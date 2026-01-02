Το μυστικό «όπλο» αξίας 10 τρισ. της Ταϊβάν – Πώς αποδυναμώνεται

Πίσω από τα γκρίζα κτίρια στους δρόμους του Σιντσού βρίσκεται ένα από τα πιο σημαντικά τεχνολογικά έργα στον κόσμο. Στο εσωτερικό του βρίσκονται προηγμένα μηχανήματα, με μόνο λίγους να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ευαίσθητες εγκαταστάσεις.

Ο λόγος για τη «Silicon Valley» της Ταϊβάν και τις εγκαταστάσεις που παράγουν την πλειονότητα των ημιαγωγών που διατίθενται στον κόσμο.

Όλες οι χώρες βασίζονται σε αυτά τα μικρά τσιπ που είναι απαραίτητα σε σχεδόν όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σήμερα, από καφετιέρες μέχρι μαχητικά αεροσκάφη.

Και το όλες δεν είναι υπερβολή. Ακόμα και η Κίνα που θεωρεί την Ταϊβάν μέρος της επικράτειάς της και εδώ και χρόνια έχει δεσμευτεί να την προσαρτήσει, χρησιμοποιώντας και στρατιωτική δύναμη εάν χρειαστεί. Η Κίνα εισάγει σχεδόν το ήμισυ των ημιαγωγών της Ταϊβάν.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η εισβολή στην Ταϊβάν θα κόστιζε στην παγκόσμια οικονομία 10 τρισ. δολάρια- πολύ περισσότερο από το κόστος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ή της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό ακριβώς το γεγονός θα λειτουργούσε ως βασικός αποτρεπτικός παράγοντας για την Κίνα καθώς το Πεκίνο γνωρίζει ότι εάν εισβάλει, η κινεζική οικονομία θα υποστεί άμεσο πλήγμα από τις επιπτώσεις.

Γνωστή ως «ασπίδα πυριτίου», η θεωρία υποστηρίζει ότι η βιομηχανία ημιαγωγών της Ταϊβάν της προσφέρει ένα de facto πέπλο ασφαλείας, το οποίο θα εμποδίσει την Κίνα να εισβάλει στην νησιωτική περιοχή- τόσο λόγω της εξάρτησης του ίδιου του Πεκίνου από τα τσιπ όσο και λόγω των ΗΠΑ, οι οποίες θα μπορούσαν να υπερασπιστούν την Ταϊβάν.

Τη θεωρία διέδωσε το 2021 η πρώην πρόεδρος της Ταϊβάν, Τσάι Ινγκ-γουέν, η οποία όταν υποστήριξε ότι η ασπίδα πυριτίου «επιτρέπει στην Ταϊβάν να προστατεύσει τον εαυτό της και τους άλλους από επιθετικές προσπάθειες αυταρχικών καθεστώτων να διαταράξουν τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού».

Στο μεταξύ όμως κορυφαίες εταιρείες της Ταϊβάν στον κλάδο των ημιαγωγών μεταφέρουν μονάδες παραγωγής στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ. Αρκετοί ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι αυτό ουσιαστικά αποδυναμώνει το πολύτιμο οικονομική όπλο της Ταϊπέι, καθιστώντας πιο πιθανό το Πεκίνο να επιτεθεί στην Ταϊβάν.

Το μονοπώλιο της Ταϊβάν

Η Ταϊβάν παράγει περίπου το 60 έως 70% όλων των ημιαγωγών στον κόσμο και περισσότερο από το 95% των προηγμένων τσιπ. Έτσι ο κλάδος έχει γίνει συνώνυμοςμε ένα όνομα: την Taiwan’s Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Η TSMC ιδρύθηκε το 1987 και πλέον αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς και το 9% του ΑΕΠ της Ταϊβάν. Είναι η πιο σημαντική εταιρεία για την οικονομία της χώρας και, από πολλές απόψεις, για την εθνική της ασφάλεια.

