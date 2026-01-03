Ποια-είναι-η-επίλεκτη-μονάδα-ειδικών-επιχειρήσεων-delta-force-που-συνέλαβε-τον-Μαδούρο-και-τη-σύζυγό-του

Επιχειρήσεις που εντυπωσιάζουν για την επιλογή των στόχων, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα τους, καθώς εξελίσσονται εντός ξένης επικράτειας, όπως συνέβη με τον Μαδούρο και σε πολεμικά πεδία ακόμα.

Ακόμη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές απειλές, αναλαμβάνουν, επίσης, δράση σε καταστάσεις αντισυμβατικού πολέμου, ενώ ενίοτε χρησιμοποιούνται για την απόλυτη προστασία υψηλόβαθμων κυβερνητικών Αμερικανών αξιωματούχων.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση και εξάρθρωση της διεθνούς τρομοκρατίας, η διάσωση ομήρων, η ειδική αναγνώριση και άμεση δράση , που μπορεί να περιλαμβάνει από τη σύλληψη μέχρι την πλήρη εξουδετέρωση στόχων επί το πλείστον υψηλής σπουδαιότητας.

Δεν είναι τυχαίο. Η Δύναμη Δέλτα (Delta Force), η επίλεκτη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων και αντιτρομοκρατίας του Στρατού των ΗΠΑ , λειτουργεί με εξαιρετικό τρόπο, μυστικά οργανωμένη, έχοντας τρομακτικό προηγμένο στρατιωτικό και τεχνολογικό εξοπλισμό και υψηλή κατάρτιση των στελεχών της.

Αν και τίποτα δεν έχει διαρρεύσει από τις αμερικανικές αρχές, θεωρείται βέβαιο ότι οι δυνάμεις της Delta έδρασαν βάσει οργανωμένου εδώ και αρκετό χρόνο σχεδίου, βασισμένο και σε πληροφόρηση από το εσωτερικό της Βενεζουέλας σε σχέση με τον εντοπισμό του στόχου, υποστηρίχθηκαν από αέρος με Black Hawk, ενώ η αναίμακτη εξουδετέρωση, σύλληψη και «φυγάδευση» του ζεύγους Μαδούρο υποδηλώνει την απόλυτη επιτυχία του σχεδιασμού και της εκτέλεσης της επιχείρησης.

Οι ειδικότερες συνθήκες που έλαβε χώρα η συγκεκριμένη επιχείρηση μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά οι πρώτες ελάχιστες πληροφορίες παραπέμπουν στη φιλοσοφία του τρόπου δράσης της Delta σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του συνελήφθησαν νωρίς σήμερα το πρωί από μέλη της Delta Force, της κορυφαίας μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, όπως έχουν πλέον δηλώσει δημοσίως Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η Delta εκτελεί τις πιο σύνθετες, μυστικές και επικίνδυνες αποστολές που διευθύνονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο των ΗΠΑ και τον υπουργό Άμυνας.

Οι περισσότεροι χειριστές και μέλη υποστήριξης μάχης της Delta επιλέγονται κυρίως από το 75ο Σύνταγμα Ρέιντζερ της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων και τις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού των ΗΠΑ.

Τα μέλη της είναι άκρως εξειδικευμένα ως ελεύθεροι σκοπευτές, σε μάχη σώμα με σώμα, δυναμικές επιχειρήσεις εισβολής και εκκαθαρίσεων στόχων σε εντελώς μυστικές συνθήκες, με χρήση όπλων, εκρηκτικών, τελευταίας τεχνολογίας στρατιωτικών και ηλεκτρονικών μέσων.

