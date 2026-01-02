Κίνα:-Ενίσχυση-της-προσέλκυσης-και-αξιοποίησης-ξένων-επενδύσεων

Η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου, ανακοίνωσε πρόσφατα τη νέα Έκδοση 2025 του Καταλόγου Ενθαρρυμένων Τομέων για Ξένες Επενδύσεις, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2026. Γιατί εκδόθηκε ο νέος κατάλογος; Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές;

Ο εν λόγω κατάλογος αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο πολιτικής για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τόσο σε τομεακό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής, η αναθεώρηση αυτή συνιστά στρατηγική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ανοιχτής οικονομίας, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου.

Στόχος είναι η κατεύθυνση ξένου κεφαλαίου σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως η προηγμένη μεταποίηση, οι σύγχρονες υπηρεσίες, η υψηλή τεχνολογία, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η περιβαλλοντική προστασία, αλλά και η ενίσχυση των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της Κεντρικής, Δυτικής και Βορειοανατολικής Κίνας.

Η νέα έκδοση διατηρεί τη δομή του 2022, αποτελούμενη από δύο βασικά μέρη: τον εθνικό κατάλογο επενδυτικά ελκυστικών τομέων, καθώς και τον περιφερειακό κατάλογο, που αφορά ειδικά την Κεντρική, Δυτική και Βορειοανατολική Κίνα, καθώς και την επαρχία Χαϊνάν.

Συνολικά, η Έκδοση 2025 περιλαμβάνει 1.679 καταχωρήσεις, με 205 νέες προσθήκες και 303 τροποποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη. Ο εθνικός κατάλογος αριθμεί 619 καταχωρήσεις (100 νέες, 131 τροποποιημένες), ενώ ο περιφερειακός περιλαμβάνει 1.060 (105 νέες, 172 τροποποιημένες).

Όσον αφορά το περιεχόμενο, η αναθεώρηση επικεντρώνεται σε τρεις στρατηγικούς άξονες, δηλαδή η προώθηση των ξένων επενδύσεων στην προηγμένη μεταποίηση, στις σύγχρονες υπηρεσίες, και στη στοχευμένη περιφερειακή ανάπτυξη.

Πρώτον, στον κατάλογο προστίθενται νέα πεδία όπως η ανάπτυξη RNA φαρμάκων, ιατρικός εξοπλισμός χωρίς μαγνητικά πεδία, ευφυή συστήματα ανίχνευσης, ρομποτική για υποθαλάσσιες εφαρμογές και κρίσιμα εξαρτήματα ρομπότ. Η μεταποίηση εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα του εθνικού καταλόγου, με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανικής αλυσίδας και τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση.

Δεύτερον, η νέα έκδοση περιλαμβάνει πλατφόρμες τεχνολογικής καινοτομίας για νέα υλικά, υπηρεσίες υψηλής ναυτιλίας, λειτουργία εικονικών εργοστασίων ενέργειας και συναφείς ερευνητικές δραστηριότητες. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η κατανάλωση υπηρεσιών με την προσθήκη τομέων όπως υπηρεσίες για κατοικίδια, αθλητικός τουρισμός, διαχείριση ακινήτων και ψηφιακή υγεία.

Όπως αναλύει ο ερευνητής Σινγκ Γουέι από το Ινστιτούτο Μακροοικονομικών Μελετών της Κίνας, με τη βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συνεργασία του τομέα μεταποίησης και υπηρεσιών, επιταχύνοντας έτσι τη μετάβαση σε έξυπνες και πράσινες τεχνολογίες, και προσελκύουν παγκόσμια καινοτομία. Παράλληλα, ενισχύεται η ανθεκτικότητα των παραγωγικών υπηρεσιών της Κίνας.

Τρίτον, ενισχύεται δυναμικά η περιφερειακή ανάπτυξη, με έναν κατάλογο επενδυτικών προτεραιοτήτων που προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής, προωθώντας την ισόρροπη και στοχευμένη πρόοδο.

Ενδεικτικά, η επαρχία Λιαονίνγκ προχώρησε στην εισαγωγή καινοτόμων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού κρουαζιέρας· η Χεϊλουντζιάνγκ ανέδειξε ως προτεραιότητα την έρευνα και ανάπτυξη εξοπλισμού για χειμερινά σπορ· η Χενάν διεύρυνε τη δραστηριότητά της στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, εστιάζοντας στην κατασκευή έξυπνων μηχανημάτων και εξαρτημάτων γερανών· η Χαϊνάν έθεσε σε εφαρμογή πρωτοβουλίες για τη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την οικολογική αποκατάσταση και την υλοποίηση πρότυπων πράσινων έργων· η Γκουιζού ενίσχυσε τις υποδομές ψηφιακής τεχνολογίας με έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη υλικού και λογισμικού· ενώ η επαρχία Τσινγκχάι επένδυσε στη λειτουργία και διαχείριση αιολικών πάρκων, προωθώντας την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εργαζόμενοι σε πλήρη δράση σε γραμμή παραγωγής ξένης εταιρείας ηλεκτρονικών στη πόλη Ρονγκτσέν, επαρχία Σαντόνγκ της ανατολικής Κίνας

Σύμφωνα με τον ερευνητή Σινγκ, θα καταβληθούν εντατικότερες προσπάθειες για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στις κεντρικές, δυτικές και βορειοανατολικές επαρχίες της χώρας.

Μέσα από στοχευμένα μέτρα —όπως η ένταξη νέων δραστηριοτήτων τοπικού χαρακτήρα στον επενδυτικό κατάλογο, η προτεραιοποίηση στην παραχώρηση γης για βιομηχανικά έργα υψηλής απόδοσης και η παροχή φορολογικών κινήτρων— επιδιώκεται η ενίσχυση της συμμετοχής του ξένου κεφαλαίου στην τεχνολογική αναβάθμιση της μεταποίησης, την προώθηση της πράσινης ενέργειας και την ανάπτυξη του σύγχρονου τομέα υπηρεσιών. Παράλληλα, η συστηματική αναδιάρθρωση των τοπικών βιομηχανιών ενισχύει την ανθεκτικότητα και σταθερότητα των εθνικών εφοδιαστικών αλυσίδων.

Στο επόμενο στάδιο, η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων προγραμματίζει στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των νέων πολιτικών.

Επιδίωξη είναι η διαμόρφωση ενός επενδυτικού περιβάλλοντος που να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, θεμελιωμένου στη διαφάνεια, την τήρηση του κράτους δικαίου και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

Στρατηγικός στόχος αποτελεί η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών και η προσέλκυση περισσότερων πολυεθνικών εταιρειών, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυναμικά αναπτυσσόμενες ευκαιρίες που προσφέρει η κινεζική οικονομία.