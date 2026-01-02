Σιγκαπούρη:-Επιταχύνθηκε-με-τον-ταχύτερο-ρυθμό-από-το-2021-η-ανάπτυξη-το-δ’-τρίμηνο

Ο μεταποιητικός τομέας κατέγραψε ανάπτυξη 15%, μια τεράστια αύξηση σε σύγκριση με την ανάπτυξη 4,9% στο τρίτο τρίμηνο.

Με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2021 αναπτύχθηκε η οικονομία της Σιγκαπούρης το τέταρτο τρίμηνο, κυρίως λόγω της απότομης αύξησης της μεταποιητικής παραγωγής κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, η οικονομία της Σιγκαπούρης αναπτύχθηκε κατά 5,7% σε ετήσια βάση για το δ’ τρίμηνο.

Ο μεταποιητικός τομέας κατέγραψε ανάπτυξη 15%, μια τεράστια αύξηση σε σύγκριση με την ανάπτυξη 4,9% στο τρίτο τρίμηνο.

Η ανάπτυξη κατά το τρίμηνο οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στους τομείς της βιοϊατρικής παραγωγής και της ηλεκτρονικής βιομηχανίας, ανέφερε το υπουργείο.

Η μεταποίηση αποτελεί περίπου το 20% του ΑΕΠ της πόλης-κράτους.

Οι περισσότεροι άλλοι τομείς συρρικνώθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών και των υπηρεσιών.