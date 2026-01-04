Ισότιμη-αναγνώριση-της-ναυτικής-υπηρεσίας-σε-ιδιωτικά-σκάφη-ζητά-ο-Χρήστος-Καπετάνος

Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα της μη ισότιμης αναγνώρισης της θαλάσσιας υπηρεσίας των ναυτικών που εργάζονται σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής ο βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος.

Με ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, που κατατέθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2025, ο κ. Καπετάνος ζητά θεσμική παρέμβαση ώστε η υπηρεσία που προσφέρουν οι ναυτικοί στα ιδιωτικά σκάφη να αναγνωρίζεται ως πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, με δυνατότητα αξιοποίησής της για την έκδοση και ανανέωση ναυτικών διπλωμάτων.

«Σημαντική αύξηση στη δραστηριότητα στα σκάφη αναψυχής»

Όπως επισημαίνει, τα τελευταία χρόνια «παρατηρείται σημαντική αύξηση της δραστηριότητας στον τομέα των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής», δημιουργώντας μια διευρυνόμενη κατηγορία ναυτικών που εργάζονται σε σκάφη υψηλών προδιαγραφών, με πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία και αυξημένες απαιτήσεις.

Παρόλα αυτά, «η υπηρεσία τους δεν αναγνωρίζεται ως πραγματική θαλάσσια υπηρεσία», γεγονός που τους στερεί τη δυνατότητα εξέλιξης, προαγωγής, ακόμη και διατήρησης των διπλωμάτων τους, παρά το ότι εργάζονται υπό πραγματικές ναυτικές συνθήκες, αντίστοιχες με εκείνες των επαγγελματικών σκαφών.

Ο βουλευτής τονίζει ότι πρόκειται για άνιση μεταχείριση χωρίς ουσιαστικό λόγο, η οποία δημιουργεί επαγγελματικό αδιέξοδο για πολλούς ναυτικούς και λειτουργεί αποτρεπτικά για την παραμονή τους στον κλάδο.

Να εξετάσει άμεσα τη θεσμική αναγνώρισή της

Με την ερώτησή του, ο κ. Καπετάνος καλεί το Υπουργείο Ναυτιλίας να εξετάσει άμεσα τη θεσμική αναγνώριση της θαλάσσιας υπηρεσίας στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, ώστε οι ναυτικοί να έχουν ίσες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και να αρθεί μια αδικία που παραμένει εδώ και χρόνια.

Από την πλευρά τους, ΠΕΠΙΕΘ και Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης, οι οποίοι έχουν αναδείξει το επανηλειμμένα το θέμα, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον κ. Καπετάνο για την άμεση ανταπόκριση και την ενεργή του στάση στα θέματα του yachting, ειδικά σε μια περίοδο όπου η Ένωση πορεύεται προς τις εκλογές της 12ης Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον κλάδο και δίνοντας την ευκαιρία για νέες διεκδικήσεις υπέρ των ναυτικών μας.

Η πρωτοβουλία του βουλευτή δίνει ξανά φωνή στους ναυτικούς που, ενώ εργάζονται με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση, στερούνται της επαγγελματικής εξέλιξης που δικαιούνται.

Αναλυτικά η ερώτηση του Χρήστου Καπετάνου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση της δραστηριότητας στον τομέα των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, γεγονός που έχει δημιουργήσει μια διευρυνόμενη κατηγορία ναυτικών οι οποίοι υπηρετούν σε σκάφη υψηλών απαιτήσεων, με πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία και εξίσου απαιτητικές συνθήκες με αυτές που επικρατούν στα επαγγελματικά πλοία.

Παρά ταύτα, πλήθος ναυτικών αναφέρει ότι η υπηρεσία που προσφέρουν σε αυτά τα σκάφη δεν αναγνωρίζεται ως πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αξιοποιηθεί ούτε για σκοπούς έκδοσης και ανανέωσης ναυτικών διπλωμάτων, ούτε για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1) Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει στη θεσμική ρύθμιση που θα επιτρέπει την πλήρη

αναγνώριση της υπηρεσίας των ναυτικών σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής ως πραγματικής