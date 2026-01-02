ΤτΕ: Σημαντική αύξηση σε δάνεια και καταθέσεις για τα νοικοκυριά το Νοέμβριο- Σημάδια επιβράδυνσης για τις επιχειρήσεις

Σε θετικό έδαφος πέρασαν καταθέσεις και χορηγήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα τον Νοέμβριο, σε αντίθεση με τον προηγούμενο μήνα, με τους ρυθμούς ετήσιας μεταβολής τους τόσο των καταθέσεων όσο και των χορηγήσεων να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα ανανεωμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όσον αφορά τις χορηγήσεις, επιτάχυνση παρατηρείται στο ρυθμό χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες τον Νοέμβριο με τον ρυθμό μεταβολής των στεγαστικών δανείων να περνά σε θετικό έδαφος, ενώ σημαντική συρρίκνωση εντοπίζεται στον ρυθμό μεταβολής των χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις.

Από την άλλη, κατά 1,03 δισ. ευρώ ενισχύθηκαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Νοέμβριο υποστηριζόμενες κυρίως από την μηνιαία καθαρή ροή των νοικοκυριών, ενώ όσον αφορά το ρυθμό μεταβολής τους, εκεί παρατηρείται επιβράδυνση τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων.

Θετικό ο ρυθμός των χορηγήσεων των ιδιωτών

Ως προς τη μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα, αυτή καταγράφεται θετική κατά 1,3 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,38 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, ο ρυθμός της ετήσιας μεταβολής τους συρρικνώθηκε περαιτέρω από το 7,8% τον προηγούμενο μήνα, στο 7,2% το Νοέμβριο.

Αξιοσημείωτη είναι βέβαια η επιτάχυνση της χρηματοδότησης προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Μάλιστα, οι χορηγήσεις προς αυτή την κατηγορία ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 139 εκατ. ευρώ από 27 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με τον ρυθμό της ετήσιας μεταβολής τους να αυξάνεται στο 2% από 1,7%. Με μικρή διαφορά οι χορηγήσεις προς ιδιώτες ήταν σχεδόν ισομοιρασμένες το Νοέμβριο σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια με 71 εκατ. ευρώ και 69 εκατ. ευρώ μηνιαία καθαρή ροή αντίστοιχα. Ωστόσο, σημαντικό δε είναι ότι ο ρυθμός μεταβολής των στεγαστικών περνάει πλέον σε θετικό έδαφος και συγκεκριμένα στο 0,4%, κάτι που έχουν παρατηρήσει ήδη αρκετές από τις συστημικές τράπεζες καθώς το τελευταίο τρίμηνο του χρόνου φαίνεται πως καταγράφουν σημαντικές θετικές ροές στεγαστικών δανείων, φτάνοντας μάλιστα μέχρι και υψηλά νούμερα 15ετίας.

Από την άλλη, σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στις χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και ιδίως προς τις μη χρηματοπιστωτικές με μία πτώση της τάξης του 40% σε βάθος τριμήνου, καθώς από το 11,2% του προηγούμενου μήνα, τώρα ο ρυθμός πέφτει στο 9,6%, ενώ το Σεπτέμβριο ο ρυθμός ετήσιας μεταβολής είχε φτάσει στο 16,1%. Οι χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις ενισχύθηκαν συνολικά κατά 1,16 δισ.ευρώ και ανήλθαν στα 88,2 δισ.ευρώ με τις χορηγήσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων να ενισχύονται κατά 697 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο και να φτάνουν τα 78,6 δισ.ευρώ.

Υψηλές καταθέσεις λόγω των νοικοκυριών

Στο πεδίο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα παρατηρήθηκε αύξηση το Νοέμβριο του 2025 κατά 1,03 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 2,13 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, υποστηριζόμενες κυρίως από τις καταθέσεις των νοικοκυριών, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 4,9% από 5,6% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι ιδιώτες (νοικοκυριά) και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρουσίασαν αύξηση κατά 941 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο, έναντι αύξησης κατά 196 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 3,6% από 3,4% τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, οι καταθέσεις τους φτάνουν πλέον τα 152,4 δισ.ευρώ.

Σημαντικά μικρότερη ενίσχυση παρουσίασαν συγκριτικά οι καταθέσεις των επιχειρήσεων συνολικά, κατά 90 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2025, έναντι μείωσης κατά 2,33 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Για τις ΜΧΕ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 107 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 2,3 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ περαιτέρω συρρίκνωση κατέγραψαν οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά 17 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα της Ευρωζώνης

Επιτάχυνση στους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής τους παρουσίασαν καταθέσεις αλλά και χορηγήσεις το Νοέμβριο στην Ευρωζώνη.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταθέσεων των νοικοκυριών αυξήθηκε στο 3,3% τον Νοέμβριο από 3,0% τον Οκτώβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταθέσεων των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων παρέμεινε στο 3,4% τον Νοέμβριο, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Από την άλλη, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε στο 3,4% τον Νοέμβριο από 3,0% τον Οκτώβριο με τα νοικοκυριά να εμφανίζουν ρυθμός αύξησης στο 2,9% τον Νοέμβριο, σε σύγκριση με 2,8% τον Οκτώβριο και τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις στο 3,1% τον Νοέμβριο από 2,9% τον Οκτώβριο.