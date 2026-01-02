Ασιατικές-αγορές:-Ποδαρικό-με-ρεκόρ-σε-Νότια-Κορέα-και-Σιγκαπούρη

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε νέο ρεκόρ την Παρασκευή, στην πρώτη συνεδρίαση της χρονιάς.

Ο Kospi σημείωσε άνοδο 1,96% και έφτασε σε ιστορικό υψηλό. Η μετοχή της Samsung Electronics κέρδισε περίπου 6%, αφού η εταιρεία φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι πελάτες επαίνεσαν τα τσιπ υψηλής μνήμης, ή HBM.

Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,84%.

Ορισμένες ασιατικές αγορές παρέμειναν κλειστές λόγω των διακοπών, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και της ηπειρωτικής Κίνας.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 2,43%, με τις μετοχές εκπαιδευτικών υπηρεσιών να ηγούνται των κερδών. Η μετοχή της Shanghai Biren, εταιρείας σχεδιασμού τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε άνοδο άνω του 100% μετά το ντεμπούτο της στο HSI, μετά από μια αρχική δημόσια προσφορά 5,58 δισεκατομμυρίων δολαρίων (717 εκατομμύρια δολάρια) σε δολάρια Χονγκ Κονγκ.

Η οικονομία της Σιγκαπούρης αναπτύχθηκε κατά 5,7% σε ετήσια βάση για το τέταρτο τρίμηνο, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης της μεταποίησης στο τρίμηνο έως τον Δεκέμβριο. Η τελευταία ένδειξη είναι ταχύτερη από την αναθεωρημένη ανάπτυξη 4,3% του προηγούμενου τριμήνου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης έφτασε σε ιστορικό υψηλό την Παρασκευή, και είχε άνοδο 0,43%.

Ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας ήταν υψηλότερα κατά 0,41%, και ο Sensex αυξήθηκε κατά 0,39%. Οι μετοχές της Sapphire Foods, εταιρείας διαχείρισης εστιατορίων casual dining, υποχώρησαν έως και 5,93% μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης της Devyani με την εταιρεία σε μια συμφωνία αξίας 934 εκατομμυρίων δολαρίων, πριν από τον περιορισμό των ζημιών.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,15%.