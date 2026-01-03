Από-το-Μαρ-Α-Λάγκο-παρακολούθησε-τη-σύλληψη-του-Μαδούρο-ο-Τραμπ:-«Ήταν-απλώς-κάτι-καταπληκτικό,-σαν-να-βλέπω-τηλεοπτικό-σόου»

Συνέντευξη στο Fox News έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο μετά την επιχείρηση της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του στο Καράκας της Βενεζουέλας από τις επίλεκτες δυνάμεις Delta Force.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι παρακολούθησε τη σύνθετη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο σε πραγματικό χρόνο από ένα δωμάτιο στο Μαρ-α-Λάγκο μαζί με στρατιωτικούς στρατηγούς.

«Ήταν απλώς κάτι καταπληκτικό»

«Ήταν απλώς κάτι καταπληκτικό, η καταπληκτική δουλειά που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι παρόμοιο», είπε ο Τραμπ για την επιχείρηση.

Όταν ρωτήθηκε για τους επικριτές που εμφανίστηκαν τις ώρες που ακολούθησαν τις επιθέσεις, ο Τραμπ τους αγνόησε, λέγοντας ότι ήταν «αδύναμοι, ηλίθιοι άνθρωποι».

«Μου είπαν πραγματικοί στρατιωτικοί ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που μπορεί να κάνει τέτοια επιχείρηση», συνέχισε ο Τραμπ. «Αν είχατε δει τι συνέβη, εννοώ, το παρακολούθησα κυριολεκτικά, σαν να έβλεπα τηλεοπτική σόου».

«Αν είχατε δει την ταχύτητα, τη βία, ξέρετε, λένε ότι η ταχύτητα, η βία, χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Ήταν απλά καταπληκτικό, καταπληκτική δουλειά έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Το παρακολουθήσαμε από ένα δωμάτιο»

Ο Τραμπ, ο οποίος πέρασε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στο Παλμ Μπιτς, στο ιδιωτικό του θέρετρο Mar-a-Lago, είπε ότι παρακολούθησε τον αμερικανικό στρατό να συλλαμβάνει τον Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένης της διάρρηξης των ατσάλινων πορτών.

«Λοιπόν, το παρακολουθήσαμε από ένα δωμάτιο. Είχαμε ένα δωμάτιο και το παρακολουθήσαμε, παρακολουθήσαμε κάθε πτυχή του. Ήμασταν περιτριγυρισμένοι από πολλούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων στρατηγών, και γνώριζαν όλα όσα συνέβαιναν. Και ήταν πολύ περίπλοκο, εξαιρετικά περίπλοκο», είπε ο Τραμπ.

«Πραγματικά, απλά έσπασαν και μπήκαν σε μέρη που δεν ήταν δυνατόν να μπουν, έσπασαν ατσάλινες πόρτες που είχαν τοποθετηθεί εκεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο, και τους έβγαλαν έξω σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», συνέχισε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν στη διάθεσή τους «τεράστιο αριθμό» αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων ελικοπτέρων και μαχητικών αεροσκαφών.