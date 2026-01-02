Αλλαγή-κορυφής:-Η-Τesla-παρέδωσε-το-στέμμα-της-στην-κινεζική-byd

H Tesla παρέδωσε το στέμμα της ως κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο στην κινεζική BYD.

Με τις παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων να αυξάνονται κατά 28% το 2025, η BYD ξεπέρασε σε πωλήσεις την Tesla για πρώτη φορά σε ετήσια βάση, χάρη στην ταχεία ανάπτυξη στην Ευρώπη, όπου η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία διευρύνει το προβάδισμά της έναντι του αμερικανικού ανταγωνιστή.

Οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά περίπου 8,6% το 2025, εγείροντας ή εντείνοντας τα ερωτήματα κατά πόσον μπορεί να δώσει νέα πνοή στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας τη στιγμή μάλιστα που ο Έλον Μασκ κατευθύνει πλέον την εταιρεία προς τα ρομποτικά ταξί και τα ανθρωποειδή (ρομπότ).

Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν κατά περισσότερο από 1% στις πρωινές συναλλαγές.

Η Tesla ανακοίνωσε ότι πούλησε 418.227 οχήματα στο τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, αριθμός μειωμένος κατά 15,6%, από τα 495.570 που είχε πουλήσει ένα χρόνο νωρίτερα.

Η μείωση είναι μάλιστα μεγαλύτερη από εκείνη που ανέμεναν (12,3%) οι αναλυτές.

Ολόκληρο το έτος, η Tesla παρέδωσε 1,64 εκατομμύρια οχήματα, σε σύγκριση με 1,79 εκατομμύρια το 2024.

Είναι η δεύτερη συναπτή χρονιά με πτώση πωλήσεων για την εταιρεία.