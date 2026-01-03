Τι-δείχνουν-οι-φωτογραφίες-και-τα-βίντεο-για-τον-λόγο-που-η-φωτιά-στο-μπαρ-του-Κραν-Μοντανά-εξαπλώθηκε-τόσο-γρήγορα

Το BBC διαπίστωσε ότι αυτές οι εικόνες τραβήχτηκαν μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν παλαιότερες εκδόσεις και τις συνέκρινε με δημόσιες φωτογραφίες του Le Constellation – χρησιμοποιώντας λεπτομέρειες όπως το σχεδιασμό του μπαρ και τις χαρακτηριστικές σωληνώσεις.

Οι σπίθες από αυτό το μπουκάλι φαίνεται να είναι πιο κοντά στο ταβάνι.

Η δεύτερη εικόνα είναι από κοντινή απόσταση, και δείχνει ένα άτομο που φοράει κράνος και κρατά ένα μπουκάλι με αναμμένο βεγγαλικό, καθισμένο στους ώμους ενός άλλου ατόμου που φοράει μάσκα.

Μια εικόνα δείχνει φλόγες να αρχίζουν να μαζεύονται στην οροφή, πάνω από ανθρώπους που κρατούν πέντε από αυτά τα μπουκάλια ψηλά.

Δύο εντυπωσιακές εικόνες που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ανθρώπους να κρατούν μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα βεγγαλικά πάνω από τα κεφάλια τους, με ένα πλήθος γύρω τους.

Το BBC, μίλησε με ειδικούς που εξέτασαν τα βίντεο και τις φωτογραφίες που είχαν τραβήξει επιζώντες, προκειμένου να εντοπιστούν τα λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία.

Οι ελβετικές Αρχές είπαν την Παρασκευή ότι βεγγαλικά που ήταν τοποθετημένα πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας, ήταν η αιτία για να ξεσπάσει η φωτιά. Ωστόσο, το πώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με τέτοια σφοδρότητα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 40 ανθρώπους και αφήνοντας 119 τραυματίες, πολλοί από τους οποίους σοβαρά, αποτελεί πλέον βασικό μέλημα των αξιωματούχων – όπως και το ιστορικό ασφάλειας του μπαρ.

Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς και γιατί η φονική πυρκαγιά που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα.

Σε άλλα βίντεο από τη νύχτα της πυρκαγιάς, φαίνονται κάποιοι άνθρωποι στο μπαρ να βιντεοσκοπούν τις φλόγες καθώς στο βάθος ακούγεται δυνατή μουσική κλαμπ. Σε ένα βίντεο, κάποιοι άνθρωποι αρχίζουν να βιάζονται προς μια σκάλα εξόδου φωνάζοντας.

Την Παρασκευή, η Μπεατρίς Πιλού, γενική εισαγγελέας της περιοχής Βαλέ, δήλωσε ότι όλα οδηγούν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από βεγγαλικά που ήταν προσαρτημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας που «μετακινήθηκαν πολύ κοντά στην οροφή».

Ερωτήσεις σχετικά με την επένδυση αφρού στην οροφή

Ένα άλλο στοιχείο είναι η επένδυση που μοιάζει με αφρό στην οροφή του μπαρ και στο κατά πόσον ήταν σύμφωνη με τα πρότυπα ασφαλείας.

Δύο ειδικοί στην πυρασφάλεια δήλωσαν στο BBC ότι τα υλικά που είναι ορατά στις φωτογραφίες και τα βίντεο του Le Constellation φαινόταν να δείχνουν «αφρό από κουτί αυγών», έναν τύπο ηχοαπορροφητικού υλικού κατασκευασμένου από πολυουρεθάνη.

Στη φωτογραφία με τα μπουκάλια να κρατιούνται ψηλά, οι φλόγες είναι ορατές σε ένα μέρος της οροφής με ένα κάλυμμα που μοιάζει με αφρό.

Αυτός ο αφρός συχνά υποβάλλεται σε επεξεργασία με επιβραδυντικό φωτιάς πριν εγκατασταθεί ως αποσβεστήρας θορύβου σε εργοστάσια και χώρους ψυχαγωγίας, αλλά χωρίς επεξεργασία, μπορεί να είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.

«Μόλις αναφλεγεί, ο ακουστικός αφρός πολυουρεθάνης μπορεί να εμφανίσει ταχεία εξάπλωση φλόγας σε όλο το προφίλ υψηλής επιφάνειάς του και να παράγει πυκνό, τοξικό καπνό, επιταχύνοντας σημαντικά την ανάπτυξη της φωτιάς και μειώνοντας τον διαθέσιμο χρόνο διαφυγής», δήλωσε ο Δρ Πίτερ Γουίλκισον.

