Κίνα:-Νέα-στρατηγική-στις-εξαγωγές,-με-βάση-την-εθνική-ασφάλεια

Η Κίνα από την 1η Μαρτίου, θα μπορεί να απαγορεύει ή να περιορίσει τις εξαγωγές και το διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφάλειας της χώρας, σύμφωνα με νέο νόμο που εγκρίθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου, του ανώτατου νομοθετικού σώματος της χώρας.

Η ενσωμάτωση ζητημάτων εθνικής ασφάλειας στην εμπορική πολιτική του Πεκίνου, αναμένεται να τροφοδοτήσει περαιτέρω τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο παγκόσμιων δυνάμεων, που πυροδοτήθηκε για πρώτη φορά από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η νέα κινεζική νομοθεσία δίνει στο Πεκίνο την ελευθερία να δικαιολογήσει νομικά την αναστολή της εξαγωγής ορισμένων αγαθών, κάτι που ευθυγραμμίζεται με την πρόθεσή του να προστατεύσει τη βιομηχανία του, όπως ακριβώς έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρουν κινεζικές πηγές. Ο αναθεωρημένος νόμος προσθέτει στις γενικές διατάξεις του την προστασία της εθνικής κυριαρχίας, της ασφάλειας και των αναπτυξιακών συμφερόντων.

Ταυτόχρονα, οι νέοι κανονισμοί εισάγουν αλλαγές προσαρμοσμένες στους σύγχρονους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Προωθούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πέρα ​​από τα εθνικά σύνορα και επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εμπορίου, ενσωματώνοντας μέσα, όπως τα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς και τιμολόγησης. Περιλαμβάνουν επίσης προσαρμογές που αποσκοπούν στην ενίσχυση του βιώσιμου εμπορίου μέσω της προώθησης αγαθών με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα και της αύξησης της διεθνούς συνεργασίας στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών προτύπων.

Αυστηροποίηση των κυρώσεων

Επιπλέον, ο νέος νόμος αυστηροποιεί τις κυρώσεις για παραβάσεις που σχετίζονται με ελεγχόμενες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης εισαγωγής ή εξαγωγής απαγορευμένων τεχνολογικών προϊόντων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πρωτοπόρες στην εφαρμογή μιας ανάλογης νομοθεσίας με το Νόμο περί Ελέγχου Εξαγωγών του 1949, που έθεσε τα θεμέλια στο αμερικανικό εμπορικό δίκαιο. Το νομικό πλαίσιο αυτό επέτρεπε στην Ουάσιγκτον να ελέγχει την εξαγωγή αγαθών, καθώς και τεχνολογιών που θεωρούσε ευαίσθητες, ακόμη και εκείνων που είχαν μη στρατιωτική χρήση.

Βασιζόμενος στην εθνική ασφάλεια άλλωστε, ο πρόεδρος των Τραμπ δικαιολόγησε τους δασμούς 145% που επέβαλε στην Κίνα στην αρχή του εμπορικού πολέμου, σε απάντηση στους περιορισμούς του ασιατικού γίγαντα στις εξαγωγές σπανίων γαιών.

Μείωση δασμών σε 935 προϊόντα

Η Κίνα θα μειώσει πάντως τους εισαγωγικούς δασμούς σε 935 προϊόντα από το 2026, προκειμένου να «ενισχύσει τη συνέργεια μεταξύ εγχώριων και διεθνών αγορών», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η Επιτροπή Τελωνειακών Δασμών του Κρατικού Συμβουλίου, αν και δεν προσδιόρισε συγκεκριμένα προϊόντα, διευκρινίζει ότι αυτή η μείωση των δασμών θα ισχύει για «ορισμένα βασικά εξαρτήματα και προηγμένα υλικά» που θα βοηθήσουν στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου τεχνολογικής αυτάρκειας. Η μείωση θα ισχύει επίσης για «ορισμένους πόρους» που θα διευκολύνουν την πράσινη μετάβαση της χώρας.

Για αυτά τα 935 προϊόντα, οι προσωρινοί δασμοί εισαγωγής που θα εφαρμοστούν θα είναι χαμηλότεροι από τους συντελεστές του μάλλον ευνοούμενου κράτους που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αναφέρει η Επιτροπή Τελωνειακών Δασμών .

Όσον αφορά την οικονομική και εμπορική συνεργασία με τους εταίρους του, καθώς και την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης, το Πεκίνο θα συνεχίσει το 2026 να εφαρμόζει συμφωνημένους δασμούς σε ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα που προέρχονται από τους 34 εμπορικούς εταίρους της Κίνας. Επιπλέον, η χώρα θα διατηρήσει την πολιτική «μηδενικών δασμών» προς όλες τις 43 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που έχουν συνάψει διπλωματικές σχέσεις με το Πεκίνο τον τελευταίο χρόνο.

Το νέο πενταετές σχέδιο

Η μετατόπιση αυτή στην δασμολογική πολιτική της Κίνας συνδέεται με το νέο πενταετές σχέδιο, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης οικονομικής πολιτικής του ασιατικού γίγαντα έθεσαν ως στόχο την ενίσχυση παραγωγικών τομέων και δυνάμεων υψηλής ποιότητας, τον πράσινο μετασχηματισμό και την ευημερία των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, η αλλαγή πορείας θα δώσει ισχυρή ώθηση σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι οι δασμοί για ορισμένα είδη μειώνονται θα συμβάλει στην ενθάρρυνση της έρευνας και ανάπτυξης στην Τεχνητή Νοημοσύνη και σε άλλα βασικά θέματα στην τεχνολογική επανάσταση.