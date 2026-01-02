Close Menu
    Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ & ΔΥΠΑ 5 έως 9 Ιανουαρίου

    Οικονομία

    Συνολικά 45.600.000 ευρώ θα καταβληθούν από τις 5 έως τις 9 Ιανουαρίου, σε 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

    Ειδικότερα:

    Από τον e-ΕΦΚΑ:

    Στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

    Από τη ΔΥΠΑ:

    Θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    • 25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    • 600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    • 11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

