Η Εγνατία Οδός λειτουργεί «υπό νέα διεύθυνση» – Πρωτοχρονιά στα διόδια Ωραιοκάστρου έκανε ο Ν. Ταχιάος 

Στις εγκαταστάσεις των διοδίων Ωραιοκάστρου βρέθηκε, τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μαζί με στελέχη της «Νέα Εγνατία Οδός Α.Ε.», προκειμένου να παραστεί στη μετάπτωση των συστημάτων, που πρακτικά σήμαναν την έναρξη λειτουργίας της παραχώρησης.

Στις 12 ακριβώς, με την αλλαγή του χρόνου, άρχισε η επαναλειτουργία των διοδίων και των εφαρμογών που υποστηρίζουν τα σχετικά συστήματα, ενώ τέθηκαν σε πλήρη ανάπτυξη και τα προσωρινά μέτρα που επιτρέπουν την ασφαλή χρήση των σηράγγων από το σύνολο των διερχομένων οχημάτων.

Αμέσως μετά, ο Υφυπουργός επισκέφθηκε το επιχειρησιακό κέντρο της νέας εταιρείας λειτουργίας, στην περιοχή Τιτάν της Θεσσαλονίκης, όπου έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιτα με την ευκαιρία της νέας χρονιάς και χαιρέτησε τα παριστάμενα στελέχη και τους συνεργάτες του Παραχωρησιούχου, καθώς και της νέας εταιρείας λειτουργίας.

«Αλλάζει πίστα» η Εγνατία Οδός ΑΕ, έπειτα από την ολοκλήρωση της παραχώρησης στο νέο σχήμα, το οποίο όμως θα πρέπει να λύσει προβλήματα, να κάνει επιπρόσθετες εργασίες και να εκπληρώσει υποχρεώσεις επισήμανε ο Νίκος Ταχιάος.

«Η Εγνατία είναι ένας πολύ πολύ γερασμένος δρόμος. Όταν κατασκευάστηκε, άλλαξε όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Ήταν και είναι όχημα ανάπτυξης για όλη τη χώρα. Σήμερα, όμως, είναι ένας δρόμος με πολλά προβλήματα. Η παραχώρηση πρέπει να τα λύσει, πρέπει να κάνει επιπρόσθετες εργασίες και πρέπει να εκπληρώσει υποχρεώσεις, οι οποίες βέβαια δεν θα ολοκληρωθούν από τη μία μέρα στην άλλη, έχουν βάθος χρόνου, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και κυρίως, αυτό που αποτελεί τη μεγάλη αγωνία όλων είναι η ποιότητα λειτουργίας του δρόμου και η ασφάλειά του», υπογράμμισε ο υφ. Υποδομών και Μεταφορών

sofokleous10.gr

