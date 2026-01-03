Πηγές-ΣΥΡΙΖΑ:-Η-κυβέρνηση-που-διέλυσε-το-αγροτικό-εισόδημα-επιχειρεί-με-επιθέσεις-να-φορτώσει-τις-συνέπειες-στους-αγρότες

«Η κυβέρνηση που διέλυσε το αγροτικό εισόδημα και τον πρωτογενή τομέα, επιχειρεί με επιθέσεις να φορτώσει στους αγρότες τις συνέπειες της πολιτικής της», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Πετά υποσχέσεις και επικοινωνιακές διαβεβαιώσεις, χωρίς να έχει υλοποιήσει ή νομοθετήσει για τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Αντί για λύσεις, καλλιεργεί κοινωνικό αυτοματισμό. Τα μπλόκα δεν είναι επιλογή, είναι κραυγή επιβίωσης. Και έχουν ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης», σημειώνουν.

