Τραγωδία-στο-Κραν-Μοντανά:-«Έκπληξη-που-δεν-είχε-γίνει-κάτι-νωρίτερα»-λέει-30χρονος-που-σύχναζε-στο-μοιραίο-μπαρ

Να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο κλαμπ «Le Constellation», εκεί όπου 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν μετά από την πυρκαγιά που ξέσπασε, προσπαθούν η τοπική κοινωνία του χιονοδρομικού θερέτρου Κραν Μοντανά και η διεθνής κοινότητα των επισκεπτών.

Ο 30χρονος Λοράν, ένας πρώην φοιτητής της διεθνούς σχολής «Les Roches Crans-Montana International School» του Κραν Μοντανά, μίλησε στην ελβετική ιστοσελίδα Blick και στάθηκε στα σοβαρά κενά ασφαλείας της εγκατάστασης. Όπως λέει, το Constellation αποτελούσε σταθερό σημείο συνάντησης για τους φοιτητές. «Πηγαίναμε συχνά εκεί. Ήταν κάτι σαν στέκι για εμάς», αναφέρει, προσθέτοντας ότι πολλά από τα θύματα ήταν νεαροί σπουδαστές από τη σχολή του. Ο ίδιος δεν κρύβει την έκπληξή του για το γεγονός ότι δεν είχε συμβεί κάτι σοβαρό νωρίτερα. «Με εκπλήσσει που άργησε τόσο να γίνει κάτι. Οι κανόνες ασφαλείας ήταν εξαιρετικά χαλαροί. Ο κόσμος κάπνιζε μέσα, μπορούσες να κάνεις ό,τι ήθελες. Έμοιαζε σαν οι ιδιοκτήτες να κάνουν συνεχώς τα στραβά μάτια», λέει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Λοράν, τα μέτρα πυρασφάλειας ήταν προβληματικά ήδη από την περίοδο που φοιτούσε στη σχολή. Βρισκόταν στο Κραν Μοντανά για τις γιορτές με τη σύντροφό του, αναπολώντας τα φοιτητικά τους χρόνια, όταν η διασκέδαση μετατράπηκε σε εφιάλτη.

19χρονος γλίτωσε επειδή «έφαγε πόρτα»

Για το γεγονός πως σώθηκε επειδή το μαγαζί ήταν υπερπλήρες, λίγη ώρα μετά την Πρωτοχρονιά, μίλησε ο 19χρονος Όσκαρ, ο οποίος ήθελε να πάει στο «Le Constellation» με φίλους, αλλά «έφαγε πόρτα» γύρω στη 1:15, όπως είπε στην εφημερίδα «Bild».

«Ο πορτιέρης μάς έδιωξε – αυτό μας έσωσε τη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ όταν προσπάθησε να μπει από πλαϊνή είσοδο, το σχέδιό του απέτυχε επειδή δεν διέθετε τον κωδικό πρόσβασης. «Ο φίλος μου ξέχασε τον κωδικό. Αυτό μας έσωσε τη ζωή», ανέφερε. Περίπου ένα τέταρτο αργότερα, η φωτιά ξέσπασε στο κατάστημα. Ο ίδιος σημείωσε ότι ήταν σύνηθες φαινόμενο να τοποθετούνται πυροτεχνήματα σε μπουκάλια σαμπάνιας κατά τη διάρκεια πάρτι.

Η ιστορία του ζευγαριού Γάλλων ιδιοκτητών του μαγαζιού

Το Constellation ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία διασκέδασης στο Κραν Μοντανά, ιδιαίτερα για νέους κατά την περίοδο αιχμής του τουρισμού. Σήμερα, το όνομα των Ζακ και Τζέσικα Μορέτι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την τραγωδία. Το ζευγάρι Γάλλων εστιατόρων ανέλαβε το κατάστημα το 2015, όταν ήταν εγκαταλελειμμένο, και μέσα σε λίγα χρόνια το μετέτρεψε σε κέντρο της νυχτερινής ζωής στο οροπέδιο του Βαλέ. Ο χώρος μπορούσε να φιλοξενήσει έως 300 άτομα στο εσωτερικό και περίπου 40 στη βεράντα με θέα τις Άλπεις, με τη χωρητικότητα να εξαντλείται συχνά την εορταστική περίοδο.

Η ιδιοκτήτρια του Constellation, Τζέσικα Μορέτι

Τη νύχτα της πυρκαγιάς, η Τζέσικα Μορέτι βρισκόταν μέσα στο μπαρ και τραυματίστηκε, υποφέροντας από εγκαύματα στο χέρι. Ο σύζυγός της, Ζακ, απουσίαζε, καθώς βρισκόταν σε άλλη επιχείρηση του ζευγαριού στην περιοχή. Και οι δύο επέζησαν, ωστόσο παραμένουν συγκλονισμένοι. Αντίθετα, αρκετοί εργαζόμενοι του καταστήματος συγκαταλέγονται στα θύματα. Έκτοτε, το ζευγάρι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια. Συγγενικό τους πρόσωπο ανέφερε ότι είναι «σε κατάσταση σοκ».

Ο Κορσικανός καλλιτέχνης Ζαν-Τομά Φιλιπίνι, φίλος του ζευγαριού εδώ και περίπου δέκα χρόνια, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε βίντεο από το μπαρ εκείνη τη νύχτα. «Προσπαθούσα να επικοινωνήσω μαζί τους για ώρες», είπε. «Η Τζέσικα απάντησε γύρω στις 5 το πρωί, λέγοντάς μου ότι ήταν ζωντανοί και πως επρόκειτο για καταστροφή».

Ο Ζακ Μορέτι κατάγεται από την Κορσική, ενώ η Τζέσικα, περίπου 40 ετών, μεγάλωσε στη Γαλλική Ριβιέρα, έζησε στις Κάννες και σπούδασε στην Αντίμπ και το Μονακό. Γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν στην Κορσική και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο οροπέδιο του Βαλέ, όπου είχαν ενταχθεί πλήρως στην τοπική κοινωνία. Εκτός από το Constellation, διατηρούσαν ακόμη δύο καταστήματα στην περιοχή, ένα μπαρ-εστιατόριο και ένα παραδοσιακό πανδοχείο σε γειτονικό χωριό, γνωστό για την κορσικανική κουζίνα του.