ΟΤΕ:-«Πράσινο-φως»-από-ΥΠΑΝ-για-τη-συγχώνευση-της-ΟΤΕ-Ασφάλιση

Η σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια».

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ» και «ΟΤΕ – Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη.

Υπενθυμίζεται ότι η συγχώνευση έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του ΟΤΕ, όπως το διοικητικό συμβούλιο, εντάσσοντας τις δραστηριότητες της δεύτερης στην πρώτη, στο πλαίσιο ενοποίησης και απλοποίησης της δομής του ομίλου, και η τελική έγκριση αφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών καθώς διαγράφεται από το ΓΕΜΗ η «ΟΤΕ – Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης», με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ».