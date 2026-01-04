Η Δανία ζητά σεβασμό από τις ΗΠΑ που επαναφέρουν το ζήτημα προσάρτησης της Γροιλανδίας – «Τη χρειαζόμαστε», είπε ο Τραμπ

Η Δανία κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σεβαστούν την «εδαφική ακεραιότητα» του βασιλείου της, μετά από ανάρτηση που έκανε στα κοινωνικά δίκτυα η σύζυγος κορυφαίου συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία εμφανιζόταν χάρτης της Γροιλανδία στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Σημειώνεται ότι σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιοδικό The Atlantic επανέφερε και το ζήτημα της Γροιλανδίας, εκφράζοντας εκ νέου την επιθυμία του οι Ηνωμένες Πολιτείες να την αποκτήσουν. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως», δήλωσε, ερωτηθείς αν η αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη για μελλοντικές κινήσεις σχετικά με το αυτόνομο έδαφος της Δανίας, χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

Η Κέιτι Μίλερ, σύζυγος του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, ανάρτησε το τροποποιημένο γραφικό στον λογαριασμό της στο X, συνοδεύοντάς το με τη λέξη «SOON» («Σύντομα»). Η ανάρτηση προκάλεσε αντίδραση από τη δανική πλευρά, με τον πρεσβευτή της Δανία στις ΗΠΑ, Γέσπερ Μέλερ Σέρενσεν, να επαναδημοσιεύει το μήνυμα, προσθέτοντας μια «φιλική υπενθύμιση» για τις στενές αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών.

Σε δήλωσή του, ο Σέρενσεν τόνισε ότι Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες είναι στενοί σύμμαχοι και θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται ως τέτοιοι, υπογραμμίζοντας πως «η ασφάλεια των ΗΠΑ είναι και ασφάλεια της Γροιλανδίας και της Δανίας». Όπως σημείωσε, η Γροιλανδία αποτελεί ήδη μέρος του ΝΑΤΟ, ενώ οι δύο χώρες συνεργάζονται για τη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική.

Ο Δανός πρεσβευτής επεσήμανε επίσης ότι η Κοπεγχάγη έχει αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες το 2025, δεσμεύοντας 13,7 δισ. δολάρια, ποσό που –όπως ανέφερε– μπορεί να αξιοποιηθεί στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό, μεταδίδει το BBC. «Παίρνουμε σοβαρά την κοινή μας ασφάλεια. Και ναι, αναμένουμε πλήρη σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας του Βασιλείου της Δανίας», κατέληξε.

Η αντίδραση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στο ενδεχόμενο προσάρτησης της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ, επικαλούμενος τη στρατηγική της θέση και τον ορυκτό της πλούτο. Πρόσφατα, μάλιστα, η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να διορίσει ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στη Δανία, σύμμαχο στο ΝΑΤΟ με παραδοσιακά στενές σχέσεις με την Ουάσινγκτον.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει στο παρελθόν ακόμη και τη χρήση βίας για την απόκτηση ελέγχου του τεράστιου νησιού της Αρκτικής, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα εξυπηρετούσε τα αμερικανικά συμφέροντα ασφάλειας και την πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά για την υψηλή τεχνολογία.

Η Γροιλανδία, με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, διαθέτει εκτεταμένη αυτοδιοίκηση από το 1979, ωστόσο η άμυνα και η εξωτερική πολιτική παραμένουν αρμοδιότητα της Δανίας. Αν και η πλειονότητα των κατοίκων της τάσσεται υπέρ της μελλοντικής ανεξαρτησίας από τη Δανία, δημοσκοπήσεις δείχνουν συντριπτική αντίθεση στην προοπτική ένταξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η διπλωματική ένταση καταγράφεται λίγες ημέρες μετά από μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλα, κατά την οποία συνελήφθη ο πρόεδρός της Νικολάς Μαδούρο και μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη, εξέλιξη που ο Τραμπ σχολίασε λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» τη χώρα και ότι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα αρχίσουν να δραστηριοποιούνται εκεί.