Αβεβαιότητα, Τεχνολογία, Χρέος: Οι Τρεις Μεγάλες Προκλήσεις του 2026

Το 2025 η παγκόσμια οικονομία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια “δίνη προκλήσεων”, από εμπορικές αντιπαραθέσεις και γεωπολιτικές εντάσεις μέχρι αναιμικούς και άνισους ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλό δημόσιο χρέος και επίμονο πληθωρισμό. Οι προκλήσεις αυτές δεν αναμένεται να εκλείψουν το 2026 – αντιθέτως, η συνολική εικόνα θα παραμείνει απαιτητική. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας πιθανόν θα επιβραδυνθεί από ~3,2% το 2025 σε ~2,9% το 2026. Ανάλογες είναι οι εκτιμήσεις και του ΔΝΤ, που προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη μόλις 3,1% το 2026 (με τις ανεπτυγμένες οικονομίες γύρω στο 1,5% και τις αναδυόμενες λίγο πάνω από 4%). Η διεθνής οικονομία απέδειξε ανθεκτικότητα απέναντι στα συνεχιζόμενα σοκ, όμως παραμένει ευάλωτη μπροστά σε πληθώρα κινδύνων.

Γεωπολιτικές εντάσεις

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα συνεχίσουν να δεσπόζουν και το 2026, αποτελώντας σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα και την οικονομία. Κατ’ αρχάς, ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει σε εξέλιξη. Μια πιθανή κλιμάκωση ή παράτασή του θα έχει υψηλό αντίκτυπο: ήδη ο πόλεμος έχει εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, επιδεινώνοντας τον πληθωρισμό διεθνώς. Η Ρωσία και η Ουκρανία μαζί αντιπροσώπευαν ~25% των παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού και η Ρωσία ήταν βασικός προμηθευτής ορυκτών καυσίμων για την Ευρώπη, οπότε οι πολεμικές διαταράξεις ανεβάζουν τις τιμές αυτών των βασικών αγαθών. Επιπλέον, η αβεβαιότητα που προκαλεί μια παρατεταμένη σύρραξη κοντά στην καρδιά της Ευρώπης επηρεάζει αρνητικά την επιχειρηματική εμπιστοσύνη και οδηγεί τις χώρες σε υψηλότερες δαπάνες για άμυνα αντί για παραγωγικές επενδύσεις.

Την ίδια στιγμή, νέα εστία έντασης αποτελεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στα τέλη του 2023 και οι γενικότερες αναταράξεις στην περιοχή δημιουργούν εύλογη ανησυχία. Ενδεχόμενη διεύρυνση της κρίσης, π.χ. μέσω εμπλοκής του Ιράν ή άλλων δυνάμεων, θα μπορούσε να έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες διεθνώς. Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν κατά ~$5/βαρέλι αμέσως μετά το ξέσπασμα των συγκρούσεων, παρότι η παραγωγή δεν επηρεάστηκε άμεσα. Αν όμως η κρίση βαθύνει (π.χ. απειληθεί η ροή πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο), εκτιμάται ότι μια άνοδος της τάξης του 10% στις τιμές πετρελαίου θα μπορούσε να μειώσει την παγκόσμια ανάπτυξη κατά ~0,15 ποσοστιαίες μονάδες και να αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό κατά ~0,4 μονάδες. Ήδη η αβεβαιότητα έχει ενισχύσει το επενδυτικό “καταφύγιο” του δολαρίου και τις αποδόσεις των ομολόγων, δυσχεραίνοντας τον δανεισμό για ευάλωτες οικονομίες. Οι αναδυόμενες αγορές με υψηλά εξωτερικά χρέη είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες, καθώς η αυξημένη διεθνής ανησυχία μπορεί να οδηγήσει σε απόσυρση κεφαλαίων και άνοδο του κόστους δανεισμού τους.

Παράλληλα, η αντιπαράθεση Δύσης–Κίνας παραμένει ένα από τα καθοριστικά γεωπολιτικά θέματα. Οι εμπορικές τριβές ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου συνεχίζονται, αν και υπήρξε μια προσωρινή “εκεχειρία” στον εμπορικό πόλεμο μετά από υψηλού επιπέδου συναντήσεις ηγετών. Στις ΗΠΑ, η τάση προς προστατευτισμό εντάθηκε: η αμερικανική κυβέρνηση αύξησε δραματικά τους δασμούς στις εισαγωγές (το μέσο δασμολογικό ποσοστό έφτασε ~18%, το υψηλότερο από τη δεκαετία του 1930), σε μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης των εμπορικών ροών υπέρ της. Παρότι ορισμένες διμερείς συμφωνίες με εταίρους μετρίασαν εν μέρει τις εντάσεις, οι δασμοί αυτοί εξακολουθούν να υφίστανται και αναμένεται να διατηρηθούν στην ατζέντα και το 2026. Η τεχνολογική αντιπαλότητα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας είναι εξίσου σημαντική: οι δύο δυνάμεις ανταγωνίζονται σκληρά σε τομείς αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μικροηλεκτρονική και τα δίκτυα. Ο ανταγωνισμός αυτός οδηγεί σε περισσότερους περιορισμούς, κυρώσεις και αντίμετρα στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, επιφέροντας κατακερματισμό στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Η εξάρτηση από κρίσιμες πρώτες ύλες (π.χ. σπάνιες γαίες, ημιαγωγοί) έχει καταστεί γεωπολιτικό ζήτημα, με τις κυβερνήσεις να επιδιώκουν αυτάρκεια ή ασφαλείς εφοδιαστικές αλυσίδες, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα και την μεταβλητότητα στις αγορές.

Τέλος, σοβαρός δυνητικός κίνδυνος είναι μια κρίση στην περιοχή της Ταϊβάν. Οι κινεζικές πιέσεις (στρατιωτικές ασκήσεις, ρητορική) προς την Ταϊβάν παραμένουν, και αν τυχόν κλιμακωθούν, θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλη αστάθεια στην Ασία αλλά και παγκοσμίως. Αναλυτές εκτιμούν ότι μια σοβαρή κρίση στα στενά της Ταϊβάν – έστω κι αν η πιθανότητά της δεν θεωρείται μεγάλη – θα είχε τεράστιο αντίκτυπο λόγω του ρόλου της Ταϊβάν στην παγκόσμια παραγωγή μικροτσίπ και ηλεκτρονικών. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να παραλύσει κρίσιμες βιομηχανίες διεθνώς και να εμπλέξει δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους σε μια επικίνδυνη αντιπαράθεση. Εν ολίγοις, το γεωπολιτικό τοπίο του 2026 χαρακτηρίζεται από εύθραυστη ισορροπία. Η εξέλιξη αυτών των εντάσεων (ή η αποκλιμάκωσή τους) θα επηρεάσει καθοριστικά την οικονομική εμπιστοσύνη, τις ενεργειακές αγορές και το εμπόριο παγκοσμίως.

Πληθωρισμός και νομισματική πολιτική

Τα τελευταία χρόνια ο πληθωρισμός επανεμφανίστηκε δυναμικά σε πολλές οικονομίες, μετά από μια δεκαετία υποτονικών τιμών. Το 2022-2023 καταγράφηκαν πολυετή υψηλά στον πληθωρισμό (άνω του 5% σε πάνω από τις μισές ανεπτυγμένες οικονομίες) ως αποτέλεσμα της εκρηκτικής μεταπανδημικής ζήτησης, των προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες και των ενεργειακών σοκ λόγω του πολέμου. Μέσα στο 2024 ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε μερικώς, όμως παραμένει υψηλότερος του στόχου σε περιοχές όπως οι ΗΠΑ και η Ευρωζώνη. Για το 2026, οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν περαιτέρω υποχώρηση του πληθωρισμού προς το 2% στις ανεπτυγμένες οικονομίες, καθώς εξασθενούν οι πιέσεις από τις τιμές ενέργειας και ομαλοποιούνται οι αγορές. Ενδεικτικά, προβλέπεται ότι στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός θα πέσει κοντά στο 2,1% το 2026 (από ~2,8% το 2025). Παρόμοια, στις ΗΠΑ ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να συγκρατηθεί και η νομισματική πολιτική να γίνει πιο χαλαρή, με την Fed πιθανώς να μειώνει το βασικό επιτόκιο προς το 3% ως το τέλος του 2026. Ωστόσο, παραμένουν κίνδυνοι αναζωπύρωσης: νέα εμπορικά αντίμετρα ή διαταραχές στην προσφορά (π.χ. ένα ενεργειακό σοκ από γεωπολιτικό γεγονός) θα μπορούσαν να ξαναζεστάνουν τις τιμές.

Οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται σε δύσκολη θέση, αντιμετωπίζοντας ένα διαρκές δίλημμα πολιτικής. Από τη μία, πρέπει να συνεχίσουν να αυστηροποιούν τη νομισματική πολιτική αν ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο. Από την άλλη, μια υπερβολική αύξηση επιτοκίων κινδυνεύει να στραγγαλίσει την ανάπτυξη και να αποσταθεροποιήσει οικονομικά ευάλωτες χώρες με υψηλό χρέος. Το 2022-2023 είδαμε τη συντονισμένη αυστηροποίηση: η Fed στις ΗΠΑ ανέβασε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών (~5-5,5%), ενώ η ΕΚΤ αύξησε το δικό της βασικό επιτόκιο στο 4% – επίπεδο πρωτόγνωρο για την Ευρωζώνη από την ίδρυσή της. Αυτές οι κινήσεις πέτυχαν μερική τιθάσευση της ζήτησης και επιβράδυνση των τιμών, με το κόστος όμως μιας σχεδόν στάσιμης οικονομικής δραστηριότητας σε Ευρώπη και απειλής ύφεσης στις ευάλωτες χώρες. Στο μέτωπο της Ιαπωνίας, σημειώνεται μια ιστορική στροφή: η Τράπεζα της Ιαπωνίας, μετά από δεκαετίες εξαιρετικά χαλαρής πολιτικής, ξεκίνησε σταδιακά να αυξάνει το επιτόκιό της. Μόλις τον Δεκέμβριο 2025 αύξησε το βασικό επιτόκιο στο 0,75% – το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών – καθώς ο πληθωρισμός εκεί πλέον ξεπερνά διαρκώς το 2% και οι μισθοί άρχισαν να αυξάνονται. Οι Ιάπωνες αξιωματούχοι συζητούν μάλιστα την ανάγκη περαιτέρω μικρών αυξήσεων “ανά λίγους μήνες” για να διασφαλίσουν ότι ο πληθωρισμός θα εδραιωθεί με βιώσιμο τρόπο εντός στόχου.

Το 2026 λοιπόν διαφαίνεται ως έτος σταδιακής ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής. Καθώς ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, πιθανόν θα δούμε κεντρικές τράπεζες να τερματίζουν τους κύκλους αύξησης επιτοκίων και σε κάποιες περιπτώσεις να ξεκινούν μειώσεις. Αναμένεται, για παράδειγμα, η ΕΚΤ να διατηρήσει τα επιτόκια περί το 2% (χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα), ενώ η Fed – εφόσον η αμερικανική οικονομία επιβραδυνθεί χωρίς εκπλήξεις στον πληθωρισμό – ίσως προβεί σε μετριοπαθείς μειώσεις επιτοκίων προς το τέλος του 2026. Ωστόσο, οι νομισματικές αρχές θα παραμείνουν σε επιφυλακή: τυχόν νέες πληθωριστικές εξάρσεις (π.χ. από μια απότομη άνοδο των τιμών ενέργειας ή από δημοσιονομική χαλάρωση) θα μπορούσαν να τις αναγκάσουν να σφίξουν ξανά τα λουριά. Συμπερασματικά, το βασικό σενάριο είναι ότι το 2026 θα χαρακτηριστεί από υποχωρούντα πληθωρισμό και σταδιακή χαλάρωση των σκληρών νομισματικών συνθηκών, αλλά με τις κεντρικές τράπεζες έτοιμες να αντιδράσουν αν οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν. Η ισορροπία μεταξύ σταθεροποίησης των τιμών και στήριξης της ανάπτυξης θα συνεχίσει να δοκιμάζει τα αντανακλαστικά των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Δημόσιο και ιδιωτικό χρέος

Ένα από τα πιο επίμονα προβλήματα που “μεταφέρονται” στο 2026 είναι τα υψηλά επίπεδα χρέους, τόσο δημόσιου όσο και ιδιωτικού, σε όλο τον κόσμο. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα εκτοξεύθηκαν κατά την πανδημία και παρέμειναν αυξημένα, με αποτέλεσμα πολλές κυβερνήσεις να βρίσκονται σήμερα με αναλογία χρέους προς ΑΕΠ κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ανησυχίες στους επενδυτές μέσα στο 2025 και οι πιέσεις αυτές θα συνεχιστούν και το 2026. Όπως σημειώνει ο οικονομολόγος Neil Shearing, “είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι τα δημόσια οικονομικά αρκετών προηγμένων οικονομιών δεν ακολουθούν βιώσιμη πορεία”. Με απλά λόγια, πολλές ανεπτυγμένες χώρες ξοδεύουν συστηματικά πολύ περισσότερα από όσα εισπράττουν, και αυτό το χάσμα χρηματοδοτείται με συνεχή δανεισμό.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ομοσπονδιακό δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα $38 τρισεκατομμύρια το 2025. Το 2024 σημειώθηκε νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ από οίκο αξιολόγησης, ακριβώς λόγω της δημοσιονομικής τροχιάς. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι το βάρος των τόκων: με τα επιτόκια πολύ υψηλότερα πλέον, το αμερικανικό δημόσιο πληρώνει σχεδόν $1 τρισεκατομμύριο σε τόκους ετησίως. Μάλιστα, εκτιμάται ότι το 2026 οι πληρωμές τόκων θα φτάσουν το 3,2% του ΑΕΠ – ποσοστό ρεκόρ για τις τελευταίες δεκαετίες. Ήδη οι τόκοι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών στον προϋπολογισμό (μετά μόνο από την Κοινωνική Ασφάλιση). Αυτό το κόστος “εκτοπίζει” άλλες παραγωγικές δαπάνες και στενεύει τα περιθώρια άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής. Στην Ευρώπη, επίσης, πολλές χώρες έχουν υπερβεί κατά πολύ το όριο του 60% χρέους/ΑΕΠ: η Γαλλία βρίσκεται πάνω από 110%, η Ιταλία ~145%, η Ελλάδα ~165% του ΑΕΠ. Ιδίως στη Γαλλία, το χρέος έχει γίνει κεντρικό πολιτικό ζήτημα, καθώς οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται να περάσουν αντιδημοφιλείς μεταρρυθμίσεις για τον έλεγχο των ελλειμμάτων. Η άνοδος των επιτοκίων ασκεί τώρα πρόσθετη πίεση: τα νέα κρατικά ομόλογα εκδίδονται με πολύ υψηλότερα επιτόκια απ’ ό,τι λίγα χρόνια πριν, αυξάνοντας το κόστος εξυπηρέτησης. Για τις πιο εύθραυστες χώρες της Ευρωζώνης, αυτό είναι ανησυχητικό – γι’ αυτό και η ΕΚΤ επιβλέπει στενά τις δημοσιονομικές εξελίξεις, προειδοποιώντας ότι η μείωση του χρέους πρέπει να ξαναμπεί ως προτεραιότητα.