Είναι επίσης μία από τις πάνω από 400 εταιρείες με έδρα το Επιστημονικό Πάρκο Σιντσού.

Ο κώδωνας του κινδύνου

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της TSMC εδρεύει στην Ταϊβάν, η εταιρεία σταδιακά ανοίγει εργοστάσια κατασκευής, δηλαδή εργοστάσια όπου κατασκευάζονται τσιπ, στην Κίνα, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Υπάρχει επίσης ένα υπό κατασκευή στη Γερμανία, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του μέχρι το τέλος του 2027. Η TSMC ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη των παραγωγικών της δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ.

Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι η TSMC και άλλες εταιρείες που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού μεταφέρουν την παραγωγή εκτός Ταϊβάν σε απάντηση στην αυξανόμενη απειλή που αισθάνονται να προέρχεται από την Κίνα.

Η όλο και πιο εχθρική ρητορική του Πεκίνου απέναντι στην Ταϊβάν και η συνήθης επίδειξη βίας προς το νησί έχουν τρομάξει τις ξένες κυβερνήσεις και τους πελάτες ημιαγωγών.

Όπως επισημαίνει ο Kharis Templeman, ερευνητής για την Ταϊβάν στο αμερικανικό Ινστιτούτο Hoover, εξήγησε ότι η πανδημία λειτούργησε ως αφύπνιση για πολλές εταιρείες που ήταν εξαρτημένες από την Ταϊβάν για την πρόσβαση σε τσιπ. Ο Covid-19, όπως εξηγεί, προσέφερε μια εικόνα για το τι θα μπορούσε να συμβεί εάν η Κίνα εξαπολύσει επίθεση κατά της Ταϊβάν, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριστική διακοπή της προμήθειας τσιπ.

«Γενικά, η ιδέα της εξάρτησης από έναν προμηθευτή που βρίσκεται σε μία τοποθεσία αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για το επιχειρηματικό σας μοντέλο σε αυτόν τον νέο κόσμο. Θέλουν τουλάχιστον κάποιες προμήθειες ή μέρος της παραγωγής να είναι πιο κοντά στους τελικούς πελάτες», λέει χαρακτηριστικά.

Πίεση από τις ΗΠΑ

Η πίεση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και συγκεκριμένα από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης συμβάλει στη μεταφορά της παραγωγής εκτός Ταϊβάν.

Ταυτόχρονα όμως αυτό σημαίνει ότι η Ταϊβάν θα μπορούσε να χάσει ένα «τείχος» από την αποτρεπτική της δύναμη, όχι μόνο γιατί δεν θα δράσει αποθαρρυντικά για το Πεκίνο αλλά και για τον τρόπο που θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ. Εάν οι ΗΠΑ κατασκευάζουν τα δικά τους τσιπ ημιαγωγών, αντί να βασίζονται στα τσιπ της Ταϊπέι, έτσι καθιστάται λιγότερο πιθανό το να υπερασπιστούν την Ταϊβάν σε περίπτωση πολέμου.

Οι ΗΠΑ είναι ο κύριος προμηθευτής αμυντικού υλικού της Ταϊβάν, είναι υπεύθυνες για τον εξοπλισμό του νησιού με σχεδόν όλη την στρατιωτική τεχνολογία της. Η χώρα κατέχει επίσης ένα ατού έναντι της Ταϊβάν καθώς μπορεί να ξεκινήσει ή να τερματίσει μια σύγκρουση με την Κίνα.

Εκτιμήσεις και προσομοιώσεις έχουν δείξει ότι η απόφαση των ΗΠΑ να υπερασπιστούν την Ταϊβάν θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά σε περίπτωση πολέμου.

Η TSMC έχει κάνει πάντως προσπαθήσει να προστατευθεί. Έτσι, η εταιρεία έχει διασφαλίσει ότι μόνο τα παλιά τσιπ της θα κατασκευάζονται στο εξωτερικό. Η παραγωγή των προηγμένων τσιπ παραμένει στην Ταϊβάν.

Με πληροφορίες από Telegraph