Ο καθηγητής Έντουιν Γκάλεα, από το Πανεπιστήμιο του Greenwich, δήλωσε ότι η αποτελεσματικότητα της επιβραδυντικής επεξεργασίας στον αφρό PU μπορεί να εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου.

Οι ελβετικές αρχές δηλώνουν ότι δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν τι είδους αφρώδες υλικό χρησιμοποιήθηκε στο μπαρ και αν συμμορφωνόταν με τα πρότυπα ασφαλείας.

Στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, οι αξιωματούχοι μίλησαν για το «flashover» που συνέβη στο μπαρ. Ο καθηγητής Γκάλεα εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει όταν θερμά αέρια ανεβαίνουν στην οροφή, φτάνουν σε κρίσιμη θερμοκρασία και στη συνέχεια αναφλέγουν το δωμάτιο σχεδόν ακαριαία.

Σύμφωνα με τον Μίκαελ Κλίπελ, ειδικό σε θέματα πυρασφάλειας στο Πανεπιστήμιο ETH της Ζυρίχης, «η επιβίωση μετά από έκρηξη είναι πολύ απίθανη».

Η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των επιθεωρήσεων πυρασφάλειας στο Κρανς-Μοντάνα είναι το Γραφείο Καντονικού Ελέγχου Πυρκαγιάς (OCF) του Καντονιού Βαλέ. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από τοπικούς αξιωματούχους.

Οι ελβετικές αρχές δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου ότι οι επιθεωρήσεις σε ένα κτίριο στο μέγεθος του Le Constellation θα έπρεπε να διενεργούνται κάθε χρόνο.

Οι έξοδοι από το μπαρ

Οι αρχές αναφέρουν ότι θα επικεντρωθούν επίσης στις εξόδους στο μπαρ, το οποίο εκτείνεται σε δύο επίπεδα – ισόγειο και υπόγειο. Η πυρκαγιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε στο υπόγειο, όπου τραβήχτηκαν οι δύο φωτογραφίες που αναφέρονται παραπάνω.

Βίντεο που γυρίστηκαν τη στιγμή που η φωτιά εκδηλωνόταν δείχνουν ανθρώπους να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες προτού προσπαθήσουν να βγουν από το υπόγειο ανεβαίνοντας μια στενή σκάλα.

🚨 🇨🇭 INCROYABLE : « Wallah, il brûle », des jeunes essaient d’éteindre le feu dès le TOUT DÉBUT de l’incendie à Crans-Montana, en Suisse. Terrifiant… 😞 pic.twitter.com/3U22VsH81f — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) January 1, 2026

Ο καθηγητής Γκάλεα είπε ότι οι έξοδοι από τις σκάλες μπορεί να αποδειχθούν θανατηφόρα σημεία συμφόρησης, με τους ανθρώπους να σκοντάφτουν και να ποδοπατιούνται.

Είπε ότι ακόμη και αν υπήρχαν άλλες έξοδοι κινδύνου, οι πανικοβλημένοι άνθρωποι σε άγνωστους χώρους ήταν πιο πιθανό να βγουν έξω με τον ίδιο τρόπο που μπήκαν.

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν επίσης ότι υπήρχαν περισσότερες από μία έξοδοι από το κτίριο, αλλά πρόσθεσαν ότι «δεν είναι προς το παρόν σε θέση να πουν» εάν η έξοδος κινδύνου ήταν ανοιχτή ή κλειστή εκείνη τη στιγμή.

Ο πολιτειακός σύμβουλος του Βαλέ, Στεφάν Γκάνζερ, δήλωσε: «Δεν υπάρχει μόνο μία πόρτα, παρόλο που τη στιγμή της πυρκαγιάς φαίνεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν από την κύρια είσοδο. Αλλά αυτό το κτίριο είναι δημόσιος χώρος. Προφανώς ήταν εξοπλισμένο με έξοδο κινδύνου».

Ο Πιλούντ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι δύο Γάλλοι διευθυντές του μπαρ είχαν ανακριθεί, καθώς και άτομα που διέφυγαν από την πυρκαγιά.

Ένας από τους ιδιοκτήτες του μπαρ φέρεται να δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το κατάστημα είχε ελεγχθεί τρεις φορές τα τελευταία δέκα χρόνια και ότι όλα είχαν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Βεγγαλικά που είχαν χρησιμοποιήθηκαν ξανά

Οι ερευνητές λένε ότι έχουν επίσης αναλύσει και άλλα βίντεο του χώρου.

Ένα βίντεο που υπάρχει στο διαδίκτυο δείχνει βεγγαλικά προσαρτημένα σε μπουκάλια να χρησιμοποιούνται μέσα στο μπαρ ήδη από το 2024.

Δείχνει γυναίκες ντυμένες με χαρακτηριστικά κράνη να μεταφέρουν τα μπουκάλια και τα πυροτεχνήματα στους πελάτες, προτού τα αποσπάσουν και σερβίρουν ποτά.