Στην Κίνα, το ζήτημα του χρέους λαμβάνει διαφορετική μορφή. Το επίσημο δημόσιο χρέος (κυβέρνησης) φαίνεται μετριοπαθές – ~69% του ΑΕΠ στο τέλος του 2024, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών της Κίνας, πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο του G7. Ωστόσο, αυτή η εικόνα είναι μόνο μερική. Αν συνυπολογιστούν τα χρέη των τοπικών κυβερνήσεων (πολλά μέσω έμμεσων “οχημάτων χρηματοδότησης” για υποδομές) και οι υποχρεώσεις κρατικών επιχειρήσεων, το συνολικό χρέος της Κίνας – συμπεριλαμβανομένου και του ιδιωτικού τομέα – ξεπερνά το 300% του ΑΕΠ. Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη κρίση στον κλάδο ακινήτων: μεγάλοι κατασκευαστές ακινήτων αθέτησαν πληρωμές, οι τιμές κατοικιών πιέζονται, και οι τοπικές αρχές (που βασίζονται σε έσοδα από γη) ζορίζονται δημοσιονομικά. Το 2025 είδαμε ορισμένες κινήσεις διάσωσης και χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από το Πεκίνο, όμως τα διαρθρωτικά προβλήματα παραμένουν. Το 2026, η “σκιά” αυτής της κρίσης θα συνεχίσει να πλανάται πάνω από την κινεζική οικονομία – ο κλάδος ακινήτων πιθανότατα θα αποτελεί τροχοπέδη ~1-1,5 μονάδα στο κινεζικό ΑΕΠ. Παράλληλα, η κεντρική κυβέρνηση δηλώνει πρόθυμη να στηρίξει με ευέλικτη δημοσιονομική πολιτική όπου χρειαστεί, αυξάνοντας τα όρια χρέους των τοπικών αρχών και προχωρώντας σε έργα υποδομής. Το κλειδί θα είναι να αποτραπεί μια διολίσθηση σε φαύλο κύκλο, όπου η ανάπτυξη επιβραδύνεται και το χρέος αυξάνεται ταχύτερα – κίνδυνος που αναλυτές επισημαίνουν ότι μπορεί να οδηγήσει σε “ύφεση ισολογισμών” (balance sheet recession) αν δεν ληφθούν εγκαίρως μέτρα μεταρρύθμισης.

Το ιδιωτικό χρέος – επιχειρήσεων και νοικοκυριών – επίσης αποτελεί πηγή ανησυχίας. Τα χρόνια των χαμηλών επιτοκίων ώθησαν τις επιχειρήσεις παγκοσμίως να δανείζονται μαζικά. Πολλές εταιρείες, ειδικά σε τομείς όπως τα ακίνητα ή η ενέργεια, βρέθηκαν με υψηλή μόχλευση. Τώρα, με τα επιτόκια δανεισμού πολύ πιο ψηλά, το βάρος εξυπηρέτησης αυτών των δανείων μεγαλώνει. Ήδη καταγράφεται αύξηση στις χρεοκοπίες επιχειρήσεων σε ορισμένες χώρες, καθώς και πίεση σε τραπεζικά χαρτοφυλάκια. Τα νοικοκυριά επίσης αισθάνονται την πίεση: σε πολλές οικονομίες (π.χ. Καναδάς, Αυστραλία, Βρετανία), το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κοντά σε ιστορικά υψηλά, λόγω στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων. Καθώς τα κυμαινόμενα επιτόκια στεγαστικών ανεβαίνουν, οι δόσεις γίνονται δυσβάστακτες για ορισμένους δανειολήπτες, πιέζοντας την κατανάλωση.

Σε παγκόσμια κλίμακα, το συνολικό χρέος (δημόσιο + ιδιωτικό) έσπασε νέο ρεκόρ το 2023, φτάνοντας τα $313 τρισεκατομμύρια (περίπου 330% του παγκόσμιου ΑΕΠ). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 55% της αύξησης αυτής προήλθε από ανεπτυγμένες οικονομίες – κυρίως ΗΠΑ, Γαλλία και Γερμανία. Παρότι ο λόγος χρέους/ΑΕΠ υποχώρησε ελαφρά λόγω της πληθωριστικής ανάπτυξης, πολλά αναδυόμενα κράτη είδαν το χρέος τους να αυξάνεται περαιτέρω. Χώρες όπως η Ινδία, η Αργεντινή, η Κίνα, η Ρωσία, η Μαλαισία και η Ν. Αφρική κατέγραψαν από τις μεγαλύτερες αυξήσεις, σηματοδοτώντας δυνητικές προκλήσεις για την ικανότητα αποπληρωμής τους. Η άνοδος των αμερικανικών επιτοκίων και του δολαρίου έχει ήδη οδηγήσει αρκετές φτωχές χώρες σε κρίση χρέους – πρόσφατα παραδείγματα η Ζάμπια, ο Λίβανος, η Σρι Λάνκα, ενώ κι άλλες χώρες έχουν προσφύγει στο ΔΝΤ για βοήθεια. Το 2026, εάν οι χρηματοοικονομικές συνθήκες παραμείνουν σφιχτές, ενδέχεται να δούμε περισσότερες πιέσεις: το Ινστιτούτο Διεθνών Χρηματοοικονομών (IIF) προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με τις κινήσεις της Fed θα μπορούσε να αυξήσει τη μεταβλητότητα στις αγορές και να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τον δανεισμό των οικονομιών με υψηλή εξάρτηση από εξωτερικό δανεισμό.

Συμπερασματικά, το υψηλό χρέος – δημόσιο και ιδιωτικό – αποτελεί βραδυφλεγή βόμβα για την παγκόσμια οικονομία. Το 2026, οι κυβερνήσεις θα χρειαστεί να βρουν ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιονομική στήριξη (αν επιβραδυνθεί υπερβολικά η ανάπτυξη) και στη δημοσιονομική υπευθυνότητα (για να αποφύγουν κρίσεις χρέους). Οι αγορές θα έχουν στραμμένο το βλέμμα σε χώρες με αδύναμα δημόσια οικονομικά, απαιτώντας αξιόπιστα σχέδια σταθεροποίησης. Παράλληλα, οι κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν την προσεκτική παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών κινδύνων, έτοιμες να παράσχουν ρευστότητα αν προκύψουν αναταράξεις. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει το ΔΝΤ, οι δημοσιονομικές ευπάθειες και οι χρηματοπιστωτικές τριγμοί θα μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν επικίνδυνα με το αυξημένο κόστος δανεισμού – γι’ αυτό απαιτούνται αξιόπιστες και διαφανείς πολιτικές ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να αποφευχθεί μια νέα κρίση.

Ενέργεια και πράσινη μετάβαση

Ο ενεργειακός τομέας αναμένεται να βρεθεί σε μεταβατική φάση το 2026, με δύο παράλληλες εξελίξεις: από τη μία, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου και αερίου σταδιακά σταθεροποιείται μετά τα σοκ του 2022, από την άλλη, η στροφή προς καθαρές πηγές ενέργειας επιταχύνεται σημαντικά. Η τιμή του πετρελαίου γνώρισε έντονες διακυμάνσεις την τελευταία διετία – άγγιξε τα $120 το βαρέλι το 2022 εν μέσω του πολέμου, για να υποχωρήσει κάτω από $80 το 2023. Στα τέλη του 2025, η τιμή του Brent είχε διολισθήσει ακόμη και κάτω από τα $65, αντανακλώντας την προσδοκία για πλεόνασμα προσφοράς (glut) πετρελαίου το 2026. Πράγματι, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προβλέπει ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα ξεπεράσει τη ζήτηση κατά περίπου 3,8 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2026 – δηλαδή ένα πλεόνασμα ~4% της ημερήσιας ζήτησης. Αυτό το σενάριο θα συνεπαγόταν πιέσεις για χαμηλότερες τιμές. Ήδη το καρτέλ των παραγωγών (ΟΠΕΚ+) έχει αντιδράσει: αφού αύξησε σημαντικά την παραγωγή του μέσα στο 2025, τώρα ανέστειλε αυτές τις αυξήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026, προσπαθώντας να αποτρέψει περαιτέρω πτώση των τιμών. Από την πλευρά της ζήτησης, ο IEA αναθεώρησε ελαφρώς προς τα πάνω τις προβλέψεις του καθώς βελτιώνονται οι μακροοικονομικές προοπτικές και έχουν σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει οι ανησυχίες για τους δασμούς. Συνολικά, η κατανάλωση πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί κατά ~860.000 βαρέλια/ημέρα το 2026, με τη μερίδα του λέοντος αυτής της αύξησης να προέρχεται από τις αναπτυσσόμενες χώρες (μη-ΟΟΣΑ). Ένας παράγοντας που στηρίζει τη ζήτηση είναι και οι χαμηλότερες τιμές καυσίμων: το φθηνότερο πετρέλαιο και ένα πιο αδύναμο δολάριο λειτουργούν ως ευνοϊκός άνεμος (tailwind) για τους καταναλωτές.