Τα μέλη της είναι άκρως εξειδικευμένα ως ελεύθεροι σκοπευτές, σε μάχη σώμα με σώμα, δυναμικές επιχειρήσεις εισβολής και εκκαθαρίσεων στόχων σε εντελώς μυστικές συνθήκες, με χρήση όπλων, εκρηκτικών, τελευταίας τεχνολογίας στρατιωτικών και ηλεκτρονικών μέσων

Με άριστη εκπαίδευση, τα μέλη της μονάδας έχουν απόλυτη γνώση των ηλεκτρονικών, τεχνολογικών και άλλων λειτουργικών συστημάτων σε αεροσκάφη, τρένα, πλοία και οχήματα, που τους επιτρέπει να παρεμβαίνουν και να αναλαμβάνουν τον έλεγχο οποιουδήποτε σεναρίου σε οποιοδήποτε περιβάλλον, μέσα από τακτικές ασκήσεις και συνεχή επανεκπαίδευση.

Η δομή της Δύναμης Δέλτα είναι παρόμοια με το Βρετανικό 22ο Σύνταγμα Ειδικής Αεροπορικής Υπηρεσίας, τη μονάδα που ενέπνευσε τον δημιουργό της Delta, συνταγματάρχη Τσαρλς Μπέκγουιθ, αξιωματικό βετεράνο του Βιετνάμ, ο οποίος την ίδρυσε στις 19 Νοεμβρίου 1977, μετά από σχετική εντολή που είχε λάβει νωρίτερα από τον Πρόεδρο και το Πεντάγωνο, καθώς υπήρξε τότε σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων κατά αμερικανικών στόχων.

Charles Beckwith, ιδρυτής της Delta Force Charles Beckwith, συνταγματάρχης του αμερικανικού στρατού, πρότεινε την ιδέα της Delta Force μετά από μια αποστολή στη βρετανική Ειδική Αεροπορική Υπηρεσία (SAS). Η ιδέα εγκρίθηκε το 1975 και ο Beckwith, μαζί με τον συνταγματάρχη Thomas Henry, ίδρυσαν επίσημα τη Delta Force το 1977.

Πώς λειτουργεί η Delta Force

Η μονάδα έχει την έδρα της στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας και είναι οργανωμένη σε 4 Μοίρες. Κάθε μία εξ αυτών αποτελείται από τρεις υπομονάδες: μια Ομάδα Αναγνώρισης/Ελεύθερων Σκοπευτών και δυο Στρατευμάτων Άμεσης Δράσης/Εφόδου.

Η στελέχωσή της γίνεται μετά από πολύ αυστηρές διαδικασίες επιλογής και με απόλυτη μυστικότητα. Οι χειριστές της Delta ξεκινούν συνήθως την καριέρα τους σε μια ομάδα εφόδου. Οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι χειριστές τοποθετούνται σε μια ομάδα αναγνώρισης.

Η στελέχωσή της γίνεται μετά από πολύ αυστηρές διαδικασίες επιλογής και με απόλυτη μυστικότητα

Η Delta τελεί υπό τη διοίκηση της Κοινής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC) και θεωρείται Μονάδα Ειδικών Αποστολών (SMU) «Επιπέδου Ένα».

Υποστηρίζεται στη δράση της από μια Διμοιρία Αεροπορίας, με έναν μικρό στόλο ελικοπτέρων AH-6 και MH-6, μερικά ωστόσο με πολιτικά χαρακτηριστικά. Υποστηρίζεται, επίσης, από μοίρες διαβιβαστών και υποστήριξης. Η πρώτη περιλαμβάνει ειδικούς διαβιβαστές για τις ραδιοεπικοινωνίες, ιατρικό προσωπικό στις επιχειρήσεις και πολυπληθές προσωπικό πληροφοριών.

Υποστηρίζεται στη δράση της από μια Διμοιρία Αεροπορίας, με έναν μικρό στόλο ελικοπτέρων AH-6 και MH-6

Με την πάροδο των χρόνων, η Delta έχει συμμετάσχει σε πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Όλες οι αποστολές της είναι απόρρητες, αλλά με την ολοκλήρωσή τους διαρρέουν κάποια επιχειρησιακά στοιχεία και πληροφορίες.

Η πρώτη της χρονολογείται το 1979, όταν συνεργάστηκε με το FBI για την παροχή ασφάλειας στους Παναμερικανικούς Αγώνες στο Πουέρτο Ρίκο.

