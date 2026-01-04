Κλειστό το FIR Αθηνών – Σοβαρό πρόβλημα με τις πτήσεις λόγω προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες

Σοβαρό πρόβλημα στο FIR Αθηνών καταγράφεται από τις 09:00 το πρωί καθιστώντας αδύνατες κάποιες από τις αφίξεις και αναχωρήσεις τόσο από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας όσο και από τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Το πρόβλημα φαίνεται ότι έχει να κάνει με τα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας κάτω από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Στις 12:30 αναχώρησαν 15 αεροπλάνα από το Ελευθέριος Βενιθζέλος, αλλά το πρόβλημα δεν έχει ακόμα λυθεί.

Συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν και 4 ακυρώθηκαν.

Συνολικά, εξυπηρετούνται 35 αεροσκάφη την ώρα.

Επιβάτες που έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στους χώρους αναχωρήσεων κάνουν λόγο για ώρες αναμονής στις ουρές, για συνωστισμό αλλά και αβεβαιότητα για την πραγματοποίηση των πτήσεών τους.

Το τεχνικό ζήτημα επηρεάζει όλες τις πτήσεις προς και από την Ελλάδα. Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Από τις 10.25 σταμάτησαν όλες οι απογειώσεις από όλα τα αεροδρόμια της χώρας.

Πτήσεις από Δουβλίνο, Βαρκελώνη και Παρίσι διατάχθηκαν να επιστρέψουν στα αεροδρόμια από τα οποία απογειώθηκαν.

Πτήσεις από Κοπεγχάγη και Μάλτα ματαιώθηκαν. Όλες οι άλλες αφίξεις στο Βενιζέλος βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.

Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης έκλεισε εντελώς.

Ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι χάθηκαν οι συχνότητες και δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία με τα αεροπλάνα.

Πρόσθεσε ότι προς το παρόν η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί νέες πτήσεις.

ΥΠΑ: Πρόβλημα Συχνοτήτων στο F.I.R. Αθηνών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΥΠΑ, «κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».

Θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι πτήσεις από το Χίθροου

Από το Heathrow λένε ότι οι πτήσεις είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν κανονικά και μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια επίπτωση. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου πρόσθεσε ότι για πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένες πτήσεις, οι επιβάτες θα πρέπει να απευθύνονται στις αεροπορικές εταιρείες.

«Τα προβλήματα στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα οδήγησαν σήμερα σε μερικές ακυρώσεις πτήσεων της easyJet, αλλά τίποτα πιο σοβαρό. Η κατάσταση εκεί επίσης βελτιώνεται», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το αεροδρόμιο του Γκάτγουικ.

Ανακοίνωση ΟΤΕ

Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης.

Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Σε στάση αναμονής βρίσκονται τις τελευταίες ώρες, δεκάδες επιβάτες που ήταν να ταξιδέψουν από το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», αλλά τελικά δεν ταξίδεψαν λόγω του τεχνικού θέματος που έχει παρουσιαστεί στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας.

Στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου πιο συγκεκριμένα έχουν «καθηλωθεί» επιβάτες μέχρι στιγμής τριών πτήσεων και πιο συγκεκριμένα δύο πτήσεων εσωτερικού και μίας πτήσης για το εξωτερικό.

Πάντως όλοι οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί και αναμένουν με υπομονή, την αποκατάσταση του προβλήματος και την εκτέλεση των πτήσεων τους.

Προβλήματα και στα αεροδρόμια Ιωαννίνων και Κέρκυρας

Στο αεροδρόμιο Βασιλεύς Πύρρος των Ιωαννίνων, η πρωινή πτήση από Αθήνα, η οποία αναμενόταν στις 11:30 δεν έχει φτάσει, καθώς το αεροπλάνο δεν απογειώθηκε από το Ελευθέριος Βενιζέλος.

Όπως ανέφερε στο - ο αερολιμενάρχης Κωνσταντίνος Ευθυμίου, η πτήση δεν έχει ματαιωθεί, ενώ είναι άγνωστο ακόμη τι θα γίνει με την απογευματινή πτήση από Αθήνα προς Ιωάννινα.

Στην Κέρκυρα, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας η πρωινή πτήση από Αθήνα στις 8:15, ενώ άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τις 4 πτήσεις που αναμένονται από Αθήνα, αργά το μεσημέρι και το βράδυ.

Χανιά: Προβλήματα σε αφίξεις και αναχωρήσεις

Προβλήματα σε αφίξεις και αναχωρήσεις παρουσιάζονται στο διεθνές αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης στα Χανιά, επακόλουθο του προβλήματος που κεντρικά έχει παρουσιαστεί στις ραδιοσυχνότητες οι οποίες βοηθούν τον προγραμματισμό και την κίνηση των αεροσκαφών στο FIR Αθηνών.

Οι πτήσεις προς Αθήνα παρουσιάζουν καθυστέρηση, ακολουθώντας την αναστολή των πτήσεων όπως έχει εξαγγελθεί από την Αθήνα, σύμφωνα με την οποία, προσγειώσεις και απογειώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, δεν πραγματοποιούνται.

