Ελληνική μεταποίηση: Στις 52.9 μονάδες ο δείκτης PMI – Επιταχύνθηκε η αύξηση των νέων παραγγελιών

Eντονότερη βελτίωση της υγείας του ελληνικού τομέα μεταποίησης παρουσίασε ο Δεκέμβριος καθώς οι νέες πωλήσεις αυξήθηκαν με δριμύτερο ρυθμό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη PMI της S&P Global, η συνολική ανάπτυξη του τομέα παραγωγής αγαθών υποστηρίχθηκε από την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής, των νέων παραγγελιών και της απασχόλησης κατά τον τελευταίο μήνα του 2025. Παρότι ο ρυθμός ανάπτυξης των νέων εργασιών επιταχύνθηκε, τα επίπεδα παραγωγής αυξήθηκαν με ασθενέστερο ρυθμό, καθώς οι αναταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγική ικανότητα.

Οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης διαφόρων ειδών δεν απέτρεψαν τις εταιρείες από το να αυξήσουν την αγοραστική τους δραστηριότητα, ωστόσο περιόρισαν τη δυνατότητά τους να δημιουργήσουν αποθέματα

εισροών και ετοίμων προϊόντων.

Εν τω μεταξύ, οι πιέσεις επί του κόστους αυξήθηκαν λόγω των ελλείψεων σε υλικά, καθώς οι εταιρείες μετακύλισαν μέρος της αύξησης των τιμών εισροών στους πελάτες μέσω της ταχύτερης αύξησης των χρεώσεων

εκροών.

Ειδικότερα, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index™ – PMI) έκλεισε στις 52.9 μονάδες στο τέλος του έτους, ελαφρώς υψηλότερα από τις 52.7 μονάδες του Νοεμβρίου.

Τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν σταθερή ανάκαμψη των λειτουργικών συνθηκών στα εργοστάσια των παραγωγών αγαθών, η οποία ήταν ιστορικά υψηλή.

Επιταχύνεται η αύξηση των νέων παραγγελιών

Η εντονότερη αύξηση των νέων παραγγελιών κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου συνέβαλε στην άνοδο της τιμής του κύριου δείκτη. Ο ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε από την πρόσφατη χαμηλή τιμή του Νοεμβρίου και ήταν σε γενικές γραμμές μέτριος. Οι εταιρείες απέδωσαν τις αυξημένες νέες πωλήσεις στις ανταγωνιστικές τιμές των αγαθών και στην άνοδο της δυναμικής της ζήτησης. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο καταγράφηκε οριακή αύξηση των νέων πωλήσεων στο εξωτερικό. Στις περιπτώσεις που καταγράφηκε αύξηση των νέων εργασιών εξαγωγών, η άνοδος συνδέθηκε με μεγαλύτερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών στην Ευρώπη.

Η αύξηση της παραγωγής εξασθενίζει λόγω των αναταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού

Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου υπέδειξαν περαιτέρω άνοδο των επιπέδων παραγωγής στα εργοστάσια των κατασκευαστών. Οι μεγαλύτερες νέες παραγγελίες συνέβαλλαν στην ανάπτυξη, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής εξασθένησε και ήταν ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών. Σύμφωνα με αναφορές, η βραδύτερη αύξηση της παραγωγής οφειλόταν στην έντονη επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών και στις ελλείψεις υλικών. Σύμφωνα με τα μέλη του πάνελ, τον Δεκέμβριο, οι αναταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού οφείλονταν σε απεργίες και διαμαρτυρίες που επιβράδυναν τις μεταφορές στα λιμάνια.

Η ταχύτερη αύξηση του κόστους εισροών που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο

Ο βαθμός στον οποίο αυξήθηκαν οι χρόνοι παράδοσης εισροών ήταν ο ηπιότερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών, ωστόσο μεγαλύτερος από την τάση της έρευνας.

