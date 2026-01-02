ΠΑΣΟΚ για ανεξάρτητες αρχές: Ο πρόεδρος της Βουλής επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες – Όφειλε να είναι θεσμικός θεματοφύλακας

Αιχμές κατά του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, αφήνει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δηλώσεις του για την εκλογή προέδρων σε τρεις ανεξάρτητες Αρχές. Στην ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στον πρόεδρο της Βουλής ότι «επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες, ενώ όφειλε να είναι ο θεσμικός θεματοφύλακας».

«Μετά την προ εβδομάδων πρωτοφανή παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας μέσω διαρροών σε κυριακάτικη εφημερίδα, συνδέοντας την επιλογή στις ανεξάρτητες αρχές με την προοπτική διακυβέρνησης της χώρας, σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες, ενώ όφειλε να είναι ο θεσμικός θεματοφύλακας.

Όλα αυτά προκαλούν αρνητική εντύπωση για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται κάποιοι τις κατοχυρωμένες θεσμικές διαδικασίες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την πρόταση του για ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος συνέβαλε ώστε η διαδικασία επιλογής των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών να γίνει πιο αξιοκρατική και πιο διαφανής.

Τα θεσμικά αντίβαρα δεν νοείται να υπακούν στη λογική του πολιτικού παζαριού. Δεν θα επιτρέψουμε τον ευτελισμό των διαδικασιών και των θεσμικών λειτουργιών.

Το ΠΑΣΟΚ όπως και κάθε άλλο κόμμα, θα καταθέσει τις προτάσεις του στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα.

Καλούμε εκ νέου τον πρόεδρο της Βουλής να ορίσει τη συνεδρίαση εντός του μήνα».

Κακλαμάνης: Το κάθε κόμμα ας αναλάβει τις ευθύνες του

Μετά τη χθεσινή συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό, ο Νικήτας Κακλαμάνης επανήλθε σήμερα στο θέμα της εκλογής της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών που παραμένουν ακέφαλες. Μιλώντας στο Open ζήτησε από τα κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και πρόκρινε τη συναίνεση λέγοντας: «Οι ανεξάρτητες αρχές αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλες, οι τρεις κύριες ανεξάρτητες αρχές, οι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Η μια αυτή του Συνηγόρου του Πολίτη, αν θυμάμαι καλά, για δυόμιση χρόνια. Παρότι μειώσαμε την πλειοψηφία στα 3/5, πάρα ταύτα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συναίνεση.

» Το καλοκαίρι ο κ. Ανδρουλάκης μου έστειλε μια επιστολή που ζητούσε οι τρεις θέσεις των Προέδρων να προκηρυχθούν και να υποβληθούν υποψηφιότητες αιτιολογώντας το ότι έτσι θα είναι πιο πλουραλιστικό πιο διαφανές κτλ. Παρότι ούτε το Σύνταγμα το προβλέπει αυτό, ούτε ο εκτελεστικός νόμος του άρθρου του Συντάγματος. Κατόρθωσα όμως και πήρα ομόφωνη απόφαση από τη Διάσκεψη των Προέδρων, γιατί χωρίς ομόφωνη απόφαση θα κινδύνευε αν γινόταν εκλογή ένας που δεν την πήρε, να την προσβάλλει και να την ακυρώσει και το κάναμε αυτό και έχουμε για την κάθε μία περίπου αλλού 15 και αλλού είκοσι υποψηφιότητες.

» Εγώ σας το λέω θετικά αυτό. Εξου και έσπευσε και η κυβέρνηση να συμφωνήσει και να το κάνουμε. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα να λέει δεν ψηφίζω τίποτα μαζί με τη ΝΔ γιατί ήταν δική του πρόταση (Ανδρουλάκη). Ήταν δική του πρόταση. Εγώ θα συγκαλέσω τη Διάσκεψη εκ των πραγμάτων και εκεί το κάθε κόμμα ας αναλάβει τις ευθύνες του… Αν ατυχήσουμε και πάλι στο να εκλεγούν οι Πρόεδροι όταν θα γίνει η αναθεώρηση του Συντάγματος θα πρέπει ενδεχομένως να δούμε όχι εξαρχής αλλά στην τρίτη ψηφοφορία, αφού θα έχουν αποτύχει οι δυο πρώτες ψηφοφορίες με αυξημένη πλειοψηφία να εκλέγεται με απλή πλειοψηφία. Αλλιώς θα μείνουν ακέφαλες».

Ερώτηση : Δεν είναι διορισμός;

«Ναι, δεν μου αρέσει, αλλά τότε είναι προτιμότερο και πιο έντιμο να πούμε ότι καταργούμε τις ανεξάρτητες αρχές παρά να λέμε ότι τις έχουμε και όταν είμαστε στην αντιπολίτευση να μην ψηφίζουμε καμία πρόταση του κόμματος που είναι στην κυβέρνηση και το ανάποδο πάλι όταν είμαστε εμείς κυβέρνηση και οι άλλοι αντιπολίτευση. Θέλω να πω είναι η μισή αλήθεια όπως παρουσιάζεται εγώ δεν είπα να καταργηθεί… είπα στην τρίτη ψηφοφορία όπως γίνεται με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