Στον πόλεμο του Κόλπου του 1991, η Delta επιχειρούσε πίσω από τις εχθρικές γραμμές, προσπαθώντας να εξουδετερώσει τους εκτοξευτές των πυραύλων SCUD του Σαντάμ Χουσεΐν.

Σωματοφύλακες της Delta Force με πολιτικά ρούχα παρέχουν προστασία στον στρατηγό Norman Schwarzkopf κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου, 1991

Αργότερα, το 2003 ήταν αυτή που συνέλαβε τον Σαντάμ Χουσεΐν με μια αναίμακτη αλλά άψογα σχεδιασμένη και εκτελεσθείσα επιχείρηση.

Ο Μπακρ αλ Μπαγκντάντι

Στο ενεργητικό της και η αποστολή της 26/27 Οκτωβρίου 2019 που οδήγησε στο θάνατο του πρώην ηγέτη, αυτοανακηρυγμένου χαλίφη του Ισλαμικού Κράτους, και επικηρυγμένου από τις ΗΠΑ, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι. Επρόκειτο για την επιχείρηση «Kayla Mueller», που εξελίχθηκε στα περίχωρα της Μπαρίσα, στο «κυβερνείο» της πόλης Ιντλίμπ.

Μέλη των Delta Force αναχωρούν για αποστολή

Σύμφωνα με τον Στρατηγό Κένεθ Μακένζι, διοικητή της επιχείρησης της Δέλτα, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερα, drones και μαχητικά αεροσκάφη, ο Μπαγκντάνι, όταν καταδιωκόταν από στρατιωτικούς σκύλους της Δέλτα, αυτοκτόνησε μαζί με δύο παιδιά που χρησιμοποιούσε ως ασπίδα πυροδοτώντας ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά γιλέκο που φορούσε, συνειδητοποιώντας το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει. Αμερικανικές απώλειες δεν υπήρξαν.

Η επιχείρηση αυτή της Δέλτα πήρε το όνομά της από την Kayla Mueller, μια Αμερικανίδα εργαζόμενη σε ανθρωπιστική οργάνωση που είχε συλληφθεί και πέθανε στις φυλακές του Ισλαμικού Κράτους.

Τι είναι οι Navy Seals

Οι Ομάδες Θαλάσσιων, Αεροπορικών και Ξηράς (Sea, Air, Land – SEAL) του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστές και ως Navy SEALs , είναι η κύρια δύναμη ειδικών επιχειρήσεων του αμερικανικού Ναυτικού.

Οι Ομάδες Θαλάσσιων, Αεροπορικών και Ξηράς (Sea, Air, Land) – SEAL) του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστές και ως Navy SEALs , είναι η κύρια δύναμη ειδικών επιχειρήσεων του αμερικανικού Ναυτικού

Μεταξύ των κύριων λειτουργιών της SEALs είναι η διεξαγωγή αποστολών ειδικών επιχειρήσεων μικρών μονάδων στις πιο δύσκολες και ανορθόδοξες συνθήκες και καταστάσεις, από θάλασσες και πυκνές ζούγκλες μέχρι αστικά κέντρα, και από ορεινά ή αρκτικά περιβάλλοντα μέχρι ερήμους και απομονωμένες βραχονησίδες ή ερήμους.

Τα μέλη των SEALs, παρόμοια με τη Δύναμη Δέλτα, συνήθως διατάσσονται να συλλάβουν ή να εκτελέσουν στόχους υψηλής σημασίας ή να συλλέξουν πληροφορίες πίσω από τις εχθρικές γραμμές.