Ανεπιβεβαίωτα στοιχεία υπέδειξαν ότι οι ελλείψεις υλικών ήταν εν μέρει ο βασικός παράγοντας που οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση της επιβάρυνσης κόστους. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών εισροών επιταχύνθηκε στον δριμύτερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα εννέα μηνών. Παράλληλα, οι εταιρείες αύξησαν τις τιμές πώλησης με ταχύτερο ρυθμό, στην προσπάθειά τους να μετακυλίσουν μέρος της αύξησης της επιβάρυνσης κόστους στους πελάτες. Ο ρυθμός αύξησης ήταν ταχύτερος σε σύγκριση με την πρόσφατη χαμηλή τιμή του Νοεμβρίου, ωστόσο παρέμεινε μεταξύ των βραδύτερων που έχουν καταγραφεί το 2025, λόγω των προσπαθειών των εταιρειών να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Με στόχο να περιοριστούν οι μελλοντικές αναταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού και να διασφαλιστεί η παραγωγική ικανότητα, οι Έλληνες κατασκευαστές αύξησαν τις αγορές εισροών και πάλι τον Δεκέμβριο. Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοραστικής δραστηριότητας ήταν έντονος, ωστόσο οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης προμηθειών οδήγησαν σε οριακή αύξηση των αποθεμάτων προμηθειών. Επίσης, τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων συρρικνώθηκαν και πάλι, καθώς οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν απευθείας από τα αποθέματα, όπου αυτό ήταν εφικτό.

Απότομη αύξηση της απασχόλησης

Εν τω μεταξύ, οι αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής προκάλεσαν απότομη αύξηση της απασχόλησης στο τέλος του έτους. Οι εταιρείες ανέφεραν ότι προσέλαβαν κυρίως προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας εξασθένησε ελαφρώς σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, ωστόσο παρέμεινε ο δεύτερος ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάιο.

Παρότι τα επίπεδα αδιεκπεραίωτων εργασιών συρρικνώθηκαν και πάλι τον Δεκέμβριο, ο ρυθμός μείωσης ήταν ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί στο τρέχον διάστημα οκτώ μηνών συνεχούς μείωσης.

Σύμφωνα με αναφορές, οι ελλείψεις συγκεκριμένων υλικών άσκησαν πίεση στην παραγωγική ικανότητα.

Τέλος, οι προσδοκίες των Ελλήνων κατασκευαστών ως προς την παραγωγή βελτιώθηκαν τον Δεκέμβριο, Ο βαθμός αισιοδοξίας κατέγραψε υψηλό επτά μηνών, χάρη στις ελπίδες για πιο αισιόδοξες συνθήκες ζήτησης και για επενδύσεις σε νέα προϊόντα και μηχανήματα.

«Επαναφορά της δυναμικής της ζήτησης»

Η Siân Jones, Επικεφαλής Οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence σχολίασε σχετικά με τα στοιχεία:

«Ο Ελληνικός τομέας μεταποίησης υπέδειξε επαναφορά της δυναμικής της ζήτησης στο τέλος του 2025, καθώς η αύξηση των νέων παραγγελιών επιταχύνθηκε. Οι αυξημένες νέες πωλήσεις συνέβαλαν στην αύξηση της απασχόλησης και των αγορών εισροών,ωστόσο τα υποκείμενα δεδομένα υπέδειξαν κάποιες προκλήσεις για τον τομέα σε σχέση με τις εξελίξεις στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Τον Δεκέμβριο, οι απεργίες και οι διαμαρτυρίες παρεμπόδισαν τις μεταφορές των προμηθευτών, ασκώντας πίεση στην παραγωγική ικανότητα και επηρεάζοντας αρνητικά τις προσπάθειες αύξησης των επιπέδων παραγωγής και δημιουργίας αποθεμάτων ασφαλείας.

Οι επακόλουθες ελλείψεις υλικών οδήγησαν σε αύξηση του κόστους εισροών, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, περιορίστηκε η δυνατότητα των κατασκευαστών να αυξήσουν τις τιμές πώλησης, λόγω των προσπαθειών να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Παρότι οι συνθήκες ζήτησης φαίνονται πιο αισιόδοξες, οι επιπτώσεις των πιέσεων που ασκούνται στις αλυσίδες εφοδιασμού ίσως συνεχιστούν και το νέο έτος, καθώς δοκιμάζεται η δυνατότητα των εταιρειών να απορροφήσουν τις αυξήσεις του κόστους.»