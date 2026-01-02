«Κοκκινίζει»-η-μετοχή-της-berkshire-hathaway-στη-μετα-Μπάφετ-εποχή

Ο Άμπελ αναλαμβάνει καθώς η Berkshire έχει ρεκόρ 381,6 δοσ. δολαρίων σε μετρητά στα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά από μια εκτεταμένη περίοδο ξεφορτώματος μετοχών.

Με απώλειες υποδέχεται η μετοχή της Berkshire Hathaway την μετα-Μπάφετ εποχή την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αφομοίωσαν το επίσημο τέλος της εξηκοστής θητείας του του «Μάντη της Όμαχα» ως διευθύνοντος συμβούλου και την έναρξη μιας νέας σελίδας υπό τον διάδοχό του, Γκρεγκ Άμπελ.

Η A Class μετοχή υποχωρεί έως και 1,4% στις συναλλαγές την πρώτη ημέρα του Άμπελ ως CΕΟ, μετά την επίσημη παράδοση του ρόλου από τον Μπάφετ και το κλείσιμο μιας από τις πιο ιστορικές ηγετικές θητείες στην επιχειρηματική ιστορία.

Ο όμιλος με έδρα την Ομάχα έκλεισε το 2025 με κέρδη στο 10ο συνεχόμενο έτος θετικών αποδόσεων. Ο 95χρονος θρυλικός επενδυτής παραμένει πρόεδρος και προσπάθησε να καθησυχάσει τους μετόχους ότι το μέλλον της Berkshire εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τη θητεία του.

«Έχει καλύτερες πιθανότητες, νομίζω, να είναι εδώ σε 100 χρόνια από τώρα από οποιαδήποτε εταιρεία μπορώ να σκεφτώ», υπογράμμισε σε αποκλειστική συνέντευξη στο CNBC.

Ο Άμπελ αναλαμβάνει καθώς η Berkshire έχει ρεκόρ 381,6 δοσ. δολαρίων σε μετρητά στα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά από μια εκτεταμένη περίοδο ξεφορτώματος μετοχών.

«Ο Γκρεγκ θα είναι αυτός που θα αποφασίζει. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσα περισσότερα μπορεί να πετύχει σε μια εβδομάδα από ό,τι μπορώ εγώ σε ένα μήνα… Θα προτιμούσα ο Γκρεγκ να διαχειρίζεται τα χρήματά μου παρά οποιοσδήποτε από τους κορυφαίους επενδυτικούς συμβούλους ή οποιονδήποτε από τους κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους στις ΗΠΑ» πρόσθεσε ο Μπάφετ.