Έχουν περιγραφεί ως «μια μοναδική φυλή πολεμιστών», ικανοί να εκτελούν επιχειρήσεις σε εξαιρετικά δύσκολα θαλάσσια, χερσαία και αεροπορικά περιβάλλοντα, μέρα και νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες

Έχουν περιγραφεί ως «μια μοναδική φυλή πολεμιστών», ικανοί να εκτελούν επιχειρήσεις σε εξαιρετικά δύσκολα θαλάσσια, χερσαία και αεροπορικά περιβάλλοντα, μέρα και νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. Είναι άρτια εκπαιδευμένοι και συχνά έχουν αναλάβει την εκτέλεση των πιο εξαντλητικών και πολύπλοκων αποστολών, τις οποίες έχουν ολοκληρώσει αλάνθαστα.

Το προσωπικό της ομάδας SEALs είναι επιλεγμένο, άρτια εκπαιδευμένο και άκρως ικανό σε μη συμβατικό πόλεμο (UW), άμεση δράση (DA) και ειδική αναγνώριση (SR), με δράσεις, όπως δολιοφθορά, ένοπλες επιθέσεις, συλλογή πληροφοριών και υδρογραφική αναγνώριση μέχρι εκπαίδευση και παροχή συμβουλών σε φιλικούς στρατούς ή άλλες δυνάμεις. Άπαντες είναι μέλη του Ναυτικού των ΗΠΑ.

Το προσωπικό της ομάδας SEALs είναι επιλεγμένο, άρτια εκπαιδευμένο και άκρως ικανό σε μη συμβατικό πόλεμο (UW), άμεση δράση (DA) και ειδική αναγνώριση (SR)

Η μονάδα ιδρύθηκε το 1962, αλλά οι ρίζες της εντοπίζονται στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν υπήρξε η ανάγκη για μυστικές αναγνωρίσεις των παραλιών απόβασης και των παράκτιων αμυντικών πεδίων των αντιπάλων των ΗΠΑ.

«Πρόδομος» της SEALs ήταν η κοινή Σχολή Αμφίβιων Προσκόπων και Επιδρομέων του Στρατού, του Σώματος Πεζοναυτών και του Ναυτικού, που ιδρύθηκε το 1942 στο Φορτ Πιρς της Φλόριντα, με τους παραπάνω σκοπούς.

Η εξόντωση του Οσάμπα μπιν Λάντεν

Εκ των κορυφαίων αποστολών στην ιστορία της SEALs ήταν στις 2 Μαΐου 2011, όταν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Λόγχη του Ποσειδώνα», μια ομάδα της επέδραμε στην έπαυλη-καταφύγιο του Οσάμπα μπιν Λάντεν, στο Waziristan Haveli στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν.

Μετά από σύντομη, άκρως πετυχημένη επιχείρηση, άνδρες της ομάδας εντόπισαν, πυροβόλησαν και εκτέλεσαν τον ηγέτη της Αλ Κάιντα, καταζητούμενο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς και άλλα 4 άτομα εκ των οποίων ένας γιος του μπιν Λάντεν και μια γυναίκα.

Η επιδρομή διήρκεσε 40 λεπτά. Εκτός από την «Ομάδα Έξι των SEAL», στην επιχείρηση συμμετείχαν ομάδες του 160ου Συντάγματος Ειδικών επιχειρήσεων της Αεροπορίας και της Διεύθυνσης Ειδικών δραστηριοτήτων της CIA. Ο Μπαράκ Ομπάμα παρακολούθησε ζωντανά την επιχείρηση από το Λευκό Οίκο και συνεχάρη τα μέλη της SEALs.

Οι αποστολές ωστόσο της SEALs ενίοτε λαμβάνουν και δυσάρεστη τροπή. Λίγο μετά την εξόντωση του μπιν Λάντεν, στις 6 Αυγούστου 2011, 17 μέλη των SEALs έχασαν τη ζωή τους, όταν το ελικόπτερο CH-47 που τους μετέφερε συνετρίβη, αφού χτυπήθηκε με χειροβομβίδα στην ανατολική επαρχία Βαρντάκ του Αφγανιστάν.

Νωρίτερα, στις 28 Ιουνίου 2005, 11 ακόμη μέλη της SEALs σκοτώθηκαν, όταν το CH-47 που τους μετέφερε, επίσης συνετρίβη.