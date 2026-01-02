ΣΥΡΙΖΑ:-«Αφού-διέλυσε-το-κράτους-δικαίου,-ο-κ.-Μητσοτάκης-προσπαθεί-να-εμφανιστεί-ως-θεσμικός»

«Μετά από έξι χρόνια διάλυσης κάθε έννοιας κράτους δικαίου, πλήρους καταπάτησης όλων των λειτουργιών της Δημοκρατίας και απαξίωσης των θεσμικών οργάνων της πολιτείας, η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να εμφανιστεί ως θεσμικός και συναινετικός προκαλεί θυμηδία.», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

«Του υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση του, είναι υπεύθυνοι για πολλαπλές επιθέσεις, προσβολές και υποβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών. Ας μην ψάχνει τώρα δικαιολογίες για να φιλοτεχνήσει θεσμικό προσωπείο. Η μόνη διέξοδος για την ανάκτηση της αξιοπιστίας των Θεσμών είναι η ταχύτερη παραίτηση της κυβέρνησης του. Τα ζητήματα δημοκρατίας επιλύονται μόνο με την ψήφο του ελληνικού λαού.

Η αδυναμία του να ορίσει με προσωπική του απόφαση τις ανεξάρτητες αρχές λόγω της συνταγματικής επιταγής για συναινέσεις, τον «μεταμορφώνει» σε συναινετικό και ανοιχτό σε συζητήσεις. Μην μπερδεύεστε, ο Μητσοτάκης είναι.»

