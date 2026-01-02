Χρηματιστήριο: Η εντυπωσιακή πορεία της 15ετίας 2010-2025

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε το 2025 με εντυπωσιακή άνοδο 44,30%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια απόδοση από το 2013 και σηματοδοτώντας την αποφασιστική επιστροφή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στο επενδυτικό προσκήνιο της Ευρώπης.

Η χρονιά που πέρασε αποτέλεσε ορόσημο για το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να υπερβαίνει για πρώτη φορά από το 2010 τις 2.000 μονάδες, φτάνοντας στις 2.120,7 μονάδες. Η απόδοση αυτή υπερέβη κατά πολύ τους ευρωπαϊκούς δείκτες, τοποθετώντας το ΧΑ ανάμεσα στα κορυφαία χρηματιστήρια της Ευρώπης για το 2025.

Έτος Μέση Ημερήσια

Αξία Συναλλαγών (€) Δ(%) ΓΔ 31/12 Δ(%) Εισροές/Εκροές

Μετοχικά Αμοιβαία (€) Συμμετοχή

Ξένων στην

Κεφαλαιοποίηση Συμμετοχή

Ξένων στις

Συναλλαγές Εισροές-Εκροές

Ξένων (εκατ. €) Μέση

Κεφαλαιοποίηση (€) 2010 139.361.748 -32,1% 1.413,9 -35,62% -97.589.779 50,4% 51,0% -1.088 65.545.350.297 2011 82.410.441 -40,9% 680,4 -51,88% -28.062.341 50,9% 46,0% -262 44.925.857.680 2012 51.876.855 -37,1% 907,9 +33,43% -15.508.413 50,1% 32,0% -84 27.474.803.983 2013 86.624.374 +67,0% 1.162,7 +28,06% -40.412.835 49,6% 60,0% +2.332 51.907.165.970 2014 127.057.712 +46,7% 826,2 -28,94% -44.389.174 61,5% 64,9% +1.357 69.364.115.414 2015 85.675.329 -32,6% 631,4 -23,58% -9.744.690 59,2% 61,7% +606 44.131.166.927 2016 60.456.829 -29,4% 643,6 +1,95% -24.811.031 64,3% 57,2% +913 41.257.321.920 2017 58.777.871 -2,8% 802,4 +24,66% -19.098.036 66,4% 49,8% +394 50.683.321.065 2018 55.625.061 -5,4% 613,3 -21,45% +11.881.665 65,1% 55,6% +269 53.104.773.206 2019 67.324.220 +21,0% 916,7 +49,47% +168.938.709 68,9% 53,7% +275 55.495.496.849 2020 64.553.747 -4,1% 809,0 -11,75% +37.180.073 64,1% 51,5% -625 54.611.927.212 2021 70.868.050 +9,8% 893,3 +10,43% +99.851.483 64,7% 54,4% +125,4 61.431.074.262 2022 73.992.139 +4,4% 929,8 +4,08% -46.551.754 66,1% 55,1% +19,6 64.300.875.793 2023 110.342.145 +49,1% 1.293,1 +39,08% +113.033.331 66,5% 56,1% +790,4 81.186.379.544 2024 138.701.485 +25,7% 1.469,7 +13,65% +11.743.828 66,1% 58,1% +69,9 99.921.369.193 2025 218.005.803 +57,2% 2.120,7 +44,30% +217.738.364 68,8% 61,1% +41,3 128.074.757.801

Η έκρηξη της ρευστότητας

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του 2025 είναι η εκτόξευση της μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών στα 218 εκατ. ευρώ, με αύξηση 57,2% σε σχέση με το 2024. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το 2010, υπερβαίνοντας ακόμη και τα προ κρίσης επίπεδα και αντανακλώντας την αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική αγορά.

Η άνοδος της ρευστότητας δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά συνεχίζει την ανοδική πορεία που ξεκίνησε το 2023, όταν η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών αυξήθηκε κατά 49,1%. Η τριετία 2023-2025 χαρακτηρίζεται από συνεχή ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, με αθροιστική αύξηση της ρευστότητας κατά 97,6% σε σχέση με το 2022.

