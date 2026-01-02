Κίνα:-ΦΠΑ-13%-σε-προφυλακτικά-και-μέσα-αντισύλληψης-για-αντιμετώπιση-της-δημογραφικής-πτώσης

Από την 1η Ιανουαρίου, η Κίνα κατήργησε μια τριακονταετή φορολογική απαλλαγή για τα αντισυλληπτικά φάρμακα και συσκευές, σε νέα προσπάθεια να τονώσει τον παρακμάζοντα δείκτη γεννήσεων στη χώρα.

Από φέτος, προφυλακτικά και αντισυλληπτικά χάπια επιβαρύνονται με φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 13%, τον κανονικό συντελεστή που ισχύει για τα περισσότερα καταναλωτικά αγαθά.

Η κίνηση αυτή έρχεται την ώρα που το Πεκίνο αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στην προσπάθεια να αυξήσει τον δείκτη γεννήσεων στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 2024, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η καθοδική τάση θα συνεχιστεί.

Συνεχείς προσπάθειες για αντιμετώπιση της μείωσης των γεννήσεων

Το προηγούμενο έτος, η χώρα είχε απαλλάξει τα επιδόματα παιδικής φροντίδας από τον φόρο εισοδήματος και εισήγαγε ετήσιο επίδομα για τη φροντίδα παιδιών, στο πλαίσιο μιας σειράς «φιλικών προς τη γονιμότητα» μέτρων. Μεταξύ αυτών ήταν και η προτροπή σε κολέγια και πανεπιστήμια να προσφέρουν «εκπαίδευση αγάπης», με στόχο να παρουσιαστούν γάμος, έρωτας, γονιμότητα και οικογένεια με θετικό πρόσημο.

Τον προηγούμενο μήνα, οι κορυφαίοι ηγέτες της χώρας επανέλαβαν κατά τη διάρκεια της ετήσιας Κεντρικής Οικονομικής Διάσκεψης τη δέσμευσή τους να προωθήσουν «θετικές στάσεις απέναντι στο γάμο και τη γέννηση παιδιών», με σκοπό τη σταθεροποίηση των γεννήσεων.

Οι γεννήσεις στην Κίνα μειώνονται επί δεκαετίες, κυρίως λόγω της πολιτικής του ενός παιδιού που εφαρμόστηκε από το 1980 έως το 2015 και της ταχείας αστικοποίησης. Ο υψηλός κόστος φροντίδας παιδιών και εκπαίδευσης, η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας και η επιβράδυνση της οικονομίας έχουν επίσης αποθαρρύνει πολλούς νέους Κινέζους από το να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια.

Με πληροφορίες από Reuters