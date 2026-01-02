ΠΑΣΟΚ-για-Ελληνική-Λύση:-Πετάει-λάσπη-για-να-ξεπληρώσει-τα-γραμμάτια-του-στον-κ.-Μητσοτάκη

«Ο αδελφοποιτός των κυριών Βορίδη και Γεωργιάδη πετάει λάσπη στο ΠΑΣΟΚ για να ξεπληρώσει τα γραμμάτια του στον κ. Μητσοτάκη. Δίνει τα ρέστα του για να συμμετέχει σε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ελληνικός λαός τον έχει πάρει χαμπάρι και θα ακυρώσει τα σχέδια του. Θα τον στείλει να κάνει παρέα με τον πάτρωνα του, τον κ. Μητσοτάκη, στα έδρανα της αντιπολίτευσης», σχολιάζει το γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την απάντηση της Ελληνικής Λύσης.

Επιπροσθέτως, το γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνει: «όσο για τον Πρωθυπουργό, όσες ανίερες συμμαχίες και αν κάνει, όσο και να σφιχταγκαλιάζεται με τον ακροδεξιό κ.Βελόπουλο, οι μέρες του στην εξουσία τελειώνουν. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αξίζουν πολύ καλύτερα από τη συμπαιγνία Μητσοτάκη -Βελόπουλου».

Παράλληλα, νωρίτερα, σε σχόλιο του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είχε αναφέρει τα εξής:

«Τυχαίο; Το κόμμα του κ. Βελόπουλου ανέλαβε να απαντήσει για λογαριασμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζει ότι «κάνουν τον “αυτοφωράκια” του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού προηγουμένως συνεργάστηκαν μαζί του να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές και χωρίς να εκπληρώνεται η πλειοψηφία των 3/5».

Ελλ. Λύση: Το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να μιλά για «δεκανίκια»

«Εμείς δεν θα μπούμε στη λογική στελεχών αλλά και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που αναφέρονται με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς τύπου “αιγοποιμήν” στον πρόεδρο τους, αλλά θα απαντήσουμε πολιτικά. Το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης που ψηφίζοντας τον γάμο ομοφυλοφίλων κράτησε τον Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία, δεν δικαιούται να μιλά για “δεκανίκια”», τόνισε από την πλευρά της η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα το γραφείο Τύπου του κόμματος επισημαίνει: «Το κυριότερο: Το κόμμα που φέσωσε με μισό δισεκατομμύριο ευρώ τον ελληνικό λαό και τώρα αλλάζει ΑΦΜ και όνομα κατά την πρακτική των απατεώνων, δεν δικαιούται να ομιλεί για “αυτοφοράκηδες”. Θα παραμένει πάντα το κόμμα του Κουτσόγιωργα, του Τσοχατζόπουλου, του Παπαντωνίου, του Μαντέλη, του Σημίτη, των Ιμίων, της καταστροφής της Ελλάδας.

ΥΓ: Φαίνεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης επιβεβαιώνει τον “χαρακτηρισμό” που του αποδίδουν τα στελέχη του και νομίζει ότι μπορεί να μοιράζει “σανό” μιλώντας για “δεκανίκια” και “αυτοφοράκηδες” την ώρα που ο ίδιος έσωσε τον Μητσοτάκη ψηφίζοντας τον γάμο ομοφυλοφίλων. Στην Ελληνική Λύση όμως αυτά δεν περνάνε».

