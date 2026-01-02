Tesla: Ηχηρή πτώση στις παραδόσεις οχημάτων το δ’ τρίμηνο – Στις 418.227

Το τέταρτο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων ανέφερε 495.570 παραδόσεις και παραγωγή 459.445 οχημάτων.

Σε 418.227 παραδόσεις οχημάτων προχώρησε η Tesla το τέταρτο τρίμηνο του 2025, που ισοδυναμεί με πτώση 16% σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή.

Ειδικότερα, η αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ παρήγαγε 434.358 οχήματα και προχώρησε σε 418.227 συνολικές παραδόσεις, ενώ η Wall Street ανέμενε 426.000 παραδόσεις για το τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση, η Tesla παρέδωσε συνολικά 1,64 εκατ. οχήματα, έναντι 1,79 εκατ. το 2024. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για περίπου 1,65 εκατ. παραδόσεις, επιβεβαιώνοντας τη δεύτερη διαδοχική ετήσια μείωση.

Η Tesla αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στην αγορά ΕV από την BYD της Κίνας, τις Kia και Hyundai της Νότιας Κορέας και την Volkswagen στην Ευρώπη.

Οι παραδόσεις είναι η πλησιέστερη προσέγγιση των πωλήσεων που αναφέρει η Tesla, αλλά δεν ορίζονται με ακρίβεια στις ανακοινώσεις προς τους μετόχους.

«Η προσοχή των επενδυτών εξακολουθεί να επικεντρώνεται στο business των robotaxi, όπου η Tesla δοκιμάζει το Cybercab στο Όστιν», επεσήμανε ο Σεθ Γκόλντστιν, αναλυτής της Morningstar, προσθέτοντας ότι εφόσον η πτώση των παραδόσεων περιοριστεί τα επόμενα τρίμηνα, το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από την αυτόνομη οδήγηση μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει τη μετοχή.