Οι-πληρωμές-από-e-ΕΦΚΑ-&-ΔΥΠΑ-5-έως-9-Ιανουαρίου

Συνολικά 45.600.000 ευρώ θα καταβληθούν από τις 5 έως τις 9 Ιανουαρίου, σε 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ:

Θα γίνουν οι εξής καταβολές: