ΠΟΞ:-Κοινωνική-πρωτοβουλία-για-δωρεάν-πακέτα-διακοπών-σε-50-ελληνικές-οικογένειες

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων θα προσφέρει διακοπές all inclusive με 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία μέλη της σε 50 ελληνικές οικογένειες, μέσω της πρωτοβουλίας «Διακοπές για όλη την οικογένεια».

Η δράση, όπως τονίζει η ΠΟΞ, αποτελεί κοινωνική πρωτοβουλία φιλοξενίας πανελλαδικής εμβέλειας και απευθύνεται στη μέση ελληνική οικογένεια. Δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα και δεν τίθενται εισοδηματικά κριτήρια. Η δράση εστιάζει στις οικογένειες με παιδιά, αναγνωρίζοντας ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των μελών μιας οικογένειας, το κόστος μετακίνησης και διαμονής αυξάνεται αντίστοιχα και λειτουργεί συχνά αποτρεπτικά για τον προγραμματισμό διακοπών από τους γονείς. Υλοποιείται μέσω giveaway στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram.

Η δράση θα επικοινωνηθεί μέσω ειδικού video post (reel), στο οποίο ο Γιώργος Λιανός θα παρουσιάζει το περιεχόμενο και τον μηχανισμό συμμετοχής. Ο ρόλος του είναι καθαρά υποστηρικτικός, ενώ τη συνολική ευθύνη διεξαγωγής, κλήρωσης και ενημέρωσης των νικητών φέρει αποκλειστικά η ΠΟΞ.

Για να συμμετάσχουν, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αφήσουν ένα σχόλιο κάτω από τη σχετική ανάρτηση, γράφοντας μια ευχή για το νέο έτος. Κάθε σχόλιο αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή, με δυνατότητα πολλαπλών σχολίων, ωστόσο κάθε οικογένεια μπορεί να κερδίσει μόνο μία φορά.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως τις 15 Ιανουαρίου 2026, ώρα 23:59, ενώ η ηλεκτρονική κλήρωση έχει προγραμματιστεί για τις 2 Φεβρουαρίου 2026. Από τη διαδικασία θα αναδειχθούν συνολικά 50 νικήτριες οικογένειες -25 από το Facebook και 25 από το Instagram- καθώς και 10 επιλαχόντες.

Το δώρο περιλαμβάνει:

Α. Διαμονή πέντε (5) διανυκτερεύσεων -all inclusive, σε ξενοδοχείο- μέλος της ΠΟΞ.

Οι υπηρεσίες all inclusive παρέχονται σύμφωνα με την πολιτική του εκάστοτε ξενοδοχείου. Τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες ή παροχές εκτός του all inclusive δεν καλύπτονται. Ειδικότερα, η ΠΟΞ θα διαθέσει συνολικά έως 1.000 διανυκτερεύσεις. Οι διανυκτερεύσεις υπολογίζονται ως άτομο-διανυκτερεύσεις, δηλαδή κάθε άτομο αντιστοιχεί σε μία διανυκτέρευση. Κάθε νικήτρια οικογένεια λαμβάνει 5 διανυκτερεύσεις ανά άτομο. Η διαμονή θα αφορά περιοχή της Ελλάδας, σε ξενοδοχείο μέλος της ΠΟΞ, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου ξενοδοχείου ή προορισμού από τον νικητή. Οι διανυκτερεύσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο εντός κάποιας εκ των κατωτέρω περιόδων:

από 1η Μαΐου 2026 έως 31η Μαΐου 2026 και

από 1η Οκτωβρίου 2026 έως και 31η Οκτωβρίου 2026.

Οι σχετικές κρατήσεις θα ισχύουν κατόπιν συνεννόησης και διαθεσιμότητας του αντίστοιχου ξενοδοχείου.

Β. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, όπου απαιτείται, με: α. καμπίνα και β. μεταφορά ΙΧ.

Το δώρο είναι απολύτως προσωπικό (υπό την έννοια πως αφορά τη διαμονή του/της νικητή/νικήτριας και του/της συζύγου του/της και του/των παιδιών του/της), δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

Σε περίπτωση που κάποιος νικητής έχει ενημερωθεί, έχει αποδεχθεί το δώρο και έχει δηλώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες για την εξαργύρωσή του, δεν παρέχεται δυνατότητα αλλαγής αυτών. Τυχόν μεταγενέστερη αδυναμία πραγματοποίησης του ταξιδιού συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικογένειες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών οικογενειών. Από τη διαδικασία εξαιρούνται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της ΠΟΞ, καθώς και συγγενικά τους πρόσωπα α’ και β’ βαθμού.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα που διασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής, ενώ τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν μετά τη λήξη της δράσης. Ο διαγωνισμός δεν τελεί υπό την αιγίδα ή χορηγία της Meta (Facebook & Instagram).