    Friday, January 2
    ΣΥΡΙΖΑ: «Αφού διέλυσε το κράτους δικαίου, ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός»

    «Μετά από έξι χρόνια διάλυσης κάθε έννοιας κράτους δικαίου, πλήρους καταπάτησης όλων των λειτουργιών της Δημοκρατίας και απαξίωσης των θεσμικών οργάνων της πολιτείας, η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να εμφανιστεί ως θεσμικός και συναινετικός προκαλεί θυμηδία.», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει: 

    «Του υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση του, είναι υπεύθυνοι για πολλαπλές επιθέσεις, προσβολές και υποβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών. Ας μην ψάχνει τώρα δικαιολογίες για να φιλοτεχνήσει θεσμικό προσωπείο. Η μόνη διέξοδος για την ανάκτηση της αξιοπιστίας των Θεσμών είναι η ταχύτερη παραίτηση της κυβέρνησης του. Τα  ζητήματα δημοκρατίας επιλύονται μόνο με την ψήφο του ελληνικού λαού.

    Η αδυναμία του να ορίσει με προσωπική του απόφαση τις ανεξάρτητες αρχές λόγω της συνταγματικής επιταγής για συναινέσεις, τον «μεταμορφώνει» σε συναινετικό και ανοιχτό σε συζητήσεις. Μην μπερδεύεστε, ο Μητσοτάκης είναι.»