Παρά το αναμενόμενο πλεόνασμα, δεν λείπουν οι αβεβαιότητες. Οι κυρώσεις στη Ρωσία και τη Βενεζουέλα περιορίζουν τις εξαγωγές τους, αναγκάζοντας τον IEA να μειώσει ελαφρώς τις προβλέψεις του για την προσφορά. Το φθινόπωρο του 2025, τα έσοδα της Ρωσίας από πετρέλαιο έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία, ένδειξη ότι οι κυρώσεις δαγκώνουν. Επίσης, το φαινόμενο των “δύο παράλληλων αγορών” ενέργειας πιθανότατα θα συνεχιστεί: δηλαδή, αφθονία προσφοράς αργού πετρελαίου αλλά σχετική στενότητα στα διυλισμένα καύσιμα (βενζίνη, ντίζελ). Αυτό συμβαίνει διότι η παγκόσμια διυλιστική ικανότητα δεν αυξάνεται αντίστοιχα – εκτός Κίνας είναι περιορισμένη – και λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων στα ρωσικά προϊόντα πετρελαίου. Έτσι μπορεί να δούμε περιόδους όπου το αργό θα είναι φθηνό αλλά τα καύσιμα συγκριτικά ακριβά, κάτι που θα έχει ιδιότυπες επιπτώσεις: π.χ. χώρες εξαγωγείς αργού ίσως πιεστούν δημοσιονομικά, ενώ οι καταναλωτές καυσίμων δεν θα νιώσουν πλήρως τα οφέλη της πτώσης.

Η αγορά φυσικού αερίου επίσης έχει αλλάξει ριζικά. Μετά το σοκ του 2022 (όταν οι τιμές στην Ευρώπη εκτινάχθηκαν πάνω από €200/MWh λόγω της διακοπής των ρωσικών ροών), το 2023-2024 επανήλθε μια σχετική ηρεμία. Η Ευρώπη κατάφερε να μειώσει δραστικά την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο, στρεφόμενη σε εισαγωγές LNG από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και άλλους παραγωγούς. Επίσης, οι ήπιοι χειμώνες και τα επιτυχή προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας συνέβαλαν στο να διατηρηθούν τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου σε ικανοποιητικά επίπεδα. Στα τέλη του 2025, οι ευρωπαϊκές αποθήκες ήταν και πάλι σχεδόν γεμάτες ενόψει του χειμώνα. Οι προθεσμιακές τιμές του αερίου κινήθηκαν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τις κορυφές του 2022, αν και παραμένουν υψηλότερες του ιστορικού μέσου όρου της προ κρίσης εποχής. Το 2026, η Ευρώπη θα συνεχίσει την προσπάθεια πλήρους απεξάρτησης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες – στόχος είναι να τερματιστούν ακόμη και οι εναπομείνασες εισαγωγές LNG από τη Ρωσία. Παράλληλα, θα ενταθούν οι επενδύσεις σε υποδομές εισαγωγής LNG (τερματικοί σταθμοί) και διασυνδέσεις δικτύων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών κρίσεων. Βέβαια, παρά την πρόοδο, ευπάθειες παραμένουν: ένας βαρύς χειμώνας ή μια απρόβλεπτη ζημιά σε υποδομές (π.χ. σαμποτάζ αγωγών) θα μπορούσε να ξαναδημιουργήσει πιέσεις. Επίσης, ο ανταγωνισμός με την Ασία για φορτία LNG θα είναι ένας παράγοντας – αν η Κίνα αυξήσει απότομα τη ζήτηση LNG (π.χ. λόγω οικονομικής επιτάχυνσης ή κρύου καιρού), οι τιμές διεθνώς θα ανέβουν, επηρεάζοντας και την Ευρώπη. Συνολικά όμως, σε σχέση με το 2022, η εικόνα προμήθειας αερίου είναι πολύ πιο ισορροπημένη.

Πέρα από τις παραδοσιακές πηγές, η πράσινη ενεργειακή μετάβαση προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Το 2025 σημειώθηκε ένα ορόσημο: πάνω από τα δύο τρίτα (περίπου $2,2 τρισ. από τα $3,3 τρισ.) των ενεργειακών επενδύσεων παγκοσμίως κατευθύνθηκαν σε καθαρές τεχνολογίες – από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ηλεκτρικά οχήματα μέχρι αποθήκευση, δίκτυα και ενεργειακή αποδοτικότητα. Με άλλα λόγια, για κάθε $1 που επενδύεται σε παραδοσιακή ενέργεια, ήδη επενδύονται $2 σε καθαρή ενέργεια. Το 2026 αναμένεται αυτή η τάση να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Σύμφωνα με τον IEA, οι ανανεώσιμες πηγές αναμένεται έως το 2026 να ξεπεράσουν τον άνθρακα ως η κορυφαία πηγή ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο. Η παραγωγή ηλεκτρισμού από αιολική και ηλιακή ενέργεια σημειώνει εκρηκτική άνοδο: από ~4.000 TWh το 2024 εκτιμάται ότι θα υπερβεί τις 6.000 TWh το 2026. Ήδη, το 2025 οι προσθήκες αιολικών και φωτοβολταϊκών ήταν αρκετές για να καλύψουν ολόκληρη την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη για επιπλέον παραγωγή από ορυκτά καύσιμα. Το μερίδιο των ΑΠΕ στην παγκόσμια ηλεκτροπαραγωγή προβλέπεται να φτάσει ~36% το 2026 (έναντι ~32% του άνθρακα). Ειδικότερα, η αιολική + ηλιακή ενέργεια μαζί θα αποτελούν σχεδόν το 20% του παγκόσμιου ρεύματος το 2026 – τεράστια πρόοδος από μόλις 4% το 2015. Αυτή η πράσινη επανάσταση στον ηλεκτρισμό συνεπάγεται και μείωση των εκπομπών CO₂ από τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η παραγωγή από άνθρακα θα αρχίσει να μειώνεται (ιδίως σε Κίνα και ΕΕ.

Η μετάβαση όμως δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, αλλά και γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Το 2026, βλέπουμε τις μεγάλες δυνάμεις να αντιμετωπίζουν την καθαρή ενέργεια ως πεδίο βιομηχανικής πολιτικής και στρατηγικής αυτονομίας. Η Κίνα επενδύει τεράστια ποσά (σχεδόν όσα ΗΠΑ και ΕΕ μαζί) σε καθαρές τεχνολογίες, έχοντας εδραιώσει ηγετική θέση στις αλυσίδες παραγωγής για φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικά οχήματα κ.ά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του νόμου Inflation Reduction Act (IRA) του 2022, ξεκίνησαν μια πρωτοφανή εκστρατεία επιδοτήσεων και φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη πράσινων βιομηχανιών εντός των συνόρων τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά με το δικό της Net-Zero Industry Act, θέτοντας στόχο να παραχθεί εντός Ευρώπης τουλάχιστον το 40% των ετήσιων αναγκών της σε βασικές τεχνολογίες καθαρής ενέργειας έως το 2030. Αυτός ο αγώνας δρόμου για πράσινες επενδύσεις σημαίνει ότι το 2026 πολλές χώρες θα ανταγωνίζονται να προσελκύσουν εργοστάσια ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών, μπαταριών και υδρογόνου. Η ενέργεια δηλαδή συνδέεται στενά με την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού. Για παράδειγμα, η εξάρτηση από την Κίνα σε κρίσιμα υλικά (π.χ. σπάνιες γαίες για ανεμογεννήτριες, λίθιο για μπαταρίες) θεωρείται στρατηγικό ρίσκο – γι’ αυτό ΕΕ και ΗΠΑ προσπαθούν να διαφοροποιήσουν πηγές ή/και να αναπτύξουν την ανακύκλωση τέτοιων υλικών.

