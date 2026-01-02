Ανοδικό-κλείσιμο-για-τις-ευρωαγορές-με-την-τεχνολογία-να-οδηγεί-τα-κέρδη

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν υψηλότερα σήμερα (2/1), με τον τομέα της τεχνολογίας να ηγείται των κερδών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, έκλεισε 0,67% υψηλότερα κινούμενος στις 596,14 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται ανοδικά. Οι κινήσεις αυτές σημειώθηκαν καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν μετά την αργία της Πρωτοχρονιάς την Πέμπτη και έπειτα από εντυπωσιακά ετήσια κέρδη.

Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης FTSE 100 της Βρετανίας ξεπέρασε για λίγο την Παρασκευή το συμβολικό όριο των 10.000 μονάδων για πρώτη φορά στην ιστορία του, επεκτείνοντας τα κέρδη του μετά από ένα εξαιρετικά ισχυρό 2025. Στο κλείσιμο της συνεδρίασης κατέγραψε άνοδο 0,20% στις 9,951.14 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,14% στις 24,523.83 μονάδες, ενώ και ο γαλλικός CAC έκλεισε ενισχυμένος κατά 0,56% στις 8,195.21 μονάδες.

Όσον αφορά τώρα τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX κέρδισε 1,07% στις 17.492,40 μονάδες, με τον ιταλίκο MIB να καταγράφει επίσης κέρδη 0,96% στις 45,374.03 μονάδες.

Σε επίπεδο επιμέρους μετοχών, οι μετοχές της δανέζικης ενεργειακής εταιρείας Ørsted έκλεισαν με άνοδο 4,6%, αφού ο μεγαλύτερος παγκοσμίως κατασκευαστής υπεράκτιων αιολικών πάρκων ανακοίνωσε ότι αμφισβήτησε την αναστολή από την κυβέρνηση των ΗΠΑ της μίσθωσης για το κοινό έργο Revolution Wind και ότι θα ζητήσει δικαστική εντολή (injunction).

Οι ολλανδικές εταιρείες κατασκευής εξοπλισμού ημιαγωγών BE Semiconductor και ASMI βρέθηκαν στην κορυφή του δείκτη, με άνοδο 11,5% και περίπου 7% αντίστοιχα, αφού η κυβέρνηση των ΗΠΑ χορήγησε ετήσια άδεια στη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής τσιπ στον κόσμο, την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), για την εισαγωγή αμερικανικού εξοπλισμού παραγωγής τσιπ στις εγκαταστάσεις της στη Ναντζίνγκ της Κίνας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters την Πέμπτη. Το CNBC επικοινώνησε με την TSMC για σχόλιο.

Η μεγαλύτερη ομόλογη εταιρεία, η ASML, η πιο πολύτιμη εταιρεία στην Ευρώπη, έκλεισε τη συνεδρίαση με άνοδο περίπου 7%.

Μεταλλευτικές και αμυντικές μετοχές συγκαταλέγονταν επίσης στους κορυφαίους κερδισμένους. Οι Leonardo, Thyssenkrupp, Kongsberg Group, Saab και Rolls-Royce έκλεισαν όλες με άνοδο άνω του 4%.