ft:-Οι-συνολικές-αποδοχές-της-Λαγκάρντ-50%-υψηλότερες-από-ό,τι-εμφανίζει-η-ΕΚΤ

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής νομισματικής αρχής έλαβε περίπου 726.000 ευρώ συνολικά το 2024, σύμφωνα με υπολογισμούς των FT.

Αυξημένο κατά 50% σε σχέση με τον δηλωμένο μισθό της, είναι το συνολικό πακέτο αποδοχών που λαμβάνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times.

Ειδικότερα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής νομισματικής αρχής έλαβε περίπου 726.000 ευρώ συνολικά το 2024, σύμφωνα με υπολογισμούς των FT, ποσό υψηλότερο κατά 56% περίπου από τον «βασικό» μισθό των 466.000 ευρώ που δημοσιοποίησε η ΕΚΤ στην ετήσια έκθεσή της.

Αυτό σημαίνει ότι η Λαγκάρντ «βγάζει» σχεδόν 4 φορές περισσότερα χρήματα από τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, του οποίου ο μισθός ορίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία και επί του παρόντος αγγίζει κατ’ ανώτατο όριο στα 203.000 δολάρια (172.720 ευρώ).

Παρ’ όλο που η αμοιβή της Λαγκάρντ είναι σίγουρα χαμηλή εάν συγκριθεί με τους μισθούς που λαμβάνουν κορυφαία στελέχη και CEOs της Ευρώπης, η ανάλυση επισημαίνει πόσο περιορισμένη είναι η δημοσιοποίηση των αμοιβών στην ΕΚΤ.

Η κεντρική τράπεζα δεν υπόκειται στους ίδιους αυστηρούς κανόνες με τις εισηγμένες εταιρείες που ορίζουν ότι πρέπει να παρέχουν «πλήρη και αξιόπιστη εικόνα της αμοιβής» για κάθε μέλος της διοίκησης.

Ο βασικός μισθός της Λαγκάρντ και μόνο την καθιστά την πιο ακριβοπληρωμένη αξιωματούχο στην ΕΕ. Ενδεικτικά, οι ετήσιες βασικές αποδοχές της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι κατά 21% χαμηλότερες.

Εκτός από τον βασικό της μισθό, η Λαγκάρντ λαμβάνει περίπου 135.000 ευρώ σε πρόσθετες παροχές για στέγαση και άλλα θέματα, σύμφωνα με την ανάλυση των FT. Η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ δεν παρέχει ατομικές πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες παροχές των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου.

Επιπλέον, η Λαγκάρντ κερδίζει επίσης περίπου 125.000 ευρώ για τη θέση της ως ένα από τα 18 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements – BIS).

Η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ δεν κάνει αναφορά στον μισθό της Λαγκάρντ στην ΤΔΔ., ενώ η ίδια η ΤΔΔ αποκαλύπτει μόνο το συνολικό μισθό όλων των μελών του διοικητικού της συμβουλίου. Σημειώνεται ότι, ο Πάουελ δεν αμείφθηκε για τον ρόλο του στο διοικητικό συμβούλιο της ΤΔΔ λόγω της αμερικανικής νομοθεσίας που απαγορεύει στους αξιωματούχους να λαμβάνουν μισθό από οντότητες εκτός των ΗΠΑ.

Βάσει των πρόσθετων εφάπαξ πληρωμών και των πιθανών μεταβατικών πληρωμών για τα δύο χρόνια μετά τη λήξη της θητείας της, οι οποίες θα εξαρτηθούν από τον επόμενο ρόλο της, η Λαγκάρντ μπορεί να αναμένει συνολική αποζημίωση έως 6,5 εκατ. ευρώ για τα οκτώ χρόνια της ως πρόεδρος της ΕΚΤ, που ισοδυναμεί με περίπου 810.000 ευρώ για κάθε έτος.

Από το 2030, ενδεχομένως να λάβει ετήσια σύνταξη περίπου 178.000 ευρώ από την ΕΚΤ, σύμφωνα με την ανάλυση των FT.

Λόγω έλλειψης αναλυτικών και ενοποιημένων στοιχείων, οι υπολογισμοί των FT βασίζονται στις ετήσιες εκθέσεις τόσο της ΕΚΤ όσο και της BIS, καθώς και σε τεχνικό έγγραφο που καθορίζει τους «όρους και προϋποθέσεις» των αποδοχών των ανώτατων αξιωματούχων της ΕΚΤ. Η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει τις εισφορές της ΕΚΤ στη σύνταξη της Λαγκάρντ, ούτε το κόστος του προγράμματος υγείας και των ασφαλίσεών της, λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων.

Οι FT κοινοποίησαν λεπτομερώς στην ΕΚΤ τη μεθοδολογία, τις παραδοχές και τα αποτελέσματα των υπολογισμών τους. Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει την ανάλυση, ωστόσο δήλωσε ότι ο μισθός της προέδρου καθορίστηκε από επιτροπή αμοιβών και το Διοικητικό Συμβούλιο «κατά την ίδρυση της ΕΚΤ», το 1998. «Η μόνη αλλαγή στον μισθό έκτοτε, για όλους τους προέδρους, ήταν η ετήσια μισθολογική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται σε όλο το προσωπικό της ΕΚΤ», ανέφερε.