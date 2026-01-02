Συνάντηση Τασούλα με τον πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο – Στο επίκεντρο Κυπριακό και η προεδρία της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, Κωνσταντίνο Κόλλια.

Συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό στο πλαίσιο και της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ που ξεκίνησε την 1.1.2026 καθώς και για τις εξελίξεις σε μια σειρά διμερών θεμάτων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο κ. Κόλλιας απηύθυνε πρόσκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επισκεφθεί την Κύπρο στην επέτειο της 25ης Μαρτίου.