Ένα άλλο θέμα που αναδύεται είναι η ενεργειακή ασφάλεια σε μια διευρυμένη έννοια. Οι παραδοσιακές ανησυχίες (σταθερή παροχή πετρελαίου/αερίου, αποτροπή ελλείψεων) παραμένουν, αλλά προστίθενται νέες: προστασία ενεργειακών υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις, ανθεκτικότητα του δικτύου σε ακραία κλιματικά φαινόμενα, και επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος για νέες ενεργοβόρες δραστηριότητες. Ένα παράδειγμα είναι η έκρηξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από τα data centers και τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Το 2025 ήδη παρατηρήθηκε ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας δίνουν μάχη για την εξασφάλιση φθηνού και καθαρού ρεύματος, καθώς τα κέντρα δεδομένων τους επεκτείνονται ραγδαία. Το 2026 αυτή η τάση θα ενταθεί – οι περιοχές που μπορούν να προσφέρουν άφθονη, αξιόπιστη και πράσινη ηλεκτρική ενέργεια θα έχουν πλεονέκτημα στην προσέλκυση επενδύσεων τεχνολογίας. Αυτό φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα όπως η επιτάχυνση αδειοδότησης για νέα αιολικά/ηλιακά πάρκα, η ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς (ώστε να ενσωματώσουν περισσότερες ΑΠΕ) και η αποθήκευση ενέργειας (μπαταρίες, υδρογόνο) για να αντιμετωπιστεί η στοχαστικότητα των ανανεώσιμων πηγών.

Συμπερασματικά, το 2026 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για την ενεργειακή μετάβαση. Η ανθρακική ενέργεια θα υποχωρεί σταδιακά, ενώ οι καθαρές τεχνολογίες θα εδραιώνουν τη θέση τους ως mainstream επιλογή. Το αφήγημα της “πράσινης ανάπτυξης” θα εστιάσει λιγότερο σε ρητορικούς στόχους και περισσότερο στην πρακτική υλοποίηση έργων – δηλαδή, θα κριθεί αν όντως θα κατασκευαστούν έγκαιρα οι αναγκαίες ανεμογεννήτριες, τα δίκτυα, τα εργοστάσια μπαταριών. Οι κυβερνήσεις φαίνεται να δίνουν έμφαση σε χειροπιαστά οφέλη (τοπικές θέσεις εργασίας, χαμηλότερους λογαριασμούς, καλύτερη ποιότητα αέρα) προκειμένου να κερδίσουν τη στήριξη των κοινωνιών στην ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα, θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται τη λεπτή γραμμή μεταξύ κλιματικών φιλοδοξιών και ενεργειακής ασφάλειας: τυχόν γεωπολιτικά σοκ υπενθυμίζουν ότι η μετάβαση πρέπει να είναι ομαλή και αξιόπιστη. Εν κατακλείδι, ο τομέας της ενέργειας το 2026 θα χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και ανταγωνισμό – με την καθαρή ενέργεια να μετατρέπεται από εξειδικευμένο κλιματικό εγχείρημα σε κεντρικό πεδίο οικονομικής και γεωπολιτικής δραστηριότητας.

Από την AI στα ανθρωποειδή ρομπότ: Η επόμενη βιομηχανική επανάσταση

Τεχνολογικές εξελίξεις και επιπτώσεις στην απασχόληση

Η τεχνολογική πρόοδος – ειδικά στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας και της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) – επιταχύνεται ταχύτατα και το 2026 αναμένεται να φέρει ακόμη πιο ριζικές αλλαγές στον τρόπο εργασίας και παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια νέα επανάσταση της ΤΝ, με εφαρμογές όπως τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (π.χ. ChatGPT) και τα συστήματα μηχανικής μάθησης να αναβαθμίζουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές ΤΝ – όπως data centers υψηλής ισχύος και εξειδικευμένους ημιαγωγούς – γεγονός που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του ΑΕΠ των ΗΠΑ και άλλων προηγμένων οικονομιών. Αυτή η επενδυτική έξαρση έχει οδηγήσει σε άνθηση των αποτιμήσεων των τεχνολογικών εταιρειών: το 2023-2025 οι μετοχές του κλάδου εκτοξεύθηκαν, προσδοκώντας τεράστια κέρδη από τις νέες τεχνολογίες ΤΝ.

Ωστόσο, όσο ανεβαίνουν οι προσδοκίες, ανεβαίνουν και οι φόβοι για μια πιθανή “φούσκα”. Ήδη ορισμένοι αναλυτές ανησυχούν ότι οι αποτιμήσεις των big tech είναι υπερβολικά υψηλές σε σχέση με τα θεμελιώδη – ιδίως αν οι τεράστιες δαπάνες για ΤΝ δεν μεταφραστούν σύντομα σε αντίστοιχα κέρδη. Το 2026 θα είναι μια χρονιά όπου η αγορά θα αναζητήσει αποδείξεις ότι η επένδυση στην ΤΝ αποδίδει καρπούς. Αν αυτές οι αποδείξεις καθυστερήσουν, υπάρχει ο κίνδυνος μιας απότομης διόρθωσης: μια “έκρηξη της φούσκας ΤΝ” θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχή στις αγορές μετοχών, πλήττοντας καίρια όχι μόνο τον τεχνολογικό κλάδο αλλά και το ευρύτερο οικονομικό κλίμα. Όπως επισημαίνει η Alicia García-Herrero, η επανάσταση της ΤΝ είναι μεν δομική και μακροχρόνια τάση, αλλά αν μια βίαιη διόρθωση οδηγήσει σε απότομη μείωση των δαπανών για ΤΝ, η οικονομία των ΗΠΑ (και κατ’ επέκταση η παγκόσμια) θα δεχτεί ισχυρό πλήγμα – ενδεχομένως οδηγώντας τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε ύφεση. Θα είναι, λοιπόν, κρίσιμο το πώς θα εξελιχθούν τα εταιρικά κέρδη στον τομέα αυτό και αν οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να επενδύουν αδιάκοπα σε νέες τεχνολογίες ή θα εμφανίσουν σημάδια κόπωσης.

Πέρα όμως από τις αγορές, η τεχνολογία φέρνει μεγάλες αλλαγές στην ίδια την εργασία. Η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση αναδιαμορφώνουν επαγγέλματα και δεξιότητες με πρωτόγνωρο ρυθμό. Σύμφωνα με την πρόσφατη Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το Μέλλον της Εργασίας (2023), σχεδόν το 23% όλων των θέσεων εργασίας αναμένεται να αλλάξει σημαντικά έως το 2027 (μέσα σε πενταετία). Συγκεκριμένα, οι εργοδότες προβλέπουν δημιουργία ~69 εκατομμυρίων νέων θέσεων παγκοσμίως και παράλληλα κατάργηση ~83 εκατομμυρίων υφιστάμενων θέσεων λόγω τεχνολογικών ή άλλων εξελίξεων – μια καθαρή μείωση περίπου 14 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας (2% του συνόλου). Αυτή η “δημιουργική καταστροφή” σημαίνει ότι εκατομμύρια εργαζόμενοι θα χρειαστεί να προσαρμοστούν σε νέα αντικείμενα ή να αναζητήσουν διαφορετική απασχόληση. Οι κλάδοι που αναμένεται να γνωρίσουν τη μεγαλύτερη ζήτηση εργατικού δυναμικού τα επόμενα χρόνια είναι αυτοί που σχετίζονται με την τεχνολογία και την πράσινη οικονομία: ειδικοί τεχνητής νοημοσύνης και machine learning, αναλυτές big data, ειδικοί κυβερνοασφάλειας, καθώς και ειδικοί βιωσιμότητας (sustainability) βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις των επαγγελμάτων με ταχεία ανάπτυξη. Για παράδειγμα, οι ρόλοι σε ανάλυση δεδομένων και μηχανική μάθηση προβλέπεται να αυξηθούν κατά ~30% ως το 2027. Επίσης, η στροφή προς καθαρές μορφές ενέργειας θα δημιουργήσει νέες θέσεις όπως μηχανικοί ανανεώσιμων πηγών, τεχνικοί εγκατάστασης ηλιακών συστημάτων, κ.ά.

