Η εταιρεία εκπροσωπεί συχνά διασημότητες και καλλιτέχνες σε νομικές διαφορές σχετικά με το έργο τους.

«Κανένας από τους φίλους μου που είναι κωμικοί δεν μπορεί να πιστέψει ότι εργάζομαι ως δικηγόρος», αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στο Business Insider. «Και κανένας από τους φίλους μου που είναι δικηγόρος δεν μπορεί να πιστέψει ότι κάνω τον κλόουν».

Ο κλόουν του Παρκκίνεν, ωστόσο, δεν έχει την κλασική εικόνα του γελωτοποιού με την κόκκινη μύτη και την περούκα με μπούκλες. Ο όρος «κλόουν», σύμφωνα με τον Παρκκίνεν, είναι πιο κοντά στην υψηλής νοοτροπίας σωματική κωμωδία των Τσάρλι Τσάπλιν, Μπάστερ Κίτον και Λουσίλ Μπολ. Χρησιμοποιεί τη λέξη με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσε κανείς να πει «αυτοσχεδιασμός» ή «κωμωδία».

«Όταν βγάζεις όλες τις κοινωνικές μάσκες που όλοι φοράμε, αν αφαιρέσεις το φύλο και την πολιτική και τα χρήματα και την κοινωνική θέση και την εξουσία, και είσαι απλώς ο ακατέργαστος ανθρώπινος εαυτός σου χωρίς όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας – ποιος είσαι;», διερωτήθηκε ο Παρκκίνεν. «Και ο κλόουν προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα».

Όλες οι παραστάσεις του στηρίζονται στον αυτοσχεδιασμό και, όπως υποστηρίζει, αυτή η μορφή τέχνης έχει πολλά κοινά με την κωμωδία με βάση τον αυτοσχεδιασμό.

Στην πράξη, οι παραστάσεις των κλόουν περιλαμβάνουν τον καθορισμό κανόνων για το κοινό και στη συνέχεια την παραβίασή τους. Η αλληλεπίδραση μεταξύ κλόουν και κοινού αποκαλύπτει κάτι για τον καθένα, είπε.

«Οι κλόουν χρησιμοποιούν πολλούς διαγωνισμούς και κατορθώματα όπως τα ζογκλερικά, επειδή το κοινό ξέρει τι είναι σωστό και τι λάθος σε αυτά τα πράγματα», πρόσθεσε.

Για παράδειγμα, ο Παρκκίνεν ανέφερε μια παράσταση στην οποία αποφάσισε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε λέξεις με το γράμμα «Μ». Όπως εξηγεί, έπρεπε να βρει τρόπο να συνεχίσει την παράσταση και παράλληλα να παρατηρεί τις αντιδράσεις του κοινού όταν έκανε λάθος.