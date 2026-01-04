Ανδρουλάκης-για-Γιώργο-Παπαδάκη:-«Η-δημοσιογραφική-του-πορεία-ήταν-συνώνυμη-της-μαχητικότητας»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε με δηλωσή του θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη .

«Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των καθημερινών προβλημάτων και αγωνιών των πολιτών» ανέφερε σε δήλωση του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και πρόσθεσε:

«Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών λόγω ακριβώς αυτής της αυθεντικότητάς του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

sofokleous10.gr