Στον αντίποδα, τα επαγγέλματα που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες πιέσεις είναι εκείνα που μπορούν εύκολα να αυτοματοποιηθούν ή να αντικατασταθούν από λογισμικό. Ρουτίνες διοικητικές θέσεις – όπως υπάλληλοι καταχώρισης δεδομένων, ταμίες, γραμματείς – προβλέπεται να συρρικνωθούν σημαντικά. Ήδη βλέπουμε στις τράπεζες, στα καταστήματα λιανικής και σε γραφεία να μειώνεται το προσωπικό λόγω των ΑΤΜ, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ψηφιακών πλατφορμών. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η αυτοματοποίηση πλέον δεν αφορά μόνο χειρωνακτικές εργασίες, αλλά και πιο σύνθετες: η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης σημαίνει πως ακόμα και καθήκοντα που απαιτούν βασική ανάλυση ή επικοινωνία μπορεί να γίνουν από μηχανές (π.χ. chatbot στην εξυπηρέτηση πελατών, αλγόριθμοι στη σύνταξη αναφορών). Οι εταιρείες υπολογίζουν ότι μέχρι το 2027 περίπου το 42% των εργασιακών καθηκόντων θα μπορεί να αυτοματοποιείται, έναντι ~34% σήμερα. Ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να υιοθετηθεί από το 75% των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια, φέρνοντας μεγάλη ανακατάταξη: περίπου οι μισές επιχειρήσεις θεωρούν ότι η ΑΙ θα δημιουργήσει περισσότερες δουλειές απ’ όσες θα καταργήσει, ενώ ένα 25% φοβάται το αντίθετο.

Το καθοριστικό ζητούμενο, επομένως, είναι η προσαρμογή του εργατικού δυναμικού. Κυβερνήσεις και επιχειρήσεις καλούνται να επενδύσουν σε εκπαίδευση, επανακατάρτιση (reskilling) και δια βίου μάθηση, ώστε οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα απαιτούν οι “δουλειές του μέλλοντος”. Οι δεξιότητες αυτές δεν είναι μόνο τεχνικές (π.χ. προγραμματισμός, ανάλυση δεδομένων) αλλά και γνωστικές, όπως η αναλυτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η προσαρμοστικότητα, που σύμφωνα με έρευνες θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Ευτυχώς, οι τεχνολογίες δεν φέρνουν μόνο προκλήσεις αλλά και παραγωγικότητα: μέχρι στιγμής, ο αντίκτυπος της ΑΙ στην παραγωγικότητα ήταν περιορισμένος και εστιασμένος στον τεχνολογικό τομέα, όμως οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι τα μεγάλα οφέλη στην παραγωγικότητα από την ΑΙ θα εμφανιστούν σε λίγα χρόνια, όταν πια η χρήση της θα έχει διαχυθεί ευρύτερα στην οικονομία. Αν πράγματι η ΑΙ και οι συναφείς τεχνολογίες ανεβάσουν σημαντικά την παραγωγικότητα, αυτό μπορεί να μετριάσει τις αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση – δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και αυξάνοντας την παγκόσμια ευημερία.

Εντούτοις, βραχυπρόθεσμα, η “αναστάτωση” στην αγορά εργασίας είναι σχεδόν βέβαιη. Ήδη τα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση της απασχόλησης στις μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες έχει επιβραδυνθεί σημαντικά συγκριτικά με την προ πανδημίας περίοδο. Σε ορισμένες χώρες, το εργατικό δυναμικό παραμένει μικρότερο λόγω και μειωμένης μετανάστευσης, επιτείνοντας τις ελλείψεις σε ορισμένους κλάδους αλλά και περιορίζοντας δυνητικά την ανάπτυξη. Για το 2026, το σενάριο βάσης είναι ότι η ανεργία στις ανεπτυγμένες οικονομίες θα παραμείνει σχετικά χαμηλή (κοντά στα προ πανδημίας επίπεδα), αλλά ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων θα είναι υποτονικός. Οι επιχειρήσεις ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν την περίοδο αυτή για να αναδιοργανώσουν τις διαδικασίες τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η τεχνολογική ανεργία – δηλαδή οι θέσεις που χάνονται λόγω αυτοματοποίησης – θα αντισταθμιστεί από τη δημιουργία νέων θέσεων σε άλλους τομείς. Η ιστορία έχει δείξει ότι μακροπρόθεσμα η τεχνολογία δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες απ’ όσες καταργεί, αλλά η μεταβατική περίοδος μπορεί να είναι δύσκολη για πολλούς εργαζομένους. Για το λόγο αυτό, ήδη αρκετές κυβερνήσεις σχεδιάζουν προγράμματα κοινωνικής στήριξης και κατάρτισης, ώστε να εξοπλίσουν το εργατικό δυναμικό με δεξιότητες αιχμής και να διασφαλίσουν ότι η μετάβαση θα είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή.

Συνολικά, το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά όπου η επίδραση των τεχνολογικών εξελίξεων θα γίνει ακόμη πιο αισθητή στην οικονομία. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι θα πλοηγηθούν σε ένα περιβάλλον ταχύτατων αλλαγών, με την καινοτομία να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης αλλά και να ανατρέπει καθιερωμένα μοντέλα εργασίας. Ο τρόπος που οι κοινωνίες θα ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις – επενδύοντας στους ανθρώπους τους και αγκαλιάζοντας την αλλαγή – θα καθορίσει εν πολλοίς και το βαθμό ευημερίας τους στα χρόνια που έρχονται.

Αναδυόμενες αγορές και παγκόσμια ανισότητα

Οι αναδυόμενες αγορές θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομική εικόνα του 2026, καθώς συνεχίζουν να συνεισφέρουν τον κύριο όγκο της ανάπτυξης – αλλά αντιμετωπίζουν και δυσεπίλυτες προκλήσεις, που συνδέονται συχνά με ευρύτερες ανισότητες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι αναπτυσσόμενες οικονομίες συνολικά θα αναπτυχθούν λίγο πάνω από 4% το 2026, πολύ ταχύτερα από το ~1,5% των προηγμένων. Αυτό σημαίνει ότι χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής θα εξακολουθήσουν να αποτελούν “ατμομηχανές” της παγκόσμιας ζήτησης. Ήδη η Ινδία ξεχωρίζει ως ένα φωτεινό σημείο: μετά την Κίνα, είναι η μεγαλύτερη συμβολή στην παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ. Το 2026 η Ινδία ενδέχεται να έχει ανάπτυξη πέριξ του 6%+, διατηρώντας τον τίτλο της ταχύτερα αναπτυσσόμενης μεγάλης οικονομίας. Άλλες ασιατικές χώρες όπως το Βιετνάμ, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες κινήθηκαν με δυναμισμό, επωφελούμενες και από την αναδιάρθρωση των αλυσίδων παραγωγής (αρκετές πολυεθνικές επενδύουν εκεί, υιοθετώντας στρατηγικές “China+1”). Ακόμα και η Κίνα – παρά τα δομικά της προβλήματα – αναμένεται να επιτύχει αξιοσέβαστη ανάπτυξη ~4,5-5% το 2026, διατηρώντας την οικονομία της αρκετά εύρωστη.

