Η-Βουλγαρία-υιοθετεί-το-ευρώ

Η Βουλγαρία γίνεται το 21ο μέλος της ζώνης του ευρώ.

Σήμερα το ευρώ τέθηκε επίσημα σε κυκλοφορία στη Βουλγαρία και έτσι ο αριθμός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που χρησιμοποιούν το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα αυξήθηκε σε 21. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της επίσημης απόφασης που ελήφθη τον Ιούλιο, με την οποία ανακοινώθηκε και η επίσημη τιμή μετατροπής του λεβ Βουλγαρίας ανά 1 ευρώ (1,95583:1).

«Καλωσορίζω θερμά τη Βουλγαρία στην οικογένεια του ευρώ και τον Διοικητή Radev στους κόλπους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη» δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. «Το ευρώ είναι ένα ισχυρό σύμβολο όσων μπορεί να επιτύχει η Ευρώπη όταν συνεργαζόμαστε, καθώς και των κοινών αξιών και του συλλογικού σθένους που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια γεωπολιτική αβεβαιότητα που βιώνουμε σήμερα».

Η ΕΚΤ γιόρτασε επίσης το ιστορικό ορόσημο της επίσημης υιοθέτησης του ευρώ από τη Βουλγαρία με τη φωταγώγηση του κεντρικού της κτιρίου στη Φρανκφούρτη, θέλοντας να συμβολίσει την ενοποίηση και την ενότητα 358 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που χρησιμοποιούν το ευρώ ως νόμισμά τους. Με την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ, η Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας), η κεντρική τράπεζα της χώρας, γίνεται μέλος του Ευρωσυστήματος και ο Διοικητής της συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Η Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) γίνεται επίσης πλήρες μέλος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, αν και συμμετείχε ήδη σε αυτόν στο πλαίσιο στενής συνεργασίας από τον Οκτώβριο του 2020. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ είναι επί του παρόντος αρμόδια για την άμεση εποπτεία τεσσάρων σημαντικών ιδρυμάτων και την επίβλεψη 17 λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων στην εν λόγω χώρα. Στο πλαίσιο των εποπτικών της καθηκόντων, η ΕΚΤ είναι επίσης αρμόδια για την αδειοδότηση τραπεζών και την αξιολόγηση των αγοραστών ειδικών συμμετοχών σε όλες τις τράπεζες. Εκπρόσωπος της Българска народна банка (Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας) συμμετέχει στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Η Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) κατέβαλε το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και μεταβίβασε τη συνεισφορά της στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ. Οι αντισυμβαλλόμενοι του Ευρωσυστήματος από τη Βουλγαρία θα μπορούν να συμμετέχουν στις πράξεις ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ που θα ανακοινωθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2026. Προσεχώς θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ κατάλογος των πιστωτικών ιδρυμάτων και υποκαταστημάτων που είναι εγκατεστημένα στη Βουλγαρία και υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, καθώς και οι κατάλογοι των υποκαταστημάτων βουλγαρικών πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που χρησιμοποιούν ήδη το ευρώ. Η ΕΚΤ ανακοίνωσε μεταβατικές διατάξεις για την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών στις 13 Οκτωβρίου 2025. Στοιχεία ενεργητικού που βρίσκονται στη Βουλγαρία και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα προστεθούν στον κατάλογο των επιλέξιμων εξασφαλίσεων της ζώνης του ευρώ.

Από σήμερα, η αγορά της Βουλγαρίας εντάχθηκε επίσης στις υπηρεσίες TARGET του Ευρωσυστήματος, οι οποίες διασφαλίζουν την ελεύθερη ροή μετρητών, τίτλων και εξασφαλίσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για τις υπηρεσίες T2 (για τον διακανονισμό πληρωμών), T2S (για τον διακανονισμό τίτλων), TIPS (για τον διακανονισμό άμεσων πληρωμών) και ECMS (για τη διαχείριση εξασφαλίσεων όσον αφορά τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος). Η αγορά της Βουλγαρίας είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιεί διακανονισμούς σε ευρώ στο πλαίσιο των υπηρεσιών T2S και TIPS ήδη από το 2023 και το 2024 αντίστοιχα. Η μετάπτωση των αντισυμβαλλομένων της Βουλγαρίας εξελίχθηκε ομαλά και όλες οι υπηρεσίες είναι πλέον ενεργές.

Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο σύστημα της εκ περιτροπής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, όπως παρουσιάζεται στο παρόν ημερολογιακό πρόγραμμα.