Η επιστροφή των εγχώριων επενδυτών

Το 2025 σηματοδοτήθηκε από μαζική επιστροφή των Ελλήνων επενδυτών στα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, με καθαρές εισροές 217,7 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό μετά το 2019. Το γεγονός αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ότι οι εγχώριοι επενδυτές αναγνωρίζουν τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς και επανέρχονται δυναμικά στο μετοχικό επενδυτικό τοπίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την περίοδο 2010-2017, κατά την οποία καταγράφονταν σταθερές εκροές από τα μετοχικά αμοιβαία, η τάση αντιστράφηκε το 2018. Από τότε, με εξαίρεση το 2022, οι εισροές υπερτερούν των εκροών, με αποκορύφωμα το 2019 (169 εκατ. ευρώ) και το 2023 (113 εκατ. ευρώ).

Οι ξένοι επενδυτές: Σταθεροί πυλώνες στήριξης

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ ανήλθε στο 68,8% το 2025, το υψηλότερο ποσοστό της 15ετίας, από 50,4% το 2010. Παράλληλα, η συμμετοχή τους στις συναλλαγές διαμορφώθηκε στο 61,1%, επίσης ιστορικό υψηλό, αντικατοπτρίζοντας την αυξημένη εμπιστοσύνη του διεθνούς επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τις μεγάλες εισροές που καταγράφηκαν το 2013 (2,3 δισ. ευρώ) και το 2014 (1,4 δισ. ευρώ), οι καθαρές εισροές ξένων κεφαλαίων το 2025 περιορίστηκαν σε 41,3 εκατ. ευρώ. Αυτό υποδηλώνει ότι, παρά την υψηλή συμμετοχή τους, οι ξένοι επενδυτές υιοθέτησαν μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, με αγορές και πωλήσεις να εναλλάσσονται, αποφεύγοντας μαζικές κινήσεις.

Η εξέλιξη της κεφαλαιοποίησης

Η μέση κεφαλαιοποίηση του ΧΑ το 2025 διαμορφώθηκε στα 128,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 28,2% σε ετήσια βάση και επιστρέφοντας σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από το 2010. Η συνολική αύξηση της κεφαλαιοποίησης από το χαμηλό σημείο του 2012 (27,5 δισ. ευρώ) ανέρχεται σε 366%, υπογραμμίζοντας τη βαθιά μεταμόρφωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Η αύξηση αυτή οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες: τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών των εισηγμένων εταιρειών, την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος, την αυξημένη κερδοφορία του εταιρικού τομέα, αλλά και τις νέες εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο που διεύρυναν το επενδυτικό σύμπαν.

Από την κρίση στην ανάκαμψη: Μια 15ετής διαδρομή

Η πορεία του ΧΑ τα τελευταία 15 χρόνια χωρίζεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη (2010-2012) χαρακτηρίστηκε από βαθιά ύφεση, με τον ΓΔ να καταρρέει από τις 1.414 μονάδες στις 680 μονάδες το 2011 (χαμηλότερο σημείο της 15ετίας) και να ανακάμπτει μερικώς στις 908 μονάδες το 2012.

Η δεύτερη φάση (2013-2022) χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, με εναλλαγές ανόδων και πτώσεων που αντανακλούσαν την πολιτική και οικονομική αστάθεια της περιόδου. Το 2015, με τα capital controls και το δημοψήφισμα, ο δείκτης υποχώρησε στις 631 μονάδες, ενώ το 2019 ξεπέρασε ξανά τις 900 μονάδες.

Η τρίτη φάση (2023-2025) αποτελεί περίοδο δυναμικής ανάκαμψης και ανόδου, με τον ΓΔ να σημειώνει αθροιστική άνοδο 127,8% σε τρία χρόνια. Το 2023 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 39,08%, το 2024 κατά 13,65%, και το 2025 κατά 44,30%, φτάνοντας στις 2.120,7 μονάδες.

Προοπτικές και προκλήσεις

Η εξαιρετική πορεία του 2025 θέτει υψηλά το πήχη για το 2026. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης, με βελτιωμένα δημοσιονομικά μεγέθη, μειωμένη ανεργία και επιστροφή σε επενδυτικό βαθμό από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν.

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, με την επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και τις γεωπολιτικές εντάσεις, θα επηρεάσει και την ελληνική αγορά. Επιπλέον, οι υψηλές αποδόσεις της τριετίας 2023-2025 έχουν οδηγήσει τις αποτιμήσεις αρκετών μετοχών σε επίπεδα που απαιτούν προσοχή.

Παρόλα αυτά, τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά, η εταιρική κερδοφορία συνεχίζει να βελτιώνεται, και το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για την Ελλάδα εξακολουθεί να είναι αυξημένο. Η πρόσφατη ένταξη του ΧΑ στον όμιλο Euronext αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή της ελληνικής αγοράς στο διεθνές επενδυτικό κοινό.