Ωστόσο, αυτές οι φωτεινές επιδόσεις κρύβουν μια ετερογένεια. Πολλές αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες βλέπουν την ανάπτυξή τους να περιορίζεται από χρόνια ζητήματα: ασθενείς θεσμούς, πολιτική αστάθεια, υψηλό χρέος, εξάρτηση από λίγα βασικά προϊόντα ή εξωτερική βοήθεια. Η Παγκόσμια Τράπεζα σημειώνει ότι εδώ και τρεις δεκαετίες ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης του αναπτυσσόμενου κόσμου ακολουθεί πτωτική τροχιά – από ~6% τη δεκαετία του 2000 σε ~4% τώρα. Το 2026 δεν αναμένεται απόκλιση από αυτή την τάση, εκτός εάν υπάρξουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι το χρέος: πολλές φτωχές χώρες έχουν συσσωρεύσει επικίνδυνα υψηλό δημόσιο χρέος και καθώς τα επιτόκια διεθνώς αυξήθηκαν, το κόστος εξυπηρέτησης γίνεται δυσβάσταχτο. Πλέον, κυβερνήσεις στην υποσαχάρια Αφρική και την ΝΑ Ασία ξοδεύουν τεράστιο μέρος των εσόδων τους μόνο για τόκους, αφήνοντας ελάχιστα για υγεία, εκπαίδευση ή επενδύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να ενταθούν οι εκκλήσεις για ελάφρυνση χρέους και μεταρρύθμιση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού πλαισίου, ώστε να δοθεί “ανάσα” στις χώρες αυτές. Ήδη το 2025 σημειώθηκε κάποια πρόοδος (η Ζάμπια και η Γκάνα πέτυχαν αναδιαρθρώσεις χρέους με συνδυασμό πιστωτών), όμως χρειάζονται λύσεις για ένα μεγαλύτερο φάσμα κρατών.

Η παγκόσμια ανισότητα αποτελεί μια πολυδιάστατη πρόκληση: υφίσταται τόσο μεταξύ των χωρών όσο και εντός αυτών. Σε ό,τι αφορά τις ανισότητες Βορρά-Νότου, παρά τη σχετικά ταχύτερη ανάπτυξη πολλών αναδυόμενων αγορών, το βιοτικό χάσμα παραμένει μεγάλο. Η πανδημία της COVID-19 ανέκοψε την πολυετή τάση σύγκλισης: το 2020-21 ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας αυξήθηκε κατά περίπου 100 εκατομμύρια, φτάνοντας τα ~700 εκατομμύρια παγκοσμίως – το πρώτο πισωγύρισμα μετά από δεκαετίες. Αν και το 2022-2023 υπήρξε μερική ανάκαμψη, η εκτίναξη του πληθωρισμού (ιδίως στις τιμές τροφίμων) έπληξε δυσανάλογα τους φτωχότερους πληθυσμούς και τις φτωχές χώρες που είναι καθαροί εισαγωγείς τροφίμων. Το 2026, ο στόχος της εξάλειψης της ακραίας φτώχειας έως το 2030 μοιάζει πρακτικά ανέφικτος χωρίς δραστική δράση. Στο πεδίο των εμβολίων και της υγείας, η πανδημία φανέρωσε τις ανισότητες: οι πλούσιες χώρες κάλυψαν τον πληθυσμό τους με εμβολιασμούς σε μεγάλο βαθμό ήδη από το 2021, ενώ πολλές φτωχές χώρες έμειναν πίσω μέχρι και το 2023. Παρόμοια, στην κλιματική κρίση, οι ευάλωτες χώρες (π.χ. νησιωτικά κράτη, Αφρική) αντιμετωπίζουν καταστροφικές επιπτώσεις από ακραία φαινόμενα, με ελάχιστους πόρους για προσαρμογή. Το ζήτημα της κλιματικής δικαιοσύνης και της χρηματοδότησης για κλιματική προσαρμογή θα συνεχίσει να είναι στο προσκήνιο: το 2026 πιθανότατα θα δούμε υλοποίηση κάποιων μηχανισμών “απώλειας και ζημίας” που συμφωνήθηκαν (για αποζημίωση των πληγέντων φτωχών κρατών), αν και μένει να φανεί αν οι πλούσιοι θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους.

Όσον αφορά τις ανισότητες εντός των χωρών, η κατάσταση ποικίλλει. Σε αρκετές ανεπτυγμένες οικονομίες, η δεκαετία της ποσοτικής χαλάρωσης και της ανόδου των τιμών των περιουσιακών στοιχείων αύξησε πολύ τις περιουσιακές ανισότητες – οι πλούσιοι κάτοχοι μετοχών και ακινήτων είδαν τις αξίες τους να διογκώνονται, την ώρα που τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης έμεναν στάσιμα. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, το 2025 το πλουσιότερο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού λαμβάνει πάνω από 20% του συνολικού παγκόσμιου εισοδήματος, ενώ κατέχει άνω του 40% του παγκόσμιου πλούτου – μερίδια που έχουν αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτή η συγκέντρωση πλούτου δημιουργεί κοινωνικές εντάσεις και πολιτικές πιέσεις για πιο προοδευτική φορολογία. Το 2026, πιθανώς θα συνεχιστεί η συζήτηση για φορολόγηση των “υπερκερδών” (windfall taxes) σε τομείς όπως η ενέργεια ή η τεχνολογία, ειδικά αν οι τιμές ενέργειας παραμείνουν υψηλές ή οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας συνεχίσουν να εμφανίζουν τεράστια κέρδη μονοπωλιακού χαρακτήρα. Επιπλέον, η τεχνολογική αλλαγή ενέχει τον κίνδυνο να διευρύνει περαιτέρω τις ανισότητες: όσοι εργαζόμενοι έχουν υψηλές δεξιότητες και μπορούν να συμπληρώσουν τις μηχανές θα ευημερούν, ενώ όσοι έχουν λιγότερες δεξιότητες κινδυνεύουν να δουν τα εισοδήματά τους να πιέζονται ή να χάσουν τη θέση τους. Αυτό εντείνει την ανάγκη για επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην κοινωνική πρόνοια, ώστε η μετάβαση να είναι πιο δίκαιη.

Το εμπόριο και οι επενδύσεις είναι άλλος ένας τομέας όπου παρατηρείται ανισότητα: οι αναδυόμενες αγορές ωφελήθηκαν επί δεκαετίες από την παγκοσμιοποίηση, αυξάνοντας τις εξαγωγές τους προς τη Δύση. Όμως με την άνοδο του προστατευτισμού (π.χ. οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ, η αναδιάταξη των εφοδιαστικών αλυσίδων για λόγους ασφάλειας), ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες κινδυνεύουν να μείνουν στο περιθώριο. Για παράδειγμα, χώρες εξαρτημένες από εργοστασιακές εξαγωγές μπορεί να χάσουν μερίδιο αν το εμπόριο περιστραφεί γύρω από γεωπολιτικές συμμαχίες. Αντίθετα, μερικές χώρες θα επωφεληθούν: το Μεξικό και κάποιες της Ανατολικής Ευρώπης ήδη κερδίζουν επενδύσεις λόγω του “nearshoring” (επαναπατρισμός παραγωγής πλησιέστερα στις καταναλωτικές αγορές). Παράλληλα, η αφρικανική ήπειρος παραμένει η πιο καθυστερημένη οικονομικά και κινδυνεύει να μείνει ακόμη πιο πίσω. Το 2026, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος εισοδήματος θα αυξάνεται με αργό ρυθμό, πολλές αφρικανικές χώρες θα έχουν αύξηση πληθυσμού υψηλότερη από την αύξηση του ΑΕΠ τους – οδηγώντας σε μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος και επιδείνωση της φτώχειας. Ανισότητες παρατηρούνται και ως προς την πρόσβαση στην τεχνολογία: οι περισσότεροι άνθρωποι στις πλούσιες χώρες έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, ενώ εκατοντάδες εκατομμύρια φτωχοί στον κόσμο δεν έχουν καν ηλεκτρισμό ή βασικές ψηφιακές υποδομές. Αυτή η “ψηφιακή ψαλίδα” είναι κάτι που παγκόσμιοι οργανισμοί επιδιώκουν να κλείσουν, αναγνωρίζοντας ότι η καθολική συνδεσιμότητα και ο ψηφιακός αλφαβητισμός είναι προϋπόθεση για συμμετοχή στη σύγχρονη οικονομία.

