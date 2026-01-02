Πετρελαιοφόρα-εγκαταλείπουν-τη-Βενεζουέλα-υπό-την-απειλή-αμερικανικών-κατασχέσεων

Όλο και περισσότερα πετρελαιοφόρα αλλάζουν πορεία και αποφεύγουν τη Βενεζουέλα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν τις πιέσεις τους, απειλώντας με κατάσχεση πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο και, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, χρηματοδοτούν το καθεστώς του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας που επικαλείται το -, τουλάχιστον επτά δεξαμενόπλοια είτε ανέστρεψαν την πορεία τους είτε παρέμειναν ακινητοποιημένα στη θάλασσα έως την Παρασκευή. Τα περιστατικά αυτά προστίθενται σε τέσσερα ακόμη πλοία που είχαν απομακρυνθεί αμέσως μετά την επιβίβαση αμερικανικών δυνάμεων στο δεξαμενόπλοιο Skipper, στα μέσα Δεκεμβρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει κατηγορήσει τη Βενεζουέλα ότι χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και η τρομοκρατία. Στο πλαίσιο της στρατηγικής πίεσης, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν κατασχέσει δύο πετρελαιοφόρα και έχουν εξαπολύσει πλήγματα κατά σκαφών που φέρονται να εμπλέκονται στο εμπόριο ναρκωτικών, με περισσότερους από 100 νεκρούς.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απορρίπτει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες των ΗΠΑ παράνομες. Ωστόσο, η κλιμάκωση συνεχίζεται, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγμα σε εγκατάσταση εντός της χώρας που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών. Παράλληλα, επιβλήθηκαν κυρώσεις σε τέσσερις κινεζικές εταιρείες και σε τέσσερα πλοία που συνδέονται με το εμπόριο βενεζουελάνικου αργού.

Τα πλοία που αποφεύγουν τα ύδατα της Καραϊβικής έχουν συνολική μεταφορική ικανότητα 12,4 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Από αυτά, τέσσερα άλλαξαν πορεία, ενώ τρία παραμένουν ακινητοποιημένα στη θάλασσα. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε υπερπλήρωση των δεξαμενών αποθήκευσης στη Βενεζουέλα, αναγκάζοντας την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA να διακόψει τη λειτουργία ορισμένων πετρελαιοπηγών. Η παραγωγή στη λεκάνη του Ορινόκο, από όπου προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της χώρας, μειώθηκε κατά 25% στις 29 Δεκεμβρίου σε σύγκριση με τα επίπεδα στα μέσα του μήνα.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron συνεχίζει να εξάγει βενεζουελάνικο αργό, αξιοποιώντας ειδική άδεια που έχει λάβει από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

