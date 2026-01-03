ΥΠΕΞ:-Παρακολουθούμε-στενά-την-κατάσταση-στη-Βενεζουέλα

Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:
«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια».
