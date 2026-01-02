Βρετανία:-Πτώση-στις-τιμές-κατοικιών-για-πρώτη-φορά-εδώ-και-τέσσερις-μήνες

Η Nationwide Building Society ανέφερε ότι η μέση τιμή κατοικίας μειώθηκε κατά 0,4%, στις 271.068 λίρες (365.000 δολάρια), σημειώνοντας την πρώτη πτώση εδώ και τέσσερις μήνες.

Υποχώρησαν απροσδόκητα οι τιμές κατοικιών στη Βρετανία τον Δεκέμβριο, υποδηλώνοντας ότι η αγορά ακινήτων ενδέχεται να έχει επηρεαστεί από τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης που προβλέπει αύξηση των φόρων.

Η Nationwide Building Society που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους στεγαστικών δανείων στη χώρα, ανέφερε ότι η μέση τιμή κατοικίας μειώθηκε κατά 0,4%, στις 271.068 λίρες (365.000 δολάρια), σημειώνοντας την πρώτη πτώση εδώ και τέσσερις μήνες. Η εξέλιξη αυτή ανέτρεψε την αύξηση 0,3% του Νοεμβρίου και διέψευσε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο 0,1% για το τέλος του έτους.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι τιμές των κατοικιών είχαν ανέβει κατά 0,6%, το χαμηλότερο ετήσιο ποσοστό από τον Απρίλιο του 2024.

Η αξία των ακινήτων βελτιώθηκε στις περισσότερες περιοχές της Βρετανίας το 2025, με τη Βορειοδυτική Αγγλία, την Ουαλία και τα Δυτικά Μίντλαντς να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Η Ανατολική Αγγλία ήταν η μόνη περιοχή όπου οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν σε ετήσια βάση.

«Παρά το πιο ήπιο τέλος του έτους, η λέξη που περιγράφει καλύτερα την αγορά κατοικιών το 2025 συνολικά είναι «ανθεκτική», δήλωσε ο Robert Gardner, επικεφαλής οικονομολόγος της Nationwide.

Πρόσθεσε πως «παρ’ όλο που το κλίμα των καταναλωτών ήταν σχετικά υποτονικό, με τα νοικοκυριά να είναι απρόθυμα να δαπανήσουν και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων να είναι περίπου τριπλάσια από τα χαμηλά επίπεδα μετά την πανδημία, οι εγκρίσεις στεγαστικών δανείων παρέμειναν κοντά στα προ Covid επίπεδα».