Συνολικά, η εικόνα των ανισοτήτων το 2026 είναι πολύπλευρη. Υπάρχουν ενδείξεις σύγκλισης (π.χ. η άνοδος της Ασίας ανεβάζει το μερίδιο του παγκόσμιου εισοδήματος που πηγαίνει σε κάποτε φτωχότερες περιοχές, μειώνοντας την ανισότητα μεταξύ χωρών), αλλά την ίδια στιγμή οι ενδοχώριες ανισότητες σε πολλές κοινωνίες αυξάνονται. Το ζητούμενο είναι η υιοθέτηση πολιτικών που θα προάγουν τη συμπερίληψη (inclusive growth). Αυτό περιλαμβάνει δίκαιη φορολογία, επενδύσεις σε δημόσια αγαθά (υγεία, παιδεία), ενίσχυση κοινωνικών δικτύων ασφαλείας και στήριξη των πιο αδύναμων. Για παράδειγμα, κάποιες χώρες συζητούν την αύξηση των κατώτατων μισθών, την εφαρμογή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή τη φορολόγηση του πολύ μεγάλου πλούτου για τη χρηματοδότηση κοινωνικών προγραμμάτων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει ανοίξει η συζήτηση για μεταρρύθμιση θεσμών όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ώστε να δανείζουν περισσότερο για πράσινες και ανθρώπινες επενδύσεις, καθώς και για νέα πολυμερή εργαλεία αντιμετώπισης κρίσεων (π.χ. μηχανισμοί ανακούφισης χρέους συνδεδεμένοι με κλιματικούς στόχους). Εάν το 2026 σημειωθεί πρόοδος σε τέτοια μέτωπα, τότε θα υπάρχει ελπίδα πως η παγκόσμια ανάπτυξη όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά θα γίνει και δικαιότερα κατανεμημένη, προς όφελος περισσότερων ανθρώπων.

Προοπτικές για το 2026

Συνοψίζοντας, το 2026 διαμορφώνεται ως μια χρονιά μετριοπαθούς ανάπτυξης αλλά και υψηλής αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία. Το βασικό αισιόδοξο σενάριο προβλέπει ότι η διεθνής οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό γύρω στο 2,5–3%, αποφεύγοντας τις υφέσεις παρά τους αντίθετους ανέμους. Πράγματι, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η ανάπτυξη του 2026 θα είναι “σχετικά ισχυρή” – π.χ. η Goldman Sachs προβλέπει παγκόσμια αύξηση ΑΕΠ 2,8% (πάνω από τον μέσο όρο των εκτιμήσεων), ενώ θεωρεί πως μεγάλες οικονομίες όπως οι ΗΠΑ θα υπεραποδώσουν λόγω φορολογικών ελαφρύνσεων και ηπιότερης νομισματικής πολιτικής. Οι κεντρικές τράπεζες αναμένεται να συμβάλουν σε αυτό το θετικό σενάριο, καθώς ο πληθωρισμός σταδιακά αποκλιμακώνεται και τα επιτόκια μπορούν να μειωθούν σε ανεκτότερα επίπεδα. Με σταθεροποιημένες τιμές και ηπιότερο κόστος δανεισμού, οι επενδύσεις και η κατανάλωση ενδέχεται να πάρουν μια ανάσα. Αν επίσης οι τιμές ενέργειας παραμείνουν συγκρατημένες – όπως υποδηλώνουν οι προβλέψεις για πλεόνασμα πετρελαίου – τότε θα αρθεί ένα ακόμα βάρος από τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ωστόσο, οι κάτωθι κίνδυνοι δεν μπορούν να παραβλεφθούν. Το διεθνές περιβάλλον παραμένει γεμάτο εστίες που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τις προβλέψεις. Στο γεωπολιτικό πεδίο, μια ξαφνική επιδείνωση σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή ή Ταϊβάν θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες – από ενεργειακά σοκ μέχρι πανικό στις αγορές και διάρρηξη εμπορικών ροών. Η αμερικανική πολιτική αβεβαιότητα (καθώς το 2026 θα προκύψει και νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές 2024) μπορεί να επηρεάσει τόσο το εμπόριο όσο και τη διεθνή συνεργασία σε ζητήματα όπως το κλίμα ή οι μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επίσης, το φάντασμα του πληθωρισμού δεν έχει εξαφανιστεί πλήρως: αν ο αποπληθωρισμός στην προσφορά (supply-side disinflation) δεν εξελιχθεί όπως αναμένεται ή αν οι μισθολογικές πιέσεις παραμένουν, οι κεντρικές τράπεζες θα δυσκολευτούν να χαλαρώσουν, περιορίζοντας την ανάπτυξη. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τα υψηλά επίπεδα χρέους και οι ενδεχόμενες διορθώσεις στις αγορές (π.χ. εάν “σκάσει” η τεχνολογική φούσκα ή αν οι αγορές ομολόγων αντιδράσουν σε δημοσιονομικά ελλείμματα) συνιστούν σημαντικούς κινδύνους για τη σταθερότητα. Οι ευάλωτες οικονομίες – είτε είναι υπερχρεωμένα κράτη είτε τράπεζες με έκθεση σε προβληματικά δάνεια – θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Παρά τις προκλήσεις, υπάρχουν και λόγοι συγκρατημένης αισιοδοξίας. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έδειξε ότι η παγκόσμια οικονομία διαθέτει αντοχές: ανταπεξήλθε στην πανδημία με εντυπωσιακή ανάκαμψη το 2021, άντεξε το ενεργειακό σοκ του 2022, απέφυγε τη χρηματοπιστωτική κρίση παρά τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων το 2023. Επιπλέον, η καινοτομία συνεχίζει να προσφέρει νέες λύσεις: η πράσινη ενέργεια καθίσταται ολοένα φθηνότερη και πιο διαδεδομένη, η ψηφιακή τεχνολογία αυξάνει την παραγωγικότητα και δημιουργεί νέους κλάδους, η βιοτεχνολογία και οι επιστήμες υγείας σημειώνουν προόδους που μπορούν να μεταφραστούν σε οικονομικά οφέλη. Αν οι κυβερνήσεις καταφέρουν να διαχειριστούν συνετά τους κινδύνους – με αξιόπιστες πολιτικές που ενισχύουν την εμπιστοσύνη, με συνεργασία αντί για σύγκρουση στις διεθνείς σχέσεις, με μέτρα που καθιστούν την ανάπτυξη πιο συμμετοχική – τότε το 2026 μπορεί να αποτελέσει ένα έτος σταθεροποίησης και θεμελίωσης για ένα πιο βιώσιμο οικονομικό μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση, το τοπίο το 2026 θα είναι πολύ διαφορετικό από την προ πανδημίας εποχή: η παγκοσμιοποίηση μετασχηματίζεται, οι ρόλοι των μεγάλων δυνάμεων αναδιανέμονται, οι προτεραιότητες μετατοπίζονται προς την ανθεκτικότητα (resilience) και όχι μόνο την αποτελεσματικότητα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ανάλυση, ο κόσμος εισέρχεται σε μια νέα φάση όπου “το παλιό τάξη έχει διαρραγεί και τα περιγράμματα του νέου κόσμου γίνονται πιο ξεκάθαρα”. Το 2026 θα αρχίσουμε να διακρίνουμε αυτές τις νέες ισορροπίες: μια οικονομία που θα προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην παγκόσμια συνεργασία και τον περιφερειακό ανταγωνισμό, ανάμεσα στην τεχνολογική επανάσταση και την κοινωνική συνοχή, ανάμεσα στην ανάπτυξη και την βιωσιμότητα. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν – σε επιχειρηματικό και κυβερνητικό επίπεδο – θα έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στο αν η παγκόσμια οικονομία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις μεγάλες προκλήσεις και να προσφέρει ευημερία στο ευρύ κοινό. Με τα δεδομένα σημερινά στοιχεία, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι το 2026 δεν θα είναι εύκολο έτος, αλλά με προσεκτική πλοήγηση μπορεί να αποδειχθεί ένα βήμα προς μια σταθερότερη και πιο ισορροπημένη παγκόσμια οικονομία.Σε μια φράση, το 2026 διαφαίνεται ως μια “μεταβατική χρονιά” γεμάτη προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες. Η έκβασή της θα εξαρτηθεί από τη διαχείριση των ρίσκων που περιγράφηκαν – και στο τέλος της, ίσως βρεθούμε πιο σοφοί και καλύτερα προετοιμασμένοι για το υπό διαμόρφωση νέο οικονομικό τοπίο της επόμενης δεκαετίας.