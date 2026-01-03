Τα-μπλόκα,-το-διαφαινόμενο-αδιέξοδο-και-το-plan-b

Της -

Η αυριανή πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων των μπλόκων στα Μάλγαρα αναμένεται καθοριστική τόσο για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων όσο και για τη στάση που η κυβέρνηση θα τηρήσει έναντι αυτών αμέσως μετά τη λήξη της εορταστικής περιόδου, καθώς φαίνεται ότι τα Θεοφάνεια λειτουργούν ως ένα άτυπο χρονικό ορόσημο.

Μεγάλη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση δεν υπάρχει, καθώς το κλίμα που μεταδίδεται από τις τοπικές συνελεύσεις δείχνει να είναι υπέρ της παράτασης των κινητοποιήσεων και εμπλουτισμού τους με νέες μορφές δράσης. Κυβερνητικό στέλεχος επαναλαμβάνει αυτό που η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει από τις αρχές της εβδομάδας: ότι η κυβέρνηση έχει επεξεργαστεί ένα εναλλακτικό σχέδιο, το λεγόμενο plan B, και θα το ενεργοποιήσει εάν διαπιστωθεί παράταση του αδιεξόδου χωρίς προοπτική να «συναντηθούν» οι διεκδικήσεις των αγροτών με τις προτάσεις της κυβέρνησης στο τραπέζι του διαλόγου.

Χθες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δημοσιοποίησε αναλυτικό κατάλογο με τις πληρωμές που έχουν γίνει προς τους αγρότες μέσα στο 2025, αναφέροντας ότι πρόκειται συνολικά για 3,82 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 13% σε σχέση με το 2024. Ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις εξαιτίας των πρόσθετων ελέγχων και των αλλαγών που απαιτήθηκε να γίνουν εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπεραμύνθηκε, ωστόσο, των χειρισμών που έγιναν στην κατεύθυνση να φτάνουν πλέον περισσότερα χρήματα στους πραγματικούς παραγωγούς. Απηύθυνε εκ νέου πρόσκληση για διάλογο στους αγρότες, ενώ κατέστησε σαφές ότι τα περιθώρια εξαντλούνται: «Σ’ αυτή τη φάση, όλοι είμαστε ενώπιον των ευθυνών μας: Τόσο η κυβέρνηση για την τήρηση της νομιμότητας, καθώς αναντίρρητα έχει δείξει μια ανεκτική στάση που κάνει άλλες κοινωνικές ομάδες να διαμαρτύρονται, όσο και οι αγροτοσυνδικαλιστές οι οποίοι δεν μπορούν και τα μπλόκα να συνεχίζουν και τον διάλογο να αρνούνται. Είναι, νομίζω, θέμα απλής λογικής» τόνισε.

Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι αρχίζει και βαραίνει η άποψη ότι τυχόν παράταση των κινητοποιήσεων θα έχει ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις. «Δεν είναι εύκολες οι αποφάσεις και η διαχείριση της κατάστασης», αναφέρει κυβερνητική πηγή. Προσθέτει, όμως, ότι η κυβέρνηση πρέπει να ενδιαφερθεί όχι μόνο για τους αγρότες αλλά για το σύνολο της κοινωνίας και των παραγωγικών τάξεων. «Μια σειρά από επαγγελματίες έχουν υποστεί επιπτώσεις από τις παρατεταμένες κινητοποιήσεις και δεν μπορεί να αγνοηθεί η δική τους φωνή» προσθέτει η ίδια πηγή και κάνει λόγο για ένα ακροατήριο «που μπορεί να αποτελεί εν δυνάμει δικό μας κοινό» και δεν μπορεί ως εκ τούτου να μην εισακούγεται.

Τα κυβερνητικά στελέχη που τάσσονται υπέρ μιας πιο σκληρής γραμμής έναντι των μπλόκων, εκτιμούν ότι έχει επέλθει ρήξη στις σχέσεις με όσους πρωτοστατούν στα μπλόκα, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να απευθυνθεί στην πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου, που δεν συμμετέχει ενεργά στις κινητοποιήσεις και να δείξει ότι ενδιαφέρεται και μεριμνά για τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα να στείλει το μήνυμα ότι δεν παραγνωρίζει την ανάγκη για αποκατάσταση της κανονικότητας στους δρόμους προς όφελος συνολικά της κοινωνίας.

