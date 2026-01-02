Κριστίν Λαγκάρντ: Αποκαλυπτήρια για τον -πολύ υψηλότερο από ό,τι ήταν γνωστό- μισθό της

Κατά 50% υψηλότερος του επισήμως δημοσιευμένου είναι ο πλήρης μισθός της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times, η Κριστίν Λαγκάρντ, είχε το 2024 εισοδήματα ύψους 726.000 ευρώ. Το ποσό είναι κατά 56% υψηλότερο από τον «βασικό» μισθό των 466.000 ευρώ που δημοσιεύει η ΕΚΤ στην ετήσια έκθεσή της.

Αυτό σημαίνει ότι η Λαγκάρντ κερδίζει σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, του οποίου ο μισθός καθορίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ και επί του παρόντος έχει ανώτατο όριο τα 203.000 δολάρια (172.720 ευρώ).

Ενώ η πλήρης αμοιβή της Λαγκάρντ θεωρείται «μέτρια» σε σύγκριση με όσα εισπράττουν διευθύνοντες σύμβουλοι μεγάλων εταιρειών στην ΕΕ, η ανάλυση των FT αποκαλύπτει πόσο «περιορισμένη παραμένει η γνωστοποίηση των πραγματικών αμοιβών στην ΕΚΤ».

Ακόμη και ο βασικός μισθός της Λαγκάρντ την καθιστά την καλύτερα αμειβόμενη αξιωματούχο στην ΕΕ. Συγκριτικά, ο ετήσιος βασικός μισθός της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι κατά 21% χαμηλότερος.

Επιδόματα

Πέρα από τον βασικό μισθό της, η Λαγκάρντ λαμβάνει περίπου 135.000 ευρώ σε διάφορα επιδόματα (στέγαση και άλλα), σύμφωνα με την ανάλυση των Financial Times.

Η Λαγκάρντ κερδίζει επίσης περίπου 125.000 ευρώ για τη θέση της ως ένα από τα 18 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), της γνωστής «τράπεζας για τις κεντρικές τράπεζες».

Η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ δεν αναφέρει πόσα εισπράττει η Λαγκάρντ από την BIS, ενώ η ίδια η BIS αποκαλύπτει μόνο τις συνολικές αποδοχές όλων των μελών του διοικητικού της συμβουλίου.

Σημειωτέον ότι ο Πάουελ δεν αμείβεται για τον ρόλο του στο διοικητικό συμβούλιο της BIS καθώς η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει σε αξιωματούχους να λαμβάνουν μισθό από μη αμερικανικές εταορικές οντότητες, σύμφωνα με διευκρίνιση της Fed προς τη βρετανική εφημερίδα.