Μαρινάκης:-Σχεδόν-24-ώρες-χρειάστηκε-ο-κ.-Τσίπρας-για-να-εκδηλώσει-την-υποστήριξή-του-στον-αγαπημένο-του-δικτάτορα-Μαδούρο

«Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο», αναφέρει σε ανακοίνωση ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι με την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα οι πολίτες θα θυμηθούν τις στενές σχέσεις, τόσο του ίδιου, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ με το εν λόγω καθεστώς», προσθέτει.

«Γιατί μπορεί ο κ. Τσίπρας στο μακροσκελές αυτοαναφορικό βιβλίο του να «παρέλειψε» να αναφερθεί στις σχέσεις του με την Βενεζουέλα, κανείς, όμως, δεν μπορεί να ξεχάσει την κάλυψη στον πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, μετά από βαρύτατες καταγγελίες γυναικών που εργάζονταν στην πρεσβεία, τα ύποπτα ταξίδια υπουργών του στο Καράκας και τις περίεργες επαφές στενών συνεργατών του Μαδούρο με στελέχη της Κουμουνδούρου», επισημαίνει ο κ. Μαρινάκης.

«Τέλος, σχετικά με όσα καταλογίζουν στον Πρωθυπουργό, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μάλλον διάβασαν άλλη ανακοίνωση», καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.