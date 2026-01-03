Le Point : Το κόμμα του Αλλάχ, το εμπόριο ναρκωτικών και η ισλαμομαρξιστική σούπα των χρήσιμων ηλιθίων

Iranian President Ebrahim Raisi (L) is welcomed by Venezuelan President Nicolas Maduro at Miraflores Presidential Palace in Caracas, on June 12, 2023. Iranian President Ebrahim Raisi arrived in Venezuela Monday for the start of a visit to “friendly countries” that also include Cuba and Nicaragua, all under sanctions from a common adversary, the United States. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

Το Κόμμα του Αλλάχ (Χεζμπολάχ) είναι πάνω απ’ όλα το πάρτι των δολαρίων που προέρχονται από το εμπόριο ναρκωτικών. Η έρευνα που δημοσιεύουμε σήμερα στο Le Point ρίχνει φως στις μυστικές δραστηριότητές της οργάνωσης στην Κολομβία, την Παραγουάη και τη Βενεζουέλα. Φανταστείτε κάτι σαν τον Πάμπλο Εσκομπάρ παραφουσκωμένο με μπόλικο ισλαμιστικό φανατισμό. Η DEA, η αμερικανική υπηρεσία καταπολέμησης των ναρκωτικών, εντόπισε περισσότερα από 2.000 άτομα και εταιρείες που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στον φάκελο ξένων βαρόνων ναρκωτικών…

Ανατριχιάζουμε όταν σκεφτόμαστε την ισλαμομαρξιστική σούπα που μας σερβίρουν εδώ και χρόνια διάφορα ρεύματα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Το κόμμα του Μελανσόν έχει ανάγει σε επάγγελμα την πολιτική και ιδεολογική επικάλυψη που θέλει τους ισλαμιστές τρομοκράτες στη πρώτη γραμμή του αντικαπιταλιστικού αγώνα.

Στην πραγματικότητα, οι πρωτοπόροι ισλαμιστές αγωνιστές για τα δίκαια των φτωχών μουσουλμάνων είναι μαέστροι του λαθρεμπόριου. Σίγουρα δεν λέμε κάτι νέο. Είναι γνωστές οι μπίζνες του Ισλαμικού Κράτους με πετρέλαιο και αυτές των Ταλιμπάν με την καλλιέργεια της παπαρούνας και την κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη. Στο Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης λέγεται ότι ελέγχουν το ένα τρίτο της οικονομίας. Και ο ανώτατος ηγέτης τους, ο Αλί Χαμενεΐ, είναι πολυδισεκατομμυριούχος. Όσο για τους ηγέτες της Χαμάς, η άνετη ζωή τους στη Ντόχα σαφώς δεν έχει καμία σχέση με την ζωή των κατοίκων της Γάζας… Η Τζιχάντ δεν εξαθλιώνει τους πάντες.

Αντιαμερικανισμός

Η περίπτωση της Χεζμπολάχ είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, γιατί το Κόμμα του Αλλάχ έχει δημιουργήσει μια συμμαχία στη Νότια Αμερική που συνδυάζει το τερπνόν (επιχειρείν) μετα του ωφελίμου (πολιτική αδελφότητα), με φόντο τον αντιαμερικανισμό. Η Χεζμπολάχ είναι λοιπόν σαν στο σπίτι της στη Βενεζουέλα, τον παράδεισο του μπολιβαριανού σοσιαλισμού, αυτόν που ο Ζαν-Λικ Μελανσόν περιέγραψε το 2013 ως «πηγή έμπνευσης». Ο πρώην πρόεδρος Ούγκο Τσάβες επιτίθονταν τακτικά στο Εβραϊκό Κράτος : «Ανάθεμα στο Κράτος του Ισραήλ ! » φώναζε στην τηλεόραση την εποχή του προηγούμενου πολέμου στη Γάζα, το 2010. Ο διάδοχός του, Νικολάς Μαδούρο, είχε πάντα στενές σχέσεις φιλίας με τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, τον πρώην Ιρανό πρόεδρο, ο οποίος αρνήθηκε την ύπαρξη του Ολοκαυτώματος και υποσχέθηκε να «σβήσει το Ισραήλ από τις σελίδες της Ιστορίας». Ο Μαδούρο φυσικά δεν επέκρινε την πρόσφατη ιρανική επίθεση και δεν χάνει ευκαιρία να κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία μετά το πογκρόμ της 7ης Οκτωβρίου 2023, το οποίο δεν καταδίκασε.

Στη Βενεζουέλα, ο μπολιβαριανός σοσιαλισμός πέτυχε να προλεταριοποιήσει μια ολόκληρη χώρα (παρόλο που έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο!) δημιουργώντας γύρω από την εξουσία ένα στενό κύκλο ολιγαρχών που νέμονται τον πλούτο της χώρας. Είναι χαρατκηριστικό ότι ο Μελανσόν βλέπει παντού ολιγάρχες εκτός από την Λατινική Αμερική και τους ισλαμιστές δισεκατομμυριούχους.

Τελικά οι ισλαμιστές μαζί με τους μαρξιστές φίλους τους δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να εφαρμόζουν τους κανόνες εκμετάλλευσης όπως τους όρισε ο Frédéric Bastiat (1801-1850) . Ο Bastiat κατονόμασε τέσσερις κύριες μορφές υποδούλωσης : πόλεμο, σκλαβιά, μονοπώλιο και… θεοκρατία. Όσον αφορά τον παράδεισο, οι υποσχέσεις των ισλαμιστών δεσμεύουν μόνο αυτούς που τις δέχονται.

Étienne Gernelle–Le Point