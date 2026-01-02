Μπάφετ:-Η-berkshire-hathaway-έχει-τις-καλύτερες-πιθανότητες-να-αντέξει-τον-επόμενο-αιώνα

Ο Μπάφετ παρέδωσε τη σκυτάλη τον Γκρεγκ Άμπελ, τερματίζοντας μια θρυλική πορεία έξι δεκαετιών.

Η Berkshire Hathaway βρίσκεται στην καλύτερη θέση από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία να «αντέξει» για τον επόμενο αιώνα, όπως δήλωσε ο Γουόρεν Μπάφετ σε συνέντευξή του, με αφορμή την επίσημη απόσυρσή του από το τιμόνι της.

«Έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες, νομίζω, να είναι εδώ για 100 χρόνια ακόμα, από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση μπορώ να σκεφτώ», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ο Μπάφετ παραιτήθηκε επίσημα από τη θέση του CEO την Πέμπτη και παρέδωσε την σκυτάλη τον Γκρεγκ Άμπελ, τερματίζοντας μια θρυλική πορεία έξι δεκαετιών, η οποία μετέτρεψε ένα προβληματικό εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας σε έναν κολοσσό αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων με ποικίλες δραστηριότητες, από ασφαλιστικές εταιρείες έως σιδηροδρόμους και πάνω από 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά στον ισολογισμό.

«Ο Γκρεγκ θα είναι αυτός που θα αποφασίζει. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσα περισσότερα μπορεί να καταφέρει σε μια εβδομάδα από ό,τι εγώ σε ένα μήνα», ανέφερε εκφράζοντας την στήριξή του προς τον διάδοχό του.

«Προτιμώ να χειρίζεται τα χρήματά μου ο Γκρεγκ παρά οποιοσδήποτε από τους κορυφαίους επενδυτικούς συμβούλους ή από τους κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους στις ΗΠΑ», τόνισε.

Ο Μπάφετ που θα παραμείνει πρόεδρος της Berkshire, σημείωσε ότι ο Άμπελ είναι ένας λογικός ηγέτης, ο οποίος, όπως και ο ίδιος, ζει μια κανονική ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Αν οι γείτονες δεν ήξεραν ποιος είναι, δεν θα είχαν ιδέα ότι την 1η Ιανουαρίου θα είναι ο αποφασιστικός παράγοντας σε μια εταιρεία που απασχολεί σχεδόν 400.000 άτομα και έχει σχέδια να συνεχίσει να λειτουργεί για τα επόμενα 50 ή 100 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 95χρονος επενδυτής γνωστοποίησε ότι δεν θα ανέβει στη σκηνή στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Berkshire φέτος, μια αξιοσημείωτη αλλαγή από μια παράδοση που έχει προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες επενδυτές στην Ομάχα για δεκαετίες. «Όλα θα είναι ίδια. Θα έρθω. Δεν θα μιλήσω στην ετήσια συνέλευση, αλλά θα είμαι στην αίθουσα των διευθυντών», είπε.