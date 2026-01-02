Wall: Με το «δεξί» ξεκίνησε η νέα χρονιά – Σημαντική άνοδος στις τεχνολογικές μετοχές

Θετικό ξεκίνημα για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στην πρώτη συνεδρίαση του 2026 σήμερα Παρασκευή 2/1. Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο στην πρώτη συνεδρίαση του 2026, με τις τεχνολογικές μετοχές να συνεχίζουν τη δυναμική που ανέπτυξαν το 2025.

Πιο αναλυτικά το μεσημέρι της Παρασκευής, ο ευρύς δείκτης της αγοράς ενισχύεται κατά 0,61% στις 6.887,30 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 1,26% στις 23.534,05 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average, από την άλλη, παραμένει αμετάβλητος στις 48.057,35 μονάδες, παρουσιάζοντας συνεχείς αυξομειώσεις.

Το κέρδος της Παρασκευής σηματοδοτεί μια αντιστροφή της τάσης των τελευταίων ετών, καθώς ο S&P 500 είχε κλείσει με απώλειες την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης για καθεμία από τις προηγούμενες τρεις χρονιές. Αν ανατρέξει κανείς έως τη δεκαετία του 1950, δεν διαπιστώνεται σαφές μοτίβο, με την πρώτη συνεδρίαση του έτους να κλείνει θετικά περίπου στο 48% των περιπτώσεων, σύμφωνα με την Bespoke Investment Group.

Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο άνω του 2%. Η εταιρεία, που συνδέεται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη, ήταν από τους μεγάλους κερδισμένους του 2025, καταγράφοντας άνοδο περίπου 39%. Ανοδικά κινήθηκαν και άλλες τεχνολογικές μετοχές, όπως η Apple και η Alphabet.

Η Tesla κατέγραψε επίσης κέρδη, παρά το γεγονός ότι οι παραδόσεις οχημάτων του τέταρτου τριμήνου υπολείπονταν των εκτιμήσεων των αναλυτών. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα από τις ανεπίσημες προβλέψεις της Wall Street, οι οποίες ανέμεναν ακόμη μεγαλύτερη πτώση.

Σε άλλους κλάδους, οι μετοχές της εταιρείας διαδικτυακών ειδών σπιτιού Wayfair και του πολυτελούς κατασκευαστή επίπλων RH εκτινάχθηκαν πάνω από 7% και 8% αντίστοιχα, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, να αναβάλει για έναν χρόνο την αύξηση δασμών σε επικαλυμμένα έπιπλα, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα μπάνιου. Το εκτελεστικό διάταγμα καθυστερεί συγκεκριμένα την επιβολή δασμού 30% στα επικαλυμμένα έπιπλα και 50% στα ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου, διατηρώντας τον υφιστάμενο δασμό 25% που είχε επιβληθεί τον Σεπτέμβριο.

Η τεχνολογία αποτέλεσε την κορυφαία επενδυτική επιλογή του 2025, οδηγώντας την ευρύτερη αγορά σε ισχυρά κέρδη, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να στρέφονται σε μετοχές τεχνητής νοημοσύνης. Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο άνω του 16% την περασμένη χρονιά, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη ετήσια άνοδο. Ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε πάνω από 20%, ενώ ο Dow σημείωσε άνοδο περίπου 13%. Και οι τρεις βασικοί δείκτες κατέγραψαν ιστορικά υψηλά.

«Ήταν συνολικά μια ισχυρή χρονιά, χάρη στη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, την αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες», ανέφεραν στρατηγικοί αναλυτές της Deutsche Bank. «Ωστόσο, αυτά τα εντυπωσιακά κέρδη έκρυβαν έντονη μεταβλητότητα, ιδιαίτερα τον Απρίλιο, όταν οι ανακοινώσεις για τους δασμούς της “Ημέρας Απελευθέρωσης” προκάλεσαν τη 5η μεγαλύτερη διήμερη πτώση του S&P 500 από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Οι στρατηγικοί αναλυτές της Wall Street αναμένουν περαιτέρω άνοδο της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς το 2026. Σύμφωνα με την έρευνα CNBC Market Strategist Survey, ο μέσος στόχος για τον S&P 500 διαμορφώνεται στις 7.629 μονάδες, γεγονός που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